https://sputniknews.com.tr/20230504/super-ligde-33-hafta-maclarini-yonetecek-hakemler-aciklandi-1070619963.html
Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T16:59+0300
2023-05-04T16:59+0300
2023-05-04T16:59+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
hakem
futbol
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atama yöntemi ile belirlenen hakemler şöyle:6 Mayıs Cumartesi:19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan21.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek7 Mayıs Pazar:13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek8 Mayıs Pazartesi:20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Erkan Özdamar20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
https://sputniknews.com.tr/20230504/tff-baskani-a-milli-takim-teknik-direktoru-kuntzla-yollarin-ayrilacagi-iddialarina-yanit-verdi-1070609936.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, futbol
türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, futbol
Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atama yöntemi ile belirlenen hakemler şöyle:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
21.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Erkan Özdamar
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler