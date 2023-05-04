Rusya Dışişleri: Kremlin'e yönelik saldırı girişiminin cevabı, tehditler değerledirilerek verilecek

Kremlin Sarayı'na yönelik terör eylemi girişimlerini kararlılıkla kınadıklarını belirten bakanlık, "Rus tarafının, korkunç terör eylemi girişimlerine yönelik misilleme önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu teyit ediyoruz. Rusya, Kiev'in ülkemizin yönetimi için oluşturduğu tehditle ilgili değerlendirmeye uygun olarak yanıt verecek" dedi.



Saldırı girişimlerinin arkasında sivil altyapı tesislerine ve sivil halka karşı terör metotlarını uzun süredir ve bilinçli olarak kullanan Kiev rejiminin bulunduğundan şüphe duymadıklarının altını çizen bakanlık, "Bu suçun ciddiyeti, Moskova Kremlini'nin Rusya Devlet Başkanı'nın konutu olmasından dolayı artıyor. Neo-Nazi Ukrayna hükümetinin eylemlerinin asıl saçmalığı ise, Rusya Devlet Başkanı'na yönelik suikast girişiminin 9 Mayıs Zafer Günü ve Geçit Töreni arifesinde yapılmasıdır" diye vurguladı.



Bu tür suçların yanıtsız bırakılmaması gerektiğini ve Rusya Soruşturma Komitesi'nin soruşturma başlattığını anımsatan Rus Dışişleri, "Tüm suçluların bulunacağından eminiz. Onları ağır ve kaçınılmaz bir ceza bekliyor" diye ekledi.