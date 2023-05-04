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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/rusya-disisleri-kremline-yonelik-saldiri-girisiminin-cevabi-tehditler-degerledirilerek-verilecek-1070612270.html
Rusya Dışişleri: Kremlin'e yönelik saldırı girişiminin cevabı, tehditler değerledirilerek verilecek
Rusya Dışişleri: Kremlin'e yönelik saldırı girişiminin cevabı, tehditler değerledirilerek verilecek
Moskova'daki Kremlin Sarayı'na İHA'larla düzenlenen saldırı girişimine ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırı girişimine Rusya yönetimi için... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T14:35+0300
2023-05-04T14:35+0300
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ukrayna
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Kremlin Sarayı'na yönelik terör eylemi girişimlerini kararlılıkla kınadıklarını belirten bakanlık, "Rus tarafının, korkunç terör eylemi girişimlerine yönelik misilleme önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu teyit ediyoruz. Rusya, Kiev'in ülkemizin yönetimi için oluşturduğu tehditle ilgili değerlendirmeye uygun olarak yanıt verecek" dedi.Saldırı girişimlerinin arkasında sivil altyapı tesislerine ve sivil halka karşı terör metotlarını uzun süredir ve bilinçli olarak kullanan Kiev rejiminin bulunduğundan şüphe duymadıklarının altını çizen bakanlık, "Bu suçun ciddiyeti, Moskova Kremlini'nin Rusya Devlet Başkanı'nın konutu olmasından dolayı artıyor. Neo-Nazi Ukrayna hükümetinin eylemlerinin asıl saçmalığı ise, Rusya Devlet Başkanı'na yönelik suikast girişiminin 9 Mayıs Zafer Günü ve Geçit Töreni arifesinde yapılmasıdır" diye vurguladı.Bu tür suçların yanıtsız bırakılmaması gerektiğini ve Rusya Soruşturma Komitesi'nin soruşturma başlattığını anımsatan Rus Dışişleri, "Tüm suçluların bulunacağından eminiz. Onları ağır ve kaçınılmaz bir ceza bekliyor" diye ekledi.
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rusya, ukrayna, dmitriy peskov, drone, saldırı

Rusya Dışişleri: Kremlin'e yönelik saldırı girişiminin cevabı, tehditler değerledirilerek verilecek

14:35 04.05.2023
© AFP 2023Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023
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Moskova'daki Kremlin Sarayı'na İHA'larla düzenlenen saldırı girişimine ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırı girişimine Rusya yönetimi için oluşan tehditler değerlendirilerek karşılık verileceğini ifade etti.
Kremlin Sarayı'na yönelik terör eylemi girişimlerini kararlılıkla kınadıklarını belirten bakanlık, "Rus tarafının, korkunç terör eylemi girişimlerine yönelik misilleme önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu teyit ediyoruz. Rusya, Kiev'in ülkemizin yönetimi için oluşturduğu tehditle ilgili değerlendirmeye uygun olarak yanıt verecek" dedi.

Saldırı girişimlerinin arkasında sivil altyapı tesislerine ve sivil halka karşı terör metotlarını uzun süredir ve bilinçli olarak kullanan Kiev rejiminin bulunduğundan şüphe duymadıklarının altını çizen bakanlık, "Bu suçun ciddiyeti, Moskova Kremlini'nin Rusya Devlet Başkanı'nın konutu olmasından dolayı artıyor. Neo-Nazi Ukrayna hükümetinin eylemlerinin asıl saçmalığı ise, Rusya Devlet Başkanı'na yönelik suikast girişiminin 9 Mayıs Zafer Günü ve Geçit Töreni arifesinde yapılmasıdır" diye vurguladı.

Bu tür suçların yanıtsız bırakılmaması gerektiğini ve Rusya Soruşturma Komitesi'nin soruşturma başlattığını anımsatan Rus Dışişleri, "Tüm suçluların bulunacağından eminiz. Onları ağır ve kaçınılmaz bir ceza bekliyor" diye ekledi.
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