https://sputniknews.com.tr/20230504/rus-disisleri-ukraynanin-eylemlerinden-natoyu-sorumlu-tuttu-1070622994.html
Rus Dışişleri, Ukrayna’nın eylemlerinden NATO’yu sorumlu tuttu
Rus Dışişleri, Ukrayna’nın eylemlerinden NATO’yu sorumlu tuttu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın eylemlerinden başta ABD ve İngiltere olmak üzere NATO’nun sorumlu olduğunu belirtti. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T18:24+0300
2023-05-04T18:24+0300
2023-05-04T18:24+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kremlin
saldırı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, “Kiev rejiminin işlediği her şeyden öncelikle Washington, Londra ve genel olarak NATO yaratıcıları ve küratörleri sorumlu” diye yazdı.Zaharova, “Ukrayna’da meşru iktidarı yok ettiler, ülkenin başına maceracıları ve haydutları getirdiler, onlara para ve silah sağladılar, tam serbestiyet ve cezasızlık duygusu uyandırdılar, siyasi koruma ve askeri refakat sağladılar” diye ekledi.Rusya 3 Mayıs Çarşamba günü Ukrayna’yı Kremlin’e insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlemekle suçlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, suçlamaları reddetmişti.
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rusya, ukrayna, kremlin, saldırı
rusya, ukrayna, kremlin, saldırı
Rus Dışişleri, Ukrayna’nın eylemlerinden NATO’yu sorumlu tuttu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın eylemlerinden başta ABD ve İngiltere olmak üzere NATO’nun sorumlu olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, “Kiev rejiminin işlediği her şeyden öncelikle Washington, Londra ve genel olarak NATO yaratıcıları ve küratörleri sorumlu” diye yazdı.
Zaharova, “Ukrayna’da meşru iktidarı yok ettiler, ülkenin başına maceracıları ve haydutları getirdiler, onlara para ve silah sağladılar, tam serbestiyet ve cezasızlık duygusu uyandırdılar, siyasi koruma ve askeri refakat sağladılar” diye ekledi.
Rusya 3 Mayıs Çarşamba günü Ukrayna’yı Kremlin’e insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlemekle suçlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, suçlamaları reddetmişti.