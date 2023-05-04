https://sputniknews.com.tr/20230504/rus-disisleri-ukraynanin-eylemlerinden-natoyu-sorumlu-tuttu-1070622994.html

Rus Dışişleri, Ukrayna’nın eylemlerinden NATO’yu sorumlu tuttu

Rus Dışişleri, Ukrayna’nın eylemlerinden NATO’yu sorumlu tuttu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın eylemlerinden başta ABD ve İngiltere olmak üzere NATO’nun sorumlu olduğunu belirtti. 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T18:24+0300

2023-05-04T18:24+0300

2023-05-04T18:24+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

kremlin

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069470430_0:0:3376:1899_1920x0_80_0_0_40753f5ed76f3b95210c0f41ddcd9c82.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, “Kiev rejiminin işlediği her şeyden öncelikle Washington, Londra ve genel olarak NATO yaratıcıları ve küratörleri sorumlu” diye yazdı.Zaharova, “Ukrayna’da meşru iktidarı yok ettiler, ülkenin başına maceracıları ve haydutları getirdiler, onlara para ve silah sağladılar, tam serbestiyet ve cezasızlık duygusu uyandırdılar, siyasi koruma ve askeri refakat sağladılar” diye ekledi.Rusya 3 Mayıs Çarşamba günü Ukrayna’yı Kremlin’e insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlemekle suçlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, suçlamaları reddetmişti.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, kremlin, saldırı