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https://sputniknews.com.tr/20230504/reisinin-suriye-ziyareti-tum-dunyaya-mesaj-1070636338.html
‘Reisi’nin Suriye ziyareti tüm dünyaya mesaj’
‘Reisi’nin Suriye ziyareti tüm dünyaya mesaj’
Suriyeli uzman Camil Ali el-Hayek, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Suriye ziyaretinin tüm dünyaya mesaj olduğunu söyledi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T22:48+0300
2023-05-04T22:48+0300
dünya
iran
suriye
ibrahim reisi
ziyaret
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13 yıl sonra İran'dan Suriye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiriyor.Suriye Araştırmalar Merkezi Direktörü Camil Ali el-Hayek, Sputnik’e yaptığı açıklamada Reisi’nin Suriye ziyaretinin amacının, Şam ve Tahran arasında çeşitli alanlardaki ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarında yeni işbirliği vektörlerini oluşturmak olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Taraflar, diğer şeylerin yanı sıra ticaret ve yatırım ilişkilerini derinleştirmek amacıyla birçok stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Reisi’nin ziyareti, Suriye ve İran halkları arasındaki güçlü dostluğunun delili. İki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği planının sadece ekonomik bağların güçlendirilmesini değil, aynı zamanda, Suriye’nin bölgedeki rolünü güçlendirmeye yönelik son zamanlarda başlayan süreci de içerdiğini belirtmek önemli. Bu bağlamda İran, Suriye’deki iktidar için güvenilir bir müttefik. Bu ziyaret tüm dünyaya, uluslararası hukuku ve tüm anlaşmaları ihlal ederek bölgemiz halklarına zulmeden ABD dahil diğer ülkelere bir nevi mesaj niteliğinde. Bu, Suriye ile İran arasındaki ortaklığın hem yakın gelecekte hem de uzun yıllar boyunca ne kadar güçlü olabileceğine dair bir mesaj.”‘İran, ABD'nin aksine müttefiklerini asla yalnız bırakmadığını kanıtladı’İranlı siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abşenas, Sputnik’e verdiği demeçte Reisi’nin Suriye ziyaretiyle ilgili şu yorumda bulundu: “İran, ABD ve müttefiklerinin aksine, son birkaç on yılda müttefiklerini asla yalnız bırakmadığını kanıtladı. Suriye’ye gelince, bugün İran ve müttefiklerinin zaferi kutladığını söylemek yanlış olmaz. Ekonomi, savunma, güvenlik vb. alanlarda uzun vadeli stratejik anlaşmaların imzalanması İran ve Suriye’den, Arap ülkeleri etrafından yaygara koparanlara, Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için kendi şartlarını ileri sürenlere ve Suriye’nin İran’dan uzaklaşmasını talep edenlere bir nevi yanıt oldu. Suriye hükümeti, İran’la büyük anlaşmalar imzalayarak tüm bu sorunlara yanıt vermiş ve Suriye’nin iç işlerine kimsenin karışmasına izin vermeyeceğini herkese söylemiş oldu. Suriye onlara, İran’la ilişkilerinin zayıflamayacağı, aksine uzun vadede güçleneceğine dair açık bir sinyal gönderdi.”
https://sputniknews.com.tr/20230503/iran-cumhurbaskani-reisiden-suriyeye-ziyaret-1070532848.html
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iran, suriye, ibrahim reisi, ziyaret
iran, suriye, ibrahim reisi, ziyaret

‘Reisi’nin Suriye ziyareti tüm dünyaya mesaj’

22:48 04.05.2023
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
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Suriyeli uzman Camil Ali el-Hayek, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Suriye ziyaretinin tüm dünyaya mesaj olduğunu söyledi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13 yıl sonra İran'dan Suriye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiriyor.
Suriye Araştırmalar Merkezi Direktörü Camil Ali el-Hayek, Sputnik’e yaptığı açıklamada Reisi’nin Suriye ziyaretinin amacının, Şam ve Tahran arasında çeşitli alanlardaki ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarında yeni işbirliği vektörlerini oluşturmak olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Taraflar, diğer şeylerin yanı sıra ticaret ve yatırım ilişkilerini derinleştirmek amacıyla birçok stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Reisi’nin ziyareti, Suriye ve İran halkları arasındaki güçlü dostluğunun delili. İki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği planının sadece ekonomik bağların güçlendirilmesini değil, aynı zamanda, Suriye’nin bölgedeki rolünü güçlendirmeye yönelik son zamanlarda başlayan süreci de içerdiğini belirtmek önemli. Bu bağlamda İran, Suriye’deki iktidar için güvenilir bir müttefik. Bu ziyaret tüm dünyaya, uluslararası hukuku ve tüm anlaşmaları ihlal ederek bölgemiz halklarına zulmeden ABD dahil diğer ülkelere bir nevi mesaj niteliğinde. Bu, Suriye ile İran arasındaki ortaklığın hem yakın gelecekte hem de uzun yıllar boyunca ne kadar güçlü olabileceğine dair bir mesaj.”

‘İran, ABD'nin aksine müttefiklerini asla yalnız bırakmadığını kanıtladı’

İranlı siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abşenas, Sputnik’e verdiği demeçte Reisi’nin Suriye ziyaretiyle ilgili şu yorumda bulundu: “İran, ABD ve müttefiklerinin aksine, son birkaç on yılda müttefiklerini asla yalnız bırakmadığını kanıtladı. Suriye’ye gelince, bugün İran ve müttefiklerinin zaferi kutladığını söylemek yanlış olmaz. Ekonomi, savunma, güvenlik vb. alanlarda uzun vadeli stratejik anlaşmaların imzalanması İran ve Suriye’den, Arap ülkeleri etrafından yaygara koparanlara, Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için kendi şartlarını ileri sürenlere ve Suriye’nin İran’dan uzaklaşmasını talep edenlere bir nevi yanıt oldu. Suriye hükümeti, İran’la büyük anlaşmalar imzalayarak tüm bu sorunlara yanıt vermiş ve Suriye’nin iç işlerine kimsenin karışmasına izin vermeyeceğini herkese söylemiş oldu. Suriye onlara, İran’la ilişkilerinin zayıflamayacağı, aksine uzun vadede güçleneceğine dair açık bir sinyal gönderdi.”
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
DÜNYA
2011'den beri bir ilk: İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Suriye'ye ziyaret
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