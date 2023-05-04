https://sputniknews.com.tr/20230504/putinden-ukraynanin-silahli-faaliyetlerinin-etkiledigi-isletmelere-yardim-etme-talimati-1070619267.html

Putin'den Ukrayna'nın silahlı faaliyetlerinin etkilediği işletmelere yardım etme talimatı

Putin'den Ukrayna'nın silahlı faaliyetlerinin etkilediği işletmelere yardım etme talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod, Bryansk, Kursk bölgelerinde ve Kırım'da Ukraynalı güçleri tarafından yürütülen... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T16:48+0300

2023-05-04T16:48+0300

2023-05-04T16:48+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ukrayna

maksim reşetnikov

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Rusya lideri Putin, Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişiminin ardından Kremlin'deki çalışma ofisindeki ilk görüşmesini Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov'la gerçekleştirdi.Özellikle Ukrayna sınırındaki bölgelerde faaliyet yürüten işletmelerin durumu üzerinde duran Putin, Ukraynalı güçlerin söz konusu bölgelerdeki silahlı faaliyetlerinden olumsuz etkilenen şirketlere yardım eli uzatılmasını istedi.Putin, işletmelere yapılacak yardım için ayrılacak kaynakların fiili duruma göre değerlendirilmesini talep etti.Hükümetin bu konuyla ilgili tüm kararları aldığını ve 1 milyar ruble tutarındaki kaynağı bölgelere gönderdiğini anlatan Reşetnikov, "Biz, işletmelerin zararlarını 1 Mart itibarıyla belirledik. Durumun devam ettiğini anlıyoruz. Yılın ikinci yarısında bu konuya tekrar dönebiliriz" dedi.Konunun tekrar ele alınması ve fiili duruma göre hesaplama yapılması gerektiğini yineleyen Putin, Reşetnikov'dan gerekli görmesi halinde talimatları göndermesini istedi.Putin, Kremlin'e yönelik saldırı girişiminden sonra ilk kez kameralar karşısındaRusya lideri Putin, Devlet Başkanlığı konutunun da yer aldığı Kremlin Sarayı'na önceki gece İHA'larla düzenlenen saldırı girişiminden sonra ilk kez televizyonda görüntülendi.Putin, Kremlin'deki çalışma ofisinde Reşetnikov'la birlikte görüntü verdi.Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın önceki gece iki İHA ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını, hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile İHA'ların Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildiklerini açıklamıştı.Önlenen saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımlanmış ve Rus liderin saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedilmişti.

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rusya, vladimir putin, ukrayna, maksim reşetnikov