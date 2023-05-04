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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/putinden-ukraynanin-silahli-faaliyetlerinin-etkiledigi-isletmelere-yardim-etme-talimati-1070619267.html
Putin'den Ukrayna'nın silahlı faaliyetlerinin etkilediği işletmelere yardım etme talimatı
Putin'den Ukrayna'nın silahlı faaliyetlerinin etkilediği işletmelere yardım etme talimatı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod, Bryansk, Kursk bölgelerinde ve Kırım'da Ukraynalı güçleri tarafından yürütülen... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T16:48+0300
2023-05-04T16:48+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
maksim reşetnikov
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Rusya lideri Putin, Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişiminin ardından Kremlin'deki çalışma ofisindeki ilk görüşmesini Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov'la gerçekleştirdi.Özellikle Ukrayna sınırındaki bölgelerde faaliyet yürüten işletmelerin durumu üzerinde duran Putin, Ukraynalı güçlerin söz konusu bölgelerdeki silahlı faaliyetlerinden olumsuz etkilenen şirketlere yardım eli uzatılmasını istedi.Putin, işletmelere yapılacak yardım için ayrılacak kaynakların fiili duruma göre değerlendirilmesini talep etti.Hükümetin bu konuyla ilgili tüm kararları aldığını ve 1 milyar ruble tutarındaki kaynağı bölgelere gönderdiğini anlatan Reşetnikov, "Biz, işletmelerin zararlarını 1 Mart itibarıyla belirledik. Durumun devam ettiğini anlıyoruz. Yılın ikinci yarısında bu konuya tekrar dönebiliriz" dedi.Konunun tekrar ele alınması ve fiili duruma göre hesaplama yapılması gerektiğini yineleyen Putin, Reşetnikov'dan gerekli görmesi halinde talimatları göndermesini istedi.Putin, Kremlin'e yönelik saldırı girişiminden sonra ilk kez kameralar karşısındaRusya lideri Putin, Devlet Başkanlığı konutunun da yer aldığı Kremlin Sarayı'na önceki gece İHA'larla düzenlenen saldırı girişiminden sonra ilk kez televizyonda görüntülendi.Putin, Kremlin'deki çalışma ofisinde Reşetnikov'la birlikte görüntü verdi.Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın önceki gece iki İHA ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını, hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile İHA'ların Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildiklerini açıklamıştı.Önlenen saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımlanmış ve Rus liderin saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedilmişti.
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rusya, vladimir putin, ukrayna, maksim reşetnikov
rusya, vladimir putin, ukrayna, maksim reşetnikov

Putin'den Ukrayna'nın silahlı faaliyetlerinin etkilediği işletmelere yardım etme talimatı

16:48 04.05.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod, Bryansk, Kursk bölgelerinde ve Kırım'da Ukraynalı güçleri tarafından yürütülen silahlı faaliyetlerden olumsuz etkilenen işletmelere sunulması için Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na talimat verdi.
Rusya lideri Putin, Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişiminin ardından Kremlin'deki çalışma ofisindeki ilk görüşmesini Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov'la gerçekleştirdi.

Özellikle Ukrayna sınırındaki bölgelerde faaliyet yürüten işletmelerin durumu üzerinde duran Putin, Ukraynalı güçlerin söz konusu bölgelerdeki silahlı faaliyetlerinden olumsuz etkilenen şirketlere yardım eli uzatılmasını istedi.

Putin, işletmelere yapılacak yardım için ayrılacak kaynakların fiili duruma göre değerlendirilmesini talep etti.

Hükümetin bu konuyla ilgili tüm kararları aldığını ve 1 milyar ruble tutarındaki kaynağı bölgelere gönderdiğini anlatan Reşetnikov, "Biz, işletmelerin zararlarını 1 Mart itibarıyla belirledik. Durumun devam ettiğini anlıyoruz. Yılın ikinci yarısında bu konuya tekrar dönebiliriz" dedi.

Konunun tekrar ele alınması ve fiili duruma göre hesaplama yapılması gerektiğini yineleyen Putin, Reşetnikov'dan gerekli görmesi halinde talimatları göndermesini istedi.

Putin, Kremlin'e yönelik saldırı girişiminden sonra ilk kez kameralar karşısında

Rusya lideri Putin, Devlet Başkanlığı konutunun da yer aldığı Kremlin Sarayı'na önceki gece İHA'larla düzenlenen saldırı girişiminden sonra ilk kez televizyonda görüntülendi.

Putin, Kremlin'deki çalışma ofisinde Reşetnikov'la birlikte görüntü verdi.

Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın önceki gece iki İHA ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını, hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile İHA'ların Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildiklerini açıklamıştı.

Önlenen saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımlanmış ve Rus liderin saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedilmişti.
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