https://sputniknews.com.tr/20230504/putin-ile-gorusen-maduro-ukrayna-ihalarinin-kremline-saldirisini-kinadi-1070634897.html

Putin ile görüşen Maduro, Ukrayna İHA’larının Kremlin’e saldırısını kınadı

Putin ile görüşen Maduro, Ukrayna İHA’larının Kremlin’e saldırısını kınadı

Kremlin’den yapılan açıklamada, Venezüella Devlet Başkanı Maduro’nun Rusya lideri Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Kremlin Sarayı’na İHA'larla düzenlenen... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T22:32+0300

2023-05-04T22:32+0300

2023-05-04T22:32+0300

ukrayna krizi

venezüella

rusya

vladimir putin

nicolas maduro

saldırı

kremlin

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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.Açıklamada, “Venezüella tarafının girişimiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.‘Kiev rejiminin Kremlin topraklarını insansız hava araçlarıyla vurma girişimini kararlılıkla kınayan Maduro’nun, Venezüella halkı adına Rusya'ya dayanışma ve destek duygularını dile getirdiği’ kaydedilen açıklamada ayrıca liderlerin ticaret, ekonomi, enerji ve insani alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesi dahil olmak üzere Rusya-Venezüella stratejik ortaklığının geliştirilmesine ilişkin güncel konuları ele aldıkları ifade edildi.Açıklamaya göre iki lider, çeşitli düzeylerde temasları sürdürme konusunda da mutabık kaldı.

https://sputniknews.com.tr/20230504/abd-ukraynanin-sinirlarinin-otesinde-saldiri-gerceklestirmesini-tesvik-etmiyoruz-1070589487.html

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venezüella, rusya, vladimir putin, nicolas maduro, saldırı, kremlin