https://sputniknews.com.tr/20230504/putin-ile-gorusen-maduro-ukrayna-ihalarinin-kremline-saldirisini-kinadi-1070634897.html
Putin ile görüşen Maduro, Ukrayna İHA’larının Kremlin’e saldırısını kınadı
Putin ile görüşen Maduro, Ukrayna İHA’larının Kremlin’e saldırısını kınadı
Kremlin’den yapılan açıklamada, Venezüella Devlet Başkanı Maduro’nun Rusya lideri Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Kremlin Sarayı’na İHA'larla düzenlenen... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T22:32+0300
2023-05-04T22:32+0300
2023-05-04T22:32+0300
ukrayna krizi
venezüella
rusya
vladimir putin
nicolas maduro
saldırı
kremlin
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.Açıklamada, “Venezüella tarafının girişimiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.‘Kiev rejiminin Kremlin topraklarını insansız hava araçlarıyla vurma girişimini kararlılıkla kınayan Maduro’nun, Venezüella halkı adına Rusya'ya dayanışma ve destek duygularını dile getirdiği’ kaydedilen açıklamada ayrıca liderlerin ticaret, ekonomi, enerji ve insani alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesi dahil olmak üzere Rusya-Venezüella stratejik ortaklığının geliştirilmesine ilişkin güncel konuları ele aldıkları ifade edildi.Açıklamaya göre iki lider, çeşitli düzeylerde temasları sürdürme konusunda da mutabık kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20230504/abd-ukraynanin-sinirlarinin-otesinde-saldiri-gerceklestirmesini-tesvik-etmiyoruz-1070589487.html
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venezüella, rusya, vladimir putin, nicolas maduro, saldırı, kremlin
venezüella, rusya, vladimir putin, nicolas maduro, saldırı, kremlin
Putin ile görüşen Maduro, Ukrayna İHA’larının Kremlin’e saldırısını kınadı
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Venezüella Devlet Başkanı Maduro’nun Rusya lideri Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Kremlin Sarayı’na İHA'larla düzenlenen saldırı girişimini kınadığı belirtildi.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Açıklamada, “Venezüella tarafının girişimiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.
‘Kiev rejiminin Kremlin topraklarını insansız hava araçlarıyla vurma girişimini kararlılıkla kınayan Maduro’nun, Venezüella halkı adına Rusya'ya dayanışma ve destek duygularını dile getirdiği’ kaydedilen açıklamada ayrıca liderlerin ticaret, ekonomi, enerji ve insani alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesi dahil olmak üzere Rusya-Venezüella stratejik ortaklığının geliştirilmesine ilişkin güncel konuları ele aldıkları ifade edildi.
Açıklamaya göre iki lider, çeşitli düzeylerde temasları sürdürme konusunda da mutabık kaldı.