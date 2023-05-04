https://sputniknews.com.tr/20230504/peskov-kremline-drone-saldirisinin-arkasinda-abd-var--1070604523.html

Peskov: Kremlin’e drone saldırısının arkasında ABD var

Peskov: Kremlin’e drone saldırısının arkasında ABD var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konutu olan Kremlin Sarayı’na drone’larla düzenlediği saldırı girişiminin... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T13:01+0300

2023-05-04T13:01+0300

2023-05-04T13:04+0300

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın bir önceki gece drone’larla Kremlin’e saldırı girişimiyle ilgili olarak, “Böyle saldırılara ilişkin kararlar Kiev’de değil, Washington’da alınıyor. Kiev sadece kendisine söyleneni yapıyor” dedi.Bununla beraber Peskov, saldırı girişimi anında Moskova dışındaki konutunda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün Kremlin Darayı’nda çalıştığını ve ekonomiye ilişkin önemli bir toplantı gerçekleştireceğini söyledi.Rusya'dan Ukrayna'ya uyarı: Karşı saldırının kaçınılmaz bir şekilde üzücü sonuçlara yol açacakRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin de Ukrayna'nın gerçekleştirmeyi planladığı karşı saldırının kaçınılmaz olarak üzücü sonuçlara yol açacağını vurguladı.İzvestiya gazetesine demeç veren Galuzin, Ukrayna ordusunun hazırlık yaptığı karşı saldırı hakkında Kiev yönetimine uyarı mesajları gönderdi.Galuzin, "Kiev'e modern Batı silahlarının pervasızca ve tamamen sorumsuzca pompalanması ve karşı saldırı fikirlerinin teşvik edilmesi, yalnızca kan dökülmesine ve çatışmanın daha da tırmanmasına yol açacak. Kiev rejimini ve onun Batılı hamilerini, planladıkları şeylerin kaçınılmaz üzücü sonuçları olacağı konusunda uyarmak istiyorum" dedi.Rusya ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğunu vurgulayan Galuzin, Kiev ve Batı'nın karşı saldırıdan hiçbir kazanç sağlayamacağının altını çizdi.Bu arada Galuzin, ABD'nin çatışmaya doğrudan dahil olduğunu ve doğrudan Kiev'in saflarında yer aldığını kaydetti.Batı'nın ve Kiev'in barışa ihtiyaç duymadığını belirten Galuzin, "Aksi olsaydı, 2021 yılında Moskova'nın önerdiği güvenlik garantileri anlaşmasını imzalamayı kabul ederlerdi" diye ekledi.Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, karşı saldırı hazırlıklarının 'bitiş çizgisinde' olduğunu, saldırının başlatılmasına ilişkin kararı Genelkurmay Başkanlığı'nın alacağını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230504/kremline-drone-saldirisi-neler-biliniyor-1070600871.html

https://sputniknews.com.tr/20230504/abd-ukraynanin-sinirlarinin-otesinde-saldiri-gerceklestirmesini-tesvik-etmiyoruz-1070589487.html

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rusya, ukrayna, abd, kremlin, drone, iha, dmitriy peskov