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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/peskov-kremline-drone-saldirisinin-arkasinda-abd-var--1070604523.html
Peskov: Kremlin’e drone saldırısının arkasında ABD var
Peskov: Kremlin’e drone saldırısının arkasında ABD var
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konutu olan Kremlin Sarayı’na drone’larla düzenlediği saldırı girişiminin... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T13:01+0300
2023-05-04T13:04+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
abd
kremlin
drone
iha
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın bir önceki gece drone’larla Kremlin’e saldırı girişimiyle ilgili olarak, “Böyle saldırılara ilişkin kararlar Kiev’de değil, Washington’da alınıyor. Kiev sadece kendisine söyleneni yapıyor” dedi.Bununla beraber Peskov, saldırı girişimi anında Moskova dışındaki konutunda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün Kremlin Darayı’nda çalıştığını ve ekonomiye ilişkin önemli bir toplantı gerçekleştireceğini söyledi.Rusya'dan Ukrayna'ya uyarı: Karşı saldırının kaçınılmaz bir şekilde üzücü sonuçlara yol açacakRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin de Ukrayna'nın gerçekleştirmeyi planladığı karşı saldırının kaçınılmaz olarak üzücü sonuçlara yol açacağını vurguladı.İzvestiya gazetesine demeç veren Galuzin, Ukrayna ordusunun hazırlık yaptığı karşı saldırı hakkında Kiev yönetimine uyarı mesajları gönderdi.Galuzin, "Kiev'e modern Batı silahlarının pervasızca ve tamamen sorumsuzca pompalanması ve karşı saldırı fikirlerinin teşvik edilmesi, yalnızca kan dökülmesine ve çatışmanın daha da tırmanmasına yol açacak. Kiev rejimini ve onun Batılı hamilerini, planladıkları şeylerin kaçınılmaz üzücü sonuçları olacağı konusunda uyarmak istiyorum" dedi.Rusya ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğunu vurgulayan Galuzin, Kiev ve Batı'nın karşı saldırıdan hiçbir kazanç sağlayamacağının altını çizdi.Bu arada Galuzin, ABD'nin çatışmaya doğrudan dahil olduğunu ve doğrudan Kiev'in saflarında yer aldığını kaydetti.Batı'nın ve Kiev'in barışa ihtiyaç duymadığını belirten Galuzin, "Aksi olsaydı, 2021 yılında Moskova'nın önerdiği güvenlik garantileri anlaşmasını imzalamayı kabul ederlerdi" diye ekledi.Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, karşı saldırı hazırlıklarının 'bitiş çizgisinde' olduğunu, saldırının başlatılmasına ilişkin kararı Genelkurmay Başkanlığı'nın alacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230504/kremline-drone-saldirisi-neler-biliniyor-1070600871.html
https://sputniknews.com.tr/20230504/abd-ukraynanin-sinirlarinin-otesinde-saldiri-gerceklestirmesini-tesvik-etmiyoruz-1070589487.html
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rusya, ukrayna, abd, kremlin, drone, iha, dmitriy peskov
rusya, ukrayna, abd, kremlin, drone, iha, dmitriy peskov

Peskov: Kremlin’e drone saldırısının arkasında ABD var

13:01 04.05.2023 (güncellendi: 13:04 04.05.2023)
© AFP 2023 / NATALIA KOLESNIKOVAKremlin- İHA
Kremlin- İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023 / NATALIA KOLESNIKOVA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konutu olan Kremlin Sarayı’na drone’larla düzenlediği saldırı girişiminin planlayıcısının ABD olduğu suçlamasını yöneltti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın bir önceki gece drone’larla Kremlin’e saldırı girişimiyle ilgili olarak, “Böyle saldırılara ilişkin kararlar Kiev’de değil, Washington’da alınıyor. Kiev sadece kendisine söyleneni yapıyor” dedi.
Bununla beraber Peskov, saldırı girişimi anında Moskova dışındaki konutunda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün Kremlin Darayı’nda çalıştığını ve ekonomiye ilişkin önemli bir toplantı gerçekleştireceğini söyledi.
Rusya'nın başkenti Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
Ukrayna krizi
Kremlin'e drone saldırısı: Neler biliniyor?
12:24

Rusya'dan Ukrayna'ya uyarı: Karşı saldırının kaçınılmaz bir şekilde üzücü sonuçlara yol açacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin de Ukrayna'nın gerçekleştirmeyi planladığı karşı saldırının kaçınılmaz olarak üzücü sonuçlara yol açacağını vurguladı.

İzvestiya gazetesine demeç veren Galuzin, Ukrayna ordusunun hazırlık yaptığı karşı saldırı hakkında Kiev yönetimine uyarı mesajları gönderdi.

Galuzin, "Kiev'e modern Batı silahlarının pervasızca ve tamamen sorumsuzca pompalanması ve karşı saldırı fikirlerinin teşvik edilmesi, yalnızca kan dökülmesine ve çatışmanın daha da tırmanmasına yol açacak. Kiev rejimini ve onun Batılı hamilerini, planladıkları şeylerin kaçınılmaz üzücü sonuçları olacağı konusunda uyarmak istiyorum" dedi.

Rusya ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğunu vurgulayan Galuzin, Kiev ve Batı'nın karşı saldırıdan hiçbir kazanç sağlayamacağının altını çizdi.

Bu arada Galuzin, ABD'nin çatışmaya doğrudan dahil olduğunu ve doğrudan Kiev'in saflarında yer aldığını kaydetti.

Batı'nın ve Kiev'in barışa ihtiyaç duymadığını belirten Galuzin, "Aksi olsaydı, 2021 yılında Moskova'nın önerdiği güvenlik garantileri anlaşmasını imzalamayı kabul ederlerdi" diye ekledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, karşı saldırı hazırlıklarının 'bitiş çizgisinde' olduğunu, saldırının başlatılmasına ilişkin kararı Genelkurmay Başkanlığı'nın alacağını söylemişti.
Karine Jean-Pierre - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
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ABD: Ukrayna'nın sınırlarının ötesinde saldırı gerçekleştirmesini teşvik etmiyoruz
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