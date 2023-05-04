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https://sputniknews.com.tr/20230504/oyun-konsolu-satiyoruz-diyerek-260-bin-tl-dolandirdilar-1070594689.html
'Oyun konsolu satıyoruz' diyerek 260 bin TL dolandırdılar
'Oyun konsolu satıyoruz' diyerek 260 bin TL dolandırdılar
Kayseri'de, sahte rumuz ve isimlerle oyun konsolu satış ilanı veren, paketlenme anına ait görüntülere dışarıdan kendileri ses montajı yaparak ve mağdurların... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T11:08+0300
2023-05-04T11:08+0300
türkiye
dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı
nitelikli dolandırıcılık
oyun konsolu
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Sosyal medya uygulamaları üzerinden farklı rumuz ve isimler kullanarak oyun konsolu satış ilanı veren 3 kişi, uygulamalar üzerinden mağdurlarla irtibat sağladı. Şüpheliler, anlaşma sağlandıktan sonra mağdurları ikna ekmek amacıyla daha önceden kargoda gönderimi için paketlenen oyun konsolu paketlenme anına ait görüntülere kendileri ses montajı yapıp, mağdurların isminin söylendiği video görüntülerinin yolladı. Bu yöntem ile mağdurları ikna eden şüpheliler, hesaplarına para geldikten sonra telefonları engelleyerek ürün göndermedi. Şikayetler üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerin 19 farklı ilde çok sayıda vatandaşı benzer yöntemleri kullanmak suretiyle dolandırdığını ve 260 bin TL haksız kazanç sağladıklarını tespit etti. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.C., S.O. ve K.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/caldigi-konteyneri-depremzedeye-satan-dolandirici-tutuklandi-1067644222.html
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dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, oyun konsolu, oyun
dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, oyun konsolu, oyun

'Oyun konsolu satıyoruz' diyerek 260 bin TL dolandırdılar

11:08 04.05.2023
© İHA / ALİ GÖÇ'Oyun konsolu satıyoruz' diyerek 260 bin TL dolandırdılar
'Oyun konsolu satıyoruz' diyerek 260 bin TL dolandırdılar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© İHA / ALİ GÖÇ
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Kayseri'de, sahte rumuz ve isimlerle oyun konsolu satış ilanı veren, paketlenme anına ait görüntülere dışarıdan kendileri ses montajı yaparak ve mağdurların bizzat ismini söyleyerek 19 ilde çok sayıda vatandaşı dolandıran 3 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Sosyal medya uygulamaları üzerinden farklı rumuz ve isimler kullanarak oyun konsolu satış ilanı veren 3 kişi, uygulamalar üzerinden mağdurlarla irtibat sağladı.
Şüpheliler, anlaşma sağlandıktan sonra mağdurları ikna ekmek amacıyla daha önceden kargoda gönderimi için paketlenen oyun konsolu paketlenme anına ait görüntülere kendileri ses montajı yapıp, mağdurların isminin söylendiği video görüntülerinin yolladı.
Bu yöntem ile mağdurları ikna eden şüpheliler, hesaplarına para geldikten sonra telefonları engelleyerek ürün göndermedi. Şikayetler üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerin 19 farklı ilde çok sayıda vatandaşı benzer yöntemleri kullanmak suretiyle dolandırdığını ve 260 bin TL haksız kazanç sağladıklarını tespit etti. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.C., S.O. ve K.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Adana’da bir şahıs, depremde evi hasar gören vatandaşı başkasına ait konteyneri 13 bin TL’ye satarak dolandırdı. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
TÜRKİYE
Çaldığı konteyneri depremzedeye satan dolandırıcı tutuklandı
1 Mart, 11:55
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