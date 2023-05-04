https://sputniknews.com.tr/20230504/orban-batinin-sadece-askeri-guc-olarak-konumunu-korumasi-yeni-catismalara-yol-acacak-1070633659.html

Orban: Batı’nın sadece askeri güç olarak konumunu koruması yeni çatışmalara yol açacak

Orban: Batı’nın sadece askeri güç olarak konumunu koruması yeni çatışmalara yol açacak

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı’nın enerji ve demografi alanlarında konum kaybetmeye devam ettiğini, sadece savunma alanında rekabet edebildiğini... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T21:57+0300

2023-05-04T21:57+0300

2023-05-04T21:57+0300

ukrayna krizi

rusya

macaristan

viktor orban

avrupa birliği

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yaptığı açıklamada “Hammadde, enerji ve demografide pek de iyi durumda değiliz. Batı sadece askeri güç açısından birinci sırada. Bu sadece ilk bakışta iyi haber gibi görünebilir, çünkü gelişmeleri savaşa yönlendirecek” ifadelerini kullandı.Orban’a Brüksel’de en kısa zamanda Avrupa’nın dış politikasıyla ilgili 'en büyük savaş' çıkacak, çünkü Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerin elinden bağımsız dış politika hakkını almak istiyor.“Biri çıkıp, ülkesinin savaşa ilgi duymadığını söyleyince (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in politikasını ilerletmek suçlanıyor” diyen Orban, ülkesinin 'tavizsiz barış için çalıştığını' söyledi.'Rus nükleer enerji sektörüne asgari yaptırımlara bile izin vermeyeceğiz'Öte yandan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Rus nükleer enerji sektörüne yönelik asgari yaptırımlara bile izin vermeyeceğini belirtti.AB dışişleri bakanları toplantısından sonra konuşan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, “Şimdi, 11. yaptırım paketi hazırlıkları yapılırken nükleer alanda yaptırımlara izin vermemiz için bize büyük baskı uygulanıyor. Bunun kesinlikle olmayacağını tekrar belirtmek isterim, çünkü Macaristan nükleer alanda asgari düzeyde bile olsa hiçbir yaptırımı kabul etmeyecek” dedi.Daha önce Szijjarto, Pakş nükleer güç santralinin yeni ünitelerinin yapımının Macaristan’ın enerji güvenliğinin güvencesi odluğunu, bu yüzden nükleer alanda Rusya’yla işbirliğini kısıtlamaya yönelik her türlü girişime engel olacaklarını defalarca dile getirmişti.Letonya, Rus Atom Enerjisi Ajansı'na (Rosatom) karşı kademeli olarak yaptırımlar uygulamayı teklif etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230427/macaristan-ortaklarimiz-natonun-genislemesi-konusunda-ihtiyatli-olmali-1070244795.html

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