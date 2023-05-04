https://sputniknews.com.tr/20230504/muzisyen-onur-sener-cinayeti-davasinda-taniklar-dinlendi-1070588253.html

Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında tanıklar dinlendi

Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında tanıklar dinlendi

Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin 3'ü tutuklu toplam 5 sanığın, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T01:17+0300

2023-05-04T01:17+0300

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türkiye

onur şener

mahkeme

müzisyen

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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan tartışmada, müzisyen Onur Şener'in kırık cam bardakla boynundan yaralanarak hayatını kaybetmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları katıldı.Mahkeme heyeti başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık beyanlarının alınacağını bildirdi.Tanık B.Ö, doktor olduğunu, bacanağıyla eğlenmek için Onur Şener'in sahne aldığı eğlence mekanına gittiklerini söyledi.İlerleyen saatlerde Şener'in programın bittiğini, kadınlardan oluşan bir gruba özel gösterimde bulunacağını, bu nedenle mekandakilerin çıkmasını istediğini aktaran B.Ö, "Daha sonra nedenini bilmiyorum ama Onur ile beyaz tişörtlü biri tartışmaya başladı. Mekan çalışanları araya girerek tarafları yatıştırdı. Ben de yukarı lavaboya gittim, döndüğümde kimse içeride kalmamıştı. Dışarı çıktığımda duvarın dibinde yatan birine tampon yapılmak istediğini gördüm, ona yardım etmek isterken yaralanan kişinin Onur olduğunu gördüm. Boynunda kan geliyordu, nabzı yoktu, müdahale edilecek bir durum kalmamıştı" ifadelerini kullandı.Tanık B.Ö, Şener'in yaralandığı anı görmediğini, taraflar arasında yaşanan tartışmanın nedenini ise bilmediğini söyledi.Tanık R.T. olayın yaşandığı gece, başka bir eğlence mekanında bulunduğunu, yardım isteyen bir kadın sesi duymasının üzerine dışarı çıktığını belirtti.Sesin geldiği tarafa yöneldiğini anlatan R.T, "Olayın yaşandığı yere gittiğimde elinden kan gelen bir kişi kaldırımda oturuyordu. Rahmetli de ayaktaydı, atletiyle üzerindeki kanı silmeye çalışıyordu. Boynundan kan geliyordu, önüme doğru düştü. Atletiyle boynuna tampon yapmaya çalıştım. Kimse yanında yoktu" diye konuştu.Olayın yaşandığı eğlence mekanının bitişiğindeki iş yerinin sahibi T.Ş. ise bağırma seslerinin gelmesi üzerine kavganın yaşandığı yere gittiğini belirterek, "Onur kanlar içindeydi, Ali ise kenarda oturuyordu, elinde bez vardı. Kavganın neden çıktığını ve kavga anını görmedim. Ben geldiğimde olay yaşanmıştı" dedi.Tanıkların, kavga anını görmediklerini ve tarafların birbirine söyledikleri sözleri duymadıklarını söylemesi üzerine mahkeme başkanı, "Kavganın neden çıktığını, o an kimin ne söylediğini bir türlü duyan da yok gören de" ifadesini kullandı.Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi.Ne olmuştu?Ankara Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz olayın yaşandığı 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti.Müzik programı saat 01.00'de biten maktul Onur Şener, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek, orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti. Bu sırada sanıklardan Karakaş sahneye gelerek Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler, ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu.Bunun üzerine Karakaş ve diğer sanıklar bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan maktul Şener ve sanıkların ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü. Kırık cam bardakla boynundan yaralan Şener olay yerinde hayatını kaybetti.İddianamede, birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen sanıkların "canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.

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onur şener, mahkeme, müzisyen