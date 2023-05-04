CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme karşılığında TBMM başkanlığı talebi olmuş

“Özellikle İnce’nin oylarının daha düşeceğini tahmin ediyorum. Bu seçimin ilk turda bitmesi lazım ve ilk turda bitmesi için ikisinin toplamının yüzde 5’in altına inmesi lazım. Muharrem İnce çok eski bir partilidir. Yalova il başkanlığını, grup başkanvekilliğini başarıyla yaptı. Cumhurbaşkanı adaylığında çok umut verici bir şekilde çalıştı. Türkiye’nin bu yaşamsal seçiminde hala gereğini yapacağına inanıyorum. Çünkü sonunda yeri yine CHP olacaktır. CHP’den ayrıldıktan sonra ‘Ben sonunda yine CHP’nin içinde olacağım’ diye konuşuyordu. Şimdi bunu bir CHP’linin yapması gerektiği gibi yapacağına inanıyorum.”