https://sputniknews.com.tr/20230504/muharrem-ince-chpden-tbmm-baskanligini-istemis-1070599106.html
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme karşılığında TBMM başkanlığı talebi olmuş
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme karşılığında TBMM başkanlığı talebi olmuş
CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin’in aktardığına göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP heyetiyle görüşmesinde, cumhurbaşkanı... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T11:54+0300
2023-05-04T11:54+0300
2023-05-04T12:00+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
muharrem ince
memleket partisi
tbmm
tbmm başkanlığı
ittifak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069937183_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_27086280a9dd88a022448c1559a8be3a.jpg
CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin’in aktardığına göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP heyetiyle görüşmesinde, cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi karşılığında TBMM başkanlığı görevini istedi.Hikmet Çetin, Sözcü’den Ruhat Mengi’ye şunları söyledi: ‘İnce ve Oğan yüzde 5’in altına inmeli’Kılıçdaroğlu’nun seçimi ilk turda kazanması için İnce ve Oğan’ın oylarının 5 puanın altına düşmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230411/1069497330.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069937183_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_c50f31e4c7c1ea22513607b73100a41a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), muharrem ince, memleket partisi, tbmm, tbmm başkanlığı, ittifak
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), muharrem ince, memleket partisi, tbmm, tbmm başkanlığı, ittifak
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme karşılığında TBMM başkanlığı talebi olmuş
11:54 04.05.2023 (güncellendi: 12:00 04.05.2023) Abone ol
CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin’in aktardığına göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP heyetiyle görüşmesinde, cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi karşılığında TBMM başkanlığı görevini istedi.
CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin’in aktardığına göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP heyetiyle görüşmesinde, cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi karşılığında TBMM başkanlığı görevini istedi.
Hikmet Çetin, Sözcü’den Ruhat Mengi’ye şunları söyledi:
“Genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu doğrudan söyledi mi onu bilmiyorum ama güvenilir bir kaynaktan öğrendiğime göre aracılar vasıtasıyla birtakım teklifler, öneriler olmuş. Olamayacaklar söylenmiş, olabilirler de söylenmiş, mesela Meclis başkanlığı talebi olmuş, ‘Hayır’ dememişler ama ‘Diğer partilerle de konuşup gerekeni yapmayan çalışırız’ denmiş, başka talepleri de olduğu için sonuca varılamadı demek ki.”
‘İnce ve Oğan yüzde 5’in altına inmeli’
Kılıçdaroğlu’nun seçimi ilk turda kazanması için İnce ve Oğan’ın oylarının 5 puanın altına düşmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
“Özellikle İnce’nin oylarının daha düşeceğini tahmin ediyorum. Bu seçimin ilk turda bitmesi lazım ve ilk turda bitmesi için ikisinin toplamının yüzde 5’in altına inmesi lazım. Muharrem İnce çok eski bir partilidir. Yalova il başkanlığını, grup başkanvekilliğini başarıyla yaptı. Cumhurbaşkanı adaylığında çok umut verici bir şekilde çalıştı. Türkiye’nin bu yaşamsal seçiminde hala gereğini yapacağına inanıyorum. Çünkü sonunda yeri yine CHP olacaktır. CHP’den ayrıldıktan sonra ‘Ben sonunda yine CHP’nin içinde olacağım’ diye konuşuyordu. Şimdi bunu bir CHP’linin yapması gerektiği gibi yapacağına inanıyorum.”