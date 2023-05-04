https://sputniknews.com.tr/20230504/mitten-garada-operasyon-pkkkcknin-egitim-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi-1070592413.html
MİT'ten Gara'da operasyon: PKK/KCK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten Gara'da operasyon: PKK/KCK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT, PKK/KCK'nın 'sözde' eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T09:51+0300
2023-05-04T09:51+0300
2023-05-04T10:06+0300
türkiye
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pkk/kck
pkk
operasyon
terör
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230501/isid-liderinin-etkisiz-hale-getirildigi-mit-operasyonunun-detaylari-ortaya-cikti-1070444422.html
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mit, pkk/kck, pkk, operasyon, terör
mit, pkk/kck, pkk, operasyon, terör
MİT'ten Gara'da operasyon: PKK/KCK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
09:51 04.05.2023 (güncellendi: 10:06 04.05.2023) Abone ol
MİT, PKK/KCK'nın 'sözde' eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.