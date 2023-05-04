MİT'ten Gara'da operasyon: PKK/KCK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doç. Dr. Ersoy: Bilirkişi heyeti, bakanlığın hazırladığı raporun 'kamu zararına' olduğunu saptadı
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasette 'ulus devlet' tartışması
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala siyasette son gelişmeler.
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Nisanda TÜFE yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda yüzde 43,68 oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
BRICS'in genişlemesi
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Son 10 gün
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
14 Mayıs'ta Kürtlerin tavrı ne olacak
18:34
103 dk
Z RAPORU
Seçime son 11 gün: liderlerin seçim kampanyaları
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Akit Gazetesi’ndeki yangın
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kentsel dönüşümle 10 milyon riskli yapının ne kadarı dönüştü?
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
Canlı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230504/mitten-garada-operasyon-pkkkcknin-egitim-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi-1070592413.html
MİT'ten Gara'da operasyon: PKK/KCK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten Gara'da operasyon: PKK/KCK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT, PKK/KCK'nın 'sözde' eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T09:51+0300
2023-05-04T10:06+0300
türkiye
mit
pkk/kck
pkk
operasyon
terör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/04/1070592470_0:37:159:126_1920x0_80_0_0_d3b999954438035d5f5e5685edc99db4.jpg
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230501/isid-liderinin-etkisiz-hale-getirildigi-mit-operasyonunun-detaylari-ortaya-cikti-1070444422.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/04/1070592470_0:22:159:141_1920x0_80_0_0_0020050ca87e402a05d2b99b60c49786.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mit, pkk/kck, pkk, operasyon, terör
mit, pkk/kck, pkk, operasyon, terör

MİT'ten Gara'da operasyon: PKK/KCK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi

09:51 04.05.2023 (güncellendi: 10:06 04.05.2023)
© AAPKK/KCK'nın eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş
PKK/KCK'nın eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA
Abone olTelegram
MİT, PKK/KCK'nın 'sözde' eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
IŞİD liderinin etkisiz hale getirildiği MİT operasyonunun detayları ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
TÜRKİYE
IŞİD liderinin etkisiz hale getirildiği MİT operasyonunun detayları ortaya çıktı
1 Mayıs, 16:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала