https://sputniknews.com.tr/20230504/mhp-lideri-bahceli-pkk-hepsini-kafese-almistir-1070612576.html

MHP lideri Bahçeli: PKK hepsini kafese almıştır, Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek

MHP lideri Bahçeli: PKK hepsini kafese almıştır, Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek

MHP lideri Devlet Bahçeli Aydın'da "YSP demek CHP ve İYİ Parti demektir. PKK hepsini kafese almıştır. Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek"... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T14:44+0300

2023-05-04T14:44+0300

2023-05-04T14:45+0300

2023 türkiye seçimleri

devlet bahçeli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070402663_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d04f2d07695c57dafe32c6bb5f26a56b.jpg

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Aydın'da konuştu. Bahçeli "Seçimlerin saygı, sağduyu içinde gerçekleşmesini diliyorum" diye sözlerine başladı.Bahçeli, "Aydın'ın tarihinde zillet ve melanet yoktur. Aydın'ın tarihinde karanlık noktalar asla olmayacaktır. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye iradesi Aydın'da kök salmıştır. Engelleri aşarız, devletin gücü, milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız diye konuştu.MHP lideri, "Başaracak inancımız vardır, irademiz vardır, itibarımız vardır. 14 Mayıs seçimleri demokrasi ve siyasi tarihimizin kilit taşıdır. Bu seçimlerde huzurla husumet arasında bir tercih yapılacaktır. Bu seçimler kucaklaşma ile kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır. Ya Türkiye'nin kudretini seçeceğiz ya kumar masasında heba olacağız" ifadelerini kullandı.MHP lideri Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:"Kandil'e yuvalanan teröristler CHP'ye, İYİ Parti'ye destek açıklaması yapmaktadır. CHP'li bir yönetici buna tepki göstermemiştir. Nevşehir'de yalandan gözyaşı döken İYİ Parti başkanında itiraz duyulmamıştır. HDP'nin bir eş başkanı Aydın'da konuşmuş. Terörist arkadaşlarının serbest kalması için rezil talebi dillendirmiş. Hani HDP ile birlikte yürümüyorlardı, bunlar yalancıdır, namerttir. YSP demek CHP ve İYİ Parti demektir. PKK hepsini kafese almıştır. Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek."Devlet Bahçeli, "Görülüyor ki CHP ve İYİ Parti yönetimi PKK ile ittifak halinde değil; bu cani örgütün yedeği haline gelmiştir. CHP'ye, İP'e ve diğerlerine bedel ödetmek milli iradenin gereği midir?" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

devlet bahçeli