MHP lideri Bahçeli: CHP’ye verilecek her oy Mehmetlerimize kurşundur

"Kitabın ortasından konuşuyorum, HDP ile veya kayyumu Yeşil Sol Parti’yle ortaklık, şehitlerimizin kanının, analarımızın gözyaşlarının dökülmesine alçakça hizmettir. CHP’ye verilecek her oy Mehmetlerimize kurşundur. İYİ Parti’ye verilecek her oy yıkıma destektir. Kılıçdaroğlu’na verilecek her oy Türkiye’ye suikasttır. HDP ile gelecek planlamak, siyaset denkleminde buluşmak devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü kurcalamaktır. CHP ile İP işte böylesi bir tezgahın gönüllü müdavimleridir. Bunlar yüz karasıdır, yürek sızısıdır, demokrasi infazcısıdır. Biz şehitlerin hesabını soracak millet iradesinin temsilcileriyiz. Biz ihanetin kafasını ezecek, milli varlığımıza ve egemenlik haklarımıza can pahasına sahip çıkacak millet kudretiyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Biz Cumhur İttifakı’yız. Biz Türk milletinin ruh köküyüz.”