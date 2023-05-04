MHP lideri Bahçeli: CHP’ye verilecek her oy Mehmetlerimize kurşundur

“İki eli ile kalp işareti yapan iki yüzlü siyasetçiler Muğlalı kardeşlerimizi aldatamazlar. Bukalemun siyasetçilere Muğlalı yüz vermez, fırsat ermez, izin vermez, şans vermez. Milli ve manevi değerler ile çatışıp, çelişen siyasi ittifakların Muğla ile muhabbet bağı olamaz. Önümüzde tarihi bir seçim var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız 74 ülkede, 177 merkez ve 46 gümrük kapısında 27 Nisan 2023 tarihinden 9 Mayıs tarihine kadar oylarını kullanacaklar. 3.4 milyon vatandaşımızın iradesi sandığa yansıyacak. Bazı ülkelerde demokrasi düşmanları sahne almıştır. Bölücü terör örgütü yandaşları vatandaşlarımızın hür iradesine kilit vurmak istemişlerdir.

Bu vandallığın görüldüğü ülkelerde demokrasi cellatlarına maksatlı şekilde sessiz kalınmıştır. Sandık demokrasinin namusudur. Bu namusa musallat olanlar insanlık düşmanıdır. Bölücü ve terör sevicilerin demokrasi iddiası, özgürlük istekleri, insan hakları ifadeleri baştan ayağa sahtekârlıktır. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan her vatandaşıma çağrımdır: Mutlaka sandığa gidiniz, mutlaka oyunuzu kullanınız, ülkenize ve geleceğinize mutlaka sahip çıkınız. Siz sahip çıkmazsanız Türkiye’yi ateşe atacaklar.”