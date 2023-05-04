https://sputniknews.com.tr/20230504/mhp-lideri-bahceli-chpye-verilecek-her-oy-mehmetlerimize-kursundur-1070624254.html
MHP lideri Bahçeli: CHP’ye verilecek her oy Mehmetlerimize kurşundur
MHP lideri Bahçeli: CHP’ye verilecek her oy Mehmetlerimize kurşundur
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP ile veya kayyumu Yeşil Sol Parti’yle ortaklık, şehitlerimizin kanının, analarımızın gözyaşlarının dökülmesine alçakça... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T18:47+0300
2023-05-04T18:47+0300
2023-05-04T18:48+0300
devlet bahçeli
2023 türkiye seçimleri
mehmetçik
kurşun
seçim
chp
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Muğla’da düzenlenen ‘14 Mayıs’ta Aziz Milletim Sıra Sende’ açık hava toplantısında kalabalığa hitap etti. Bahçeli, yurtdışında bazı demokrasi düşmanlarının vatandaşların hür iradesine kilit vurmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:CHP yönetiminin 'PKK ile ittifak tüneline girdiğini 'belirten Bahçeli, “İHA’larımıza, SİHA’larımıza, İnsansız Savaş Uçağımız Kızılelma’ya, Milli Muharip Uçağımız KAAN’a, TCG Anadolu’ya, Hürkuş’a, köprülerden barajlara, otoyollardan demiryollarına, tünellerden dev şantiyelere varıncaya kadar hazımsız olanları Türk milleti asla hoş görmez. Diyorlar ki savaşa mı gidiyoruz? Bu milli ve yerli savunma sanayi ürünlerinin niçin gösterildiğini, neden devamlı gündemde tutulduğunu soruyorlar. Çünkü baktıkları yer Kandil’dir, Brüksel’dir, Berlin’dir, Londra’dır, Washington’dur. Türkiye’nin yükselişinden memnun değiller. HDP’nin sözde demokratik tutum belgesiyle, CHP’nin ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi aynı tornadan çıkmıştır. Bugünkü CHP yönetimi, HDP’nin oyun uşağı haline gelmiş, yapboz tahtasına dönüşmüştür. Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarının paravan Cumhurbaşkanlığı adaylığına tamam demiştir. Bugünkü CHP yönetimi, Gazi Mustafa Kemal’in hatıra ve emanetleriyle yollarını kapanmamak üzere ayırmıştır. Bugünkü CHP yönetimi, PKK’yla ittifak tüneline girmiş, HDP’yle bölücülüğün gergefinde işlenmiştir. İP ise bunların proje süsüne, zillet mezesine dönüşmüştür" dedi.Devlet Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:
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devlet bahçeli, mehmetçik, kurşun, seçim, chp
devlet bahçeli, mehmetçik, kurşun, seçim, chp
MHP lideri Bahçeli: CHP’ye verilecek her oy Mehmetlerimize kurşundur
18:47 04.05.2023 (güncellendi: 18:48 04.05.2023) Abone ol
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP ile veya kayyumu Yeşil Sol Parti’yle ortaklık, şehitlerimizin kanının, analarımızın gözyaşlarının dökülmesine alçakça hizmettir. CHP’ye verilecek her oy Mehmetlerimize kurşundur. İYİ Parti’ye verilecek her oy yıkıma destektir" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Muğla’da düzenlenen ‘14 Mayıs’ta Aziz Milletim Sıra Sende’ açık hava toplantısında kalabalığa hitap etti. Bahçeli, yurtdışında bazı demokrasi düşmanlarının vatandaşların hür iradesine kilit vurmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:
“İki eli ile kalp işareti yapan iki yüzlü siyasetçiler Muğlalı kardeşlerimizi aldatamazlar. Bukalemun siyasetçilere Muğlalı yüz vermez, fırsat ermez, izin vermez, şans vermez. Milli ve manevi değerler ile çatışıp, çelişen siyasi ittifakların Muğla ile muhabbet bağı olamaz. Önümüzde tarihi bir seçim var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız 74 ülkede, 177 merkez ve 46 gümrük kapısında 27 Nisan 2023 tarihinden 9 Mayıs tarihine kadar oylarını kullanacaklar. 3.4 milyon vatandaşımızın iradesi sandığa yansıyacak. Bazı ülkelerde demokrasi düşmanları sahne almıştır. Bölücü terör örgütü yandaşları vatandaşlarımızın hür iradesine kilit vurmak istemişlerdir.
Bu vandallığın görüldüğü ülkelerde demokrasi cellatlarına maksatlı şekilde sessiz kalınmıştır. Sandık demokrasinin namusudur. Bu namusa musallat olanlar insanlık düşmanıdır. Bölücü ve terör sevicilerin demokrasi iddiası, özgürlük istekleri, insan hakları ifadeleri baştan ayağa sahtekârlıktır. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan her vatandaşıma çağrımdır: Mutlaka sandığa gidiniz, mutlaka oyunuzu kullanınız, ülkenize ve geleceğinize mutlaka sahip çıkınız. Siz sahip çıkmazsanız Türkiye’yi ateşe atacaklar.”
CHP yönetiminin 'PKK ile ittifak tüneline girdiğini 'belirten Bahçeli, “İHA’larımıza, SİHA’larımıza, İnsansız Savaş Uçağımız Kızılelma’ya, Milli Muharip Uçağımız KAAN’a, TCG Anadolu’ya, Hürkuş’a, köprülerden barajlara, otoyollardan demiryollarına, tünellerden dev şantiyelere varıncaya kadar hazımsız olanları Türk milleti asla hoş görmez. Diyorlar ki savaşa mı gidiyoruz? Bu milli ve yerli savunma sanayi ürünlerinin niçin gösterildiğini, neden devamlı gündemde tutulduğunu soruyorlar. Çünkü baktıkları yer Kandil’dir, Brüksel’dir, Berlin’dir, Londra’dır, Washington’dur. Türkiye’nin yükselişinden memnun değiller. HDP’nin sözde demokratik tutum belgesiyle, CHP’nin ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi aynı tornadan çıkmıştır. Bugünkü CHP yönetimi, HDP’nin oyun uşağı haline gelmiş, yapboz tahtasına dönüşmüştür. Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarının paravan Cumhurbaşkanlığı adaylığına tamam demiştir. Bugünkü CHP yönetimi, Gazi Mustafa Kemal’in hatıra ve emanetleriyle yollarını kapanmamak üzere ayırmıştır. Bugünkü CHP yönetimi, PKK’yla ittifak tüneline girmiş, HDP’yle bölücülüğün gergefinde işlenmiştir. İP ise bunların proje süsüne, zillet mezesine dönüşmüştür" dedi.
Devlet Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:
"Kitabın ortasından konuşuyorum, HDP ile veya kayyumu Yeşil Sol Parti’yle ortaklık, şehitlerimizin kanının, analarımızın gözyaşlarının dökülmesine alçakça hizmettir. CHP’ye verilecek her oy Mehmetlerimize kurşundur. İYİ Parti’ye verilecek her oy yıkıma destektir. Kılıçdaroğlu’na verilecek her oy Türkiye’ye suikasttır. HDP ile gelecek planlamak, siyaset denkleminde buluşmak devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü kurcalamaktır. CHP ile İP işte böylesi bir tezgahın gönüllü müdavimleridir. Bunlar yüz karasıdır, yürek sızısıdır, demokrasi infazcısıdır. Biz şehitlerin hesabını soracak millet iradesinin temsilcileriyiz. Biz ihanetin kafasını ezecek, milli varlığımıza ve egemenlik haklarımıza can pahasına sahip çıkacak millet kudretiyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Biz Cumhur İttifakı’yız. Biz Türk milletinin ruh köküyüz.”