https://sputniknews.com.tr/20230504/macaristan-basbakani-orban-liberalizmi-viruse-benzetti-1070616978.html

Macaristan Başbakanı Orban liberalizmi 'virüse' benzetti

Macaristan Başbakanı Orban liberalizmi 'virüse' benzetti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, liberalizmi 'virüse' benzeterek sağcı küresel bir hareketin "yenilikçi elitleri" bertaraf etmek için eyleme geçtiğini... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T16:01+0300

2023-05-04T16:01+0300

2023-05-04T16:16+0300

dünya

macaristan

liberalizm

viktor orban

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Orban, başkent Budapeşte'de düzenlenen 'Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nın açılışındaki konuşmasında, eşcinseller, göçmenler ve çocuklara okullarda verilen eğitimlerin içeriğine yönelik değerlendirmelerde bulundu."Göçe, savaşa ve toplumsal cinsiyete hayır" diyen Orban, göçmenlere yönelik ülkesinin uyguladığı katı kuralların farklı ülkelerce de hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.Orban, 'Macaristan'ın aslında muhafazakar politikaların geleceği üzerine deneylerin yapıldığı bir kuluçka merkezi' olduğunu söyleyerek yenilikçiliği ve liberalizmi 'virüse' benzetti.Başbakan Orban, 'Macaristan'ın yalnızca yenilikçileri ve liberalleri yenmek ve muhafazakar bir Hristiyan siyasi dönüşüme yol açmak hususunun konuşulduğu bir ülke olmadığını, bunun icraata da döküldüğü bir ülke olduğunu' ileri sürdü.

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macaristan, liberalizm, viktor orban