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Leningrad bölgesinde insansız hava araçlarının kullanımı yasaklandı
Leningrad bölgesinde insansız hava araçlarının kullanımı yasaklandı
Rusya’nın Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, Leningrad Bölgesinde insansız hava araçlarının kullanımına yasak getirildiğini duyurdu. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T15:08+0300
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insansız hava aracı (iha)
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Ulaşım yolları, elektrik hatları, petrol ve gaz boru hatları, su temini ve sanitasyon tesisleri, orman yangını algılama ve kontrol önlemleri gibi altyapı tesislerinin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar uygulamanın dışında tutulacak. Ancak bu tür çalışmalara katılan İHA’ların kullanım amacını, çalışma yerini ve zamanını ve ayrıca operasyondan sorumlu kişinin verilerini gösteren özel bir izin gerekecek.Bölge Valisi Drozdenko, İçişleri Bakanlığı ve Rosgvardiya personeline (Rusya Ulusal Muhafızları) izin alınmadan uçurulan insansız hava araçlarını zorla indirmelerine olanak sağlayacak elektronik harp ekipmanı verileceğini belirtti.Drozdenko ayrıca, hareket sensörleri, titreşim, video kameralar gibi ek elektronik güvenlik araçlarının da yardımıyla kamu tesisleri ve enerji tesislerinin güvenliğinin güçlendirildiğini vurguladı.Drozdenko, bölge kolluk kuvvetleri yetkilileri ile 9 Mayıs etkinlikleri için alınacak güvenlik önlemleri konusunu görüştüklerini belirterek, “Planlanan kutlama etkinlikleri tüm bölge merkezlerinde gerçekleşecek. Küçük yerleşim yerlerinde etkinlikleri, anıtlara ve mezarlıklara çiçek koyma ve anma mitingleriyle sınırlı tutacağız. Bu tür önlemleri katılımcıların güvenliğini sağlamak için alıyoruz” ifadelerini kullandı.Daha önce, Pskov bölgesi yetkilileri, 5 Mayıs'tan itibaren insansız hava araçlarının izinsiz kullanımına yasak getirildiğini duyurmuştu. 3 Mayıs'ta Moskova ve Moskova Bölgesinde de benzer yasaklar getirilmişti.
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leningrad, iha, insansız hava aracı (iha), drone
leningrad, iha, insansız hava aracı (iha), drone

Leningrad bölgesinde insansız hava araçlarının kullanımı yasaklandı

15:08 04.05.2023
© AAABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Erbil'e yönelen İran'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Erbil'e yönelen İran'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA
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Rusya’nın Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, Leningrad Bölgesinde insansız hava araçlarının kullanımına yasak getirildiğini duyurdu.
Ulaşım yolları, elektrik hatları, petrol ve gaz boru hatları, su temini ve sanitasyon tesisleri, orman yangını algılama ve kontrol önlemleri gibi altyapı tesislerinin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar uygulamanın dışında tutulacak. Ancak bu tür çalışmalara katılan İHA’ların kullanım amacını, çalışma yerini ve zamanını ve ayrıca operasyondan sorumlu kişinin verilerini gösteren özel bir izin gerekecek.
Bölge Valisi Drozdenko, İçişleri Bakanlığı ve Rosgvardiya personeline (Rusya Ulusal Muhafızları) izin alınmadan uçurulan insansız hava araçlarını zorla indirmelerine olanak sağlayacak elektronik harp ekipmanı verileceğini belirtti.
Drozdenko ayrıca, hareket sensörleri, titreşim, video kameralar gibi ek elektronik güvenlik araçlarının da yardımıyla kamu tesisleri ve enerji tesislerinin güvenliğinin güçlendirildiğini vurguladı.
Drozdenko, bölge kolluk kuvvetleri yetkilileri ile 9 Mayıs etkinlikleri için alınacak güvenlik önlemleri konusunu görüştüklerini belirterek, “Planlanan kutlama etkinlikleri tüm bölge merkezlerinde gerçekleşecek. Küçük yerleşim yerlerinde etkinlikleri, anıtlara ve mezarlıklara çiçek koyma ve anma mitingleriyle sınırlı tutacağız. Bu tür önlemleri katılımcıların güvenliğini sağlamak için alıyoruz” ifadelerini kullandı.
Daha önce, Pskov bölgesi yetkilileri, 5 Mayıs'tan itibaren insansız hava araçlarının izinsiz kullanımına yasak getirildiğini duyurmuştu. 3 Mayıs'ta Moskova ve Moskova Bölgesinde de benzer yasaklar getirilmişti.
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