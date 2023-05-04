https://sputniknews.com.tr/20230504/lavrov-cinli-mevkidasi-qin-ile-ukraynadaki-krizin-bariscil-cozumunu-gorustu-1070634327.html

Lavrov, Çinli mevkidaşı Qin ile Ukrayna'daki krizin barışçıl çözümünü görüştü

Lavrov, Çinli mevkidaşı Qin ile Ukrayna'daki krizin barışçıl çözümünü görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Çinli mevkidaşı Qin Gang ile Ukrayna'daki krizin barışçıl çözümünün yanı sıra Moskova-Pekin ilişkilerinin... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T22:10+0300

2023-05-04T22:10+0300

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dünya

çin

rusya

sergey lavrov

qin gang

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile bir araya geldi.Açıklamada, “Bakanlar, artan jeopolitik istikrarsızlık ortamında Rusya-Çin ilişkilerinin gelişmesinin dinamiklerini takdir etti. İki ülkenin dışişleri bakanları, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün mevcut durumu ve faaliyetlerinin daha da geliştirilmesine ilişkin beklentiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakanlar, üye devletlerin Avrasya'da barış ve istikrarı korumaya yönelik ortak çabalarını memnuniyetle karşıladı, Örgütün dünya meselelerinde artan otoritesini ve bölgesel güvenlik mimarisindeki kilit önemini kaydetti” ifadelerine yer verildi.Bakanların ayrıca devlet başkanlarının mart ayında yaptıkları görüşmede varılan anlaşmaların uygulanmasını da ele aldıklarına dikkat çekilen açıklamada, “BM (Birleşmiş Milletler), ŞİÖ, BRICS, RIC (Rusya-Hindistan-Çin), G20 ve diğer önemli uluslararası kuruluşlarda ve diyalog mekanizmalarında karşılıklı koordinasyonu geliştirmeye yönelik karşılıklı niyet teyit edildi. Ukrayna krizini barışçıl yollarla çözme çabaları dahil olmak üzere bazı ‘sıcak’ konular tartışıldı” denildi.Açıklamada ayrıca tarafların, dünyanın birçok devletinin ve uluslararası ilişkilerin tüm alanlarının gelişimi üzerinde yıkıcı bir etkisi olan neo-sömürgecilik modern uygulamalarının kabul edilemezliği konusunda ortak görüşlerini dile getirdikleri ifade edildi.

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