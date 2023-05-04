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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/kilicdaroglu-iki-grup-benimle-ugrasiyor-1070621891.html
Kılıçdaroğlu: İki grup benimle uğraşıyor
Kılıçdaroğlu: İki grup benimle uğraşıyor
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Niğde'de "Huzur içinde yaşamak istiyorsunuz. 15'inde huzurlu bir sabaha uyanacağız. En rahat eleştireceğiniz... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T17:59+0300
2023-05-04T17:59+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
seçim
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Niğde'de vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, vatandaşlara "Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefleri olacak" dedi.CHP lideri "Huzur içinde yaşamak istiyorsunuz. 15'inde huzurlu bir sabaha uyanacağız. En rahat eleştireceğiniz Cumhurbaşkanı bu kardeşiniz olacak. Eleştirilmekten korkuyor. Eleştiriden değerli bir şey yoktur. Akıl akıldan üstündür. İstişare çok önemli. Bir devlet bir kişinin iki dudağına emanet edilemez. Liyakat şarttır. Adalet sadece mahkeme salonlarında olmaz; KPSS'ye girip mülakatta eleniyorsa bir evladımız hakkı yeniyor demektir. Mülakatı kaldıracağım. O da söylemeye başladı. Elinden tutan mı var, kaldır" diye konuştu.Niğde'nin patatesinin önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Sen çiftçiyi toprağa küstürürsen nasıl üretecek? Hiçbir çiftçi, üretici asla zarar etmeyecek. Havza bazlı planlama getireceğiz. Herkes ne ekeceğini bir yıl önce bitecek. Çiftçiyi zarar ettirmeyeceğiz, toprağa küstürmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.'Çocuklar güzel beslenecek'"Köyler boşalıyor" diye sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı adayı, "Kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini biz ödeyeceğiz. Her genç ve kadın zamanı gelince emekli olacak. Köy okulları kapatıldı, bütün köy okullarını yeniden açacağız ve 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Çocuğunu okula gönderecek bir anne düşünün. Geliri yetersiz olduğu için beslenme çantasına ne koyacağını düşünür. Evladı işsizse o evde huzur olmaz. Bunların üzerinde bile durmuyorlar, çünkü onlar 5'li çeteleri savunuyorlar. Bütün çocuklar okula gidecek, bütün çocuklar aynı yemeği yiyecekler, güzel beslenecekler" diye konuştu.Kemal Kılıçdaroğlu, "KHK'lıları biliyorum, çözeceğim. Adalet için 450 km yol yürüdüm. Adalet lazım. Adalet olmayınca olmuyor" dedi.Terörle mücadeleye değinen Kılıçdaroğlu, "Kim terör örgütlerinin yanında olursa Allah belasını versin. Terör örgütünün saldırısına uğrayan bir asker şehit oldu. Bu beyler çocuklarına paralı askerlik yaptırırken, ben düzenli askerliğe gönderen birisiyim" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, "Egemen gücün tehdidin altındaysanız, bu Türkiye için bir beka sorunudur. Aynı şekilde tank-palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar. O fabrikayı Katar'dan alıp şerefli ordumuza vereceğiz. Bunlarınki mevsimlik milliyetçilik. Türk Lirası yerlerde sürünüyor" dedi."Milleti açlığa, yoksulluğa mahkum ettiniz" diye konuşan Kılıçdaroğlu, "İnsanlar ekmek alamıyor. Onlar mı yoksa huzurdan, kalkınmadan mı yanasınız? En büyük arzum Türkiye'yi büyütmek, genişletmek. Malvarlığımı araştıracaklarmış, araştırmazsanız namertsiniz" ifadelerini kullandı."İki grup benimle uğraşır" diyen Kılıçdaroğlu, "Biri 5'li çete. Nasıl Cumhurbaşkanı adayı yapmayız diye uğraştılar. Hiçbir şey bulamadılar nasıl ayağını kaydırırız diyorlar. Ne sizin ne başkalarının gücü yeter. İkincisi uyuşturucu baronları. Kökünü kazıyacağım. Genç evlatlarımızı kimsenin zehirlemesine izin vermeyeceğim" dedi.Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin 2 yıl içerisinde kendi ülkelerine göndereceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Benim görevim kendi evlatlarımızı iş güç sahibi yapmak, karnını doyurmak. Bu ülkeye huzuru getireceğiz, bereketi getireceğiz" diye konuştu. Emeklilere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, bayram ikramiyeleri konusunda da "Söz verdim, Kurban Bayramı var, orada 15 bin lira ikramiye göreceksiniz. Millet perişan vaziyette" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu sözlerini, "14 Mayıs'ta kabusu bitireceğiz, barış içinde yaşayan bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" diye tamamladı.
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kemal kılıçdaroğlu, seçim
kemal kılıçdaroğlu, seçim

Kılıçdaroğlu: İki grup benimle uğraşıyor

17:59 04.05.2023
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Niğde'de "Huzur içinde yaşamak istiyorsunuz. 15'inde huzurlu bir sabaha uyanacağız. En rahat eleştireceğiniz Cumhurbaşkanı bu kardeşiniz olacak" dedi. "İki grup benimle uğraşıyor" diyen Kılıçdaroğlu "Biri 5'li çete. İkincisi uyuşturucu baronları" diye konuştu
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Niğde'de vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, vatandaşlara "Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefleri olacak" dedi.
CHP lideri "Huzur içinde yaşamak istiyorsunuz. 15'inde huzurlu bir sabaha uyanacağız. En rahat eleştireceğiniz Cumhurbaşkanı bu kardeşiniz olacak. Eleştirilmekten korkuyor. Eleştiriden değerli bir şey yoktur. Akıl akıldan üstündür. İstişare çok önemli. Bir devlet bir kişinin iki dudağına emanet edilemez. Liyakat şarttır. Adalet sadece mahkeme salonlarında olmaz; KPSS'ye girip mülakatta eleniyorsa bir evladımız hakkı yeniyor demektir. Mülakatı kaldıracağım. O da söylemeye başladı. Elinden tutan mı var, kaldır" diye konuştu.
Niğde'nin patatesinin önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Sen çiftçiyi toprağa küstürürsen nasıl üretecek? Hiçbir çiftçi, üretici asla zarar etmeyecek. Havza bazlı planlama getireceğiz. Herkes ne ekeceğini bir yıl önce bitecek. Çiftçiyi zarar ettirmeyeceğiz, toprağa küstürmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Çocuklar güzel beslenecek'

"Köyler boşalıyor" diye sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı adayı, "Kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini biz ödeyeceğiz. Her genç ve kadın zamanı gelince emekli olacak. Köy okulları kapatıldı, bütün köy okullarını yeniden açacağız ve 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Çocuğunu okula gönderecek bir anne düşünün. Geliri yetersiz olduğu için beslenme çantasına ne koyacağını düşünür. Evladı işsizse o evde huzur olmaz. Bunların üzerinde bile durmuyorlar, çünkü onlar 5'li çeteleri savunuyorlar. Bütün çocuklar okula gidecek, bütün çocuklar aynı yemeği yiyecekler, güzel beslenecekler" diye konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "KHK'lıları biliyorum, çözeceğim. Adalet için 450 km yol yürüdüm. Adalet lazım. Adalet olmayınca olmuyor" dedi.
Terörle mücadeleye değinen Kılıçdaroğlu, "Kim terör örgütlerinin yanında olursa Allah belasını versin. Terör örgütünün saldırısına uğrayan bir asker şehit oldu. Bu beyler çocuklarına paralı askerlik yaptırırken, ben düzenli askerliğe gönderen birisiyim" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, "Egemen gücün tehdidin altındaysanız, bu Türkiye için bir beka sorunudur. Aynı şekilde tank-palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar. O fabrikayı Katar'dan alıp şerefli ordumuza vereceğiz. Bunlarınki mevsimlik milliyetçilik. Türk Lirası yerlerde sürünüyor" dedi.
"Milleti açlığa, yoksulluğa mahkum ettiniz" diye konuşan Kılıçdaroğlu, "İnsanlar ekmek alamıyor. Onlar mı yoksa huzurdan, kalkınmadan mı yanasınız? En büyük arzum Türkiye'yi büyütmek, genişletmek. Malvarlığımı araştıracaklarmış, araştırmazsanız namertsiniz" ifadelerini kullandı.
"İki grup benimle uğraşır" diyen Kılıçdaroğlu, "Biri 5'li çete. Nasıl Cumhurbaşkanı adayı yapmayız diye uğraştılar. Hiçbir şey bulamadılar nasıl ayağını kaydırırız diyorlar. Ne sizin ne başkalarının gücü yeter. İkincisi uyuşturucu baronları. Kökünü kazıyacağım. Genç evlatlarımızı kimsenin zehirlemesine izin vermeyeceğim" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin 2 yıl içerisinde kendi ülkelerine göndereceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Benim görevim kendi evlatlarımızı iş güç sahibi yapmak, karnını doyurmak. Bu ülkeye huzuru getireceğiz, bereketi getireceğiz" diye konuştu.
Emeklilere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, bayram ikramiyeleri konusunda da "Söz verdim, Kurban Bayramı var, orada 15 bin lira ikramiye göreceksiniz. Millet perişan vaziyette" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu sözlerini, "14 Mayıs'ta kabusu bitireceğiz, barış içinde yaşayan bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" diye tamamladı.
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