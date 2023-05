Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: AK Parti, devleti tehlikeye atıyor, farkında bile değil

“Sevgili halkım, sevgili gençler. Kirli propagandalar devam ediyor. Efendim ‘Bay Kemal gelecek, İHA’lar SİHA’lar hangara çekilecek. Sosyal yardımlar kesilecek’. Tüm bu yalanları sesleri bile titremeden söylüyorlar. Biliyorum, büyük bir çoğunluğunuz bunların yalan olduğunun elbette farkında. Yahu devletin savunmasını, ordusunu bile bir seçim propagandasına dönüştürdüler. Siz hiç böyle bir propaganda gördünüz mü geçmişte? Yüzyıllık savunma sanayimizin hiç böyle kullanıldığını gördünüz mü, duydunuz mu? Yapılmadı, vallahi yapılmadı. Neden? Çünkü bazı şeyler kutsaldır, hepimizin ortak meselesidir. Burada bir ayrışma olmasın diye sorumlu bir siyasetçi bunu katiyen yapmaz ama Erdoğan nere, sorumluluk nere.

Mesela bu gemilerin mühendislerini AK Partili, CHP’li, İYİ Partili diye ayırabilir misiniz? Ayıramazsınız. Parti başka, Türk devleti başka. Devlet söz konusu olunca, yoktur birbirimizden farkımız. Anlamıyorlar. Bu kafayla devlet kalmaz devlet. Söz konusu Türkiye ise hangi mühendisin hangi partiye oy attığının zerre önemi olabilir mi? O zaman neden Saray propagandasını yapıyor? Neden devletin savunma sanayisini siyasallaştırıyor? Yahu düşünsenize, gemiyi, ordunun gemisini AK Parti seçim otobüsüne döndürdüler. İnanılmaz şeyler yaşıyoruz bu seçimde. AK Parti, devleti tehlikeye atıyor, farkında bile değil. Çünkü umurunda bile değil.

Parti devleti demek devletin büyük bir riske atılması demektir. Bu konudaki tavrımı net söyleyeyim. Devletin taşıyıcı kolonlarını kırdılar. Devlet sallanıyor devlet. Allah korusun, bir deprem olmadan o kolonları güçlendireceğim. Savunma Sanayii, bu kolonlardan biridir ve asla siyasallaştırılmamalıdır. Çünkü düşmanın gelmemesine güvenmeyiz ama ona karşı hazır olmaya güveniriz. Hazır olmak bir dizi teknik hazırlıktan ziyade, ülkenin savunmaya değer olduğunun inancıyla başlayan bir ruh halidir. Hazır olmak budur.

Türkiye’de 85 milyon insan bu ruh halindedir ve öyle de kalmalıdır. Neden yabancılaştırıyorsunuz insanları kendi gemisine, kendi savunma sanayisine. Hepimizin gemisi hepimizin SİHA’sı bu. Politik tartışmalarımız ne olursa olsun, ordumuz bunun dışında kalmak zorunda. Bayrakla nasıl kampanya yapılamıyorsa, ordunun gemisiyle de yapılmamalı. Çünkü ülkemizin bağımsızlığı ve milli menfaatleri her şeyin üzerindedir. Son olarak şunu da ekleyerek bitireceğim. Sürekli iftira atanlar, Yunanistan’ın silahlandırdığı adalarla ilgili bir şey yaptılar mı? Her şeyleri palavra sevgili halkım, her şeyleri yalan ama sabredin. Devlet yine devlet olacak. Tüm partiler, genel başkanı olduğum CHP de dahil, tüm partiler haddini bilecek. Devlet ve parti işleri artık birbirine karıştırılmayacak. Neyse, dedim ya, az daha sabredin. Kalın sağlıcakla.”