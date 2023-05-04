https://sputniknews.com.tr/20230504/iyi-parti-lideri-aksener-secmen-velinimettir--hangi-partiye-oy-verirse-versin-1070627372.html

İYİ Parti lideri Akşener: Seçmen velinimettir, hangi partiye oy verirse versin

İYİ Parti lideri Akşener: Seçmen velinimettir, hangi partiye oy verirse versin

Edirne'de düzenlenen mitingde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener "Bir adamın iki dudağı arasına sıkıştırılmış bir sistemden kurtulmak için seçime... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T19:37+0300

2023-05-04T19:37+0300

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2023 türkiye seçimleri

meral akşener

edirne

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanlığı seçimi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçimlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı K' ve partisine destek istedi."Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e" diyen Akşener, iktidara geldiklerinde vatandaşların problemlerini çözeceklerini ifade etti.Seçimlere çok az bir süre kaldığını hatırlatan Akşener, "ucube' bir sistemden kurtulmak için sandığa gidileceğini belirtti.Akşener, "Bir adamın iki dudağı arasına sıkıştırılmış bir sistemden kurtulmak için seçime gidiyoruz ama bu seçim, bir savaş değil, bizde düşman değiliz. Sizler de işgal gücü değil, milletsiniz. Seçmen velinimettir, hangi partiye oy verirse versin. Siz milletsiniz, bu milletin bir parçasısınız ama biz gelecek bir hafta daha vahim, daha da berbat şeyler yaşayacağız" diye konuştu.İhmal edilen kesimlerin haklarını iktidara geldiklerinde vereceklerini vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:Akşener, köylerde tarım yapma kararı veren gençlerin 5 yıl boyunca Bağ-Kur ya da SGK primlerinin devlet tarafından ödeneceği vaadinde bulundu.İktidarın ekonomi ve dış politikalarını da eleştiren Akşener, bütün Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini dile getirdi.'Pişmiş Edirne tava ciğerinin ihracı mümkün'Akşener, Edirne'nin önemli bir tarım şehri olduğunu anımsattı.Ergene Nehri'nin temizlenmediğini, sulama yatırımlarının tamamlanmadığını ve tarım ürünlerinin ithal edildiğini ileri süren Akşener, şöyle devam etti:

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meral akşener, edirne, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi