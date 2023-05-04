https://sputniknews.com.tr/20230504/isvicreden-rus-ozel-guvenlik-sirketi-vagnere-yaptirim-1070587753.html
İsviçre'den Rus özel güvenlik şirketi Vagner'e yaptırım
İsviçre'den Rus özel güvenlik şirketi Vagner'e yaptırım
İsviçre hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) söz konusu adımını izleyerek Rus özel güvenlik şirketi Vagner'i yaptırım listesine aldı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T00:47+0300
2023-05-04T00:47+0300
2023-05-04T00:47+0300
ukrayna krizi
vagner özel askeri şirketi
rusya
isviçre
yaptırım
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı sürerken son dönemde Artyomovsk'taki çatışmalarda öne çıkan Rus özel güvenlik şirketi Vagner, Batılı ülkelerin yaptırımlarına tabi tutuluyor.İsviçre Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yevgeniy Prigojin liderliğindeki Vagner Grubu, Rus hibrid savaşının bir aracı olarak hizmet veren Rusya merkezli bir askeri örgüttür" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Hukuki niteliği net olmamakla birlikte Vagner Grubu, birbiriyle örtüşen mülkiyet yapıları ve lojistik ağlar aracılığıyla birbirine bağlanan karmaşık bir küresel şirketler ağının (havacılık, güvenlik, teknoloji, emtia ticareti, finansal hizmetler ve etkileme faaliyetleri gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren) bir parçasını oluşturuyor" denildi.İsviçre hükümetinin söz konusu kararı, AB'nin ilgili adımını izledi.
https://sputniknews.com.tr/20230413/abden-rus-guvenlik-sirketi-vagnere-yaptirim-1069652153.html
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vagner özel askeri şirketi, rusya, isviçre, yaptırım
vagner özel askeri şirketi, rusya, isviçre, yaptırım
İsviçre'den Rus özel güvenlik şirketi Vagner'e yaptırım
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İsviçre hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) söz konusu adımını izleyerek Rus özel güvenlik şirketi Vagner'i yaptırım listesine aldı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı sürerken son dönemde Artyomovsk'taki çatışmalarda öne çıkan Rus özel güvenlik şirketi Vagner, Batılı ülkelerin yaptırımlarına tabi tutuluyor.
İsviçre Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yevgeniy Prigojin liderliğindeki Vagner Grubu, Rus hibrid savaşının bir aracı olarak hizmet veren Rusya merkezli bir askeri örgüttür" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Hukuki niteliği net olmamakla birlikte Vagner Grubu, birbiriyle örtüşen mülkiyet yapıları ve lojistik ağlar aracılığıyla birbirine bağlanan karmaşık bir küresel şirketler ağının (havacılık, güvenlik, teknoloji, emtia ticareti, finansal hizmetler ve etkileme faaliyetleri gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren) bir parçasını oluşturuyor" denildi.
İsviçre hükümetinin söz konusu kararı, AB'nin ilgili adımını izledi.