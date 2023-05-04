https://sputniknews.com.tr/20230504/istanbulda-isid-operasyonu-8-gozalti-1070591396.html
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı
IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 11 şüpheliden 8'i yakalandı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T08:50+0300
2023-05-04T08:50+0300
2023-05-04T08:50+0300
türkiye
türkiye
istanbul
işid
operasyon
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 11 şüpheli tespit edildi.Başsavcılığın talimatı üzerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
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türkiye, istanbul, işid, operasyon
türkiye, istanbul, işid, operasyon
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı
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IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 11 şüpheliden 8'i yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 11 şüpheli tespit edildi.
Başsavcılığın talimatı üzerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.