İletişim Başkanı Altun'dan Batı basınının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayınlarına tepki

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin çıkarlarını önceleyip dayatılanı reddettikçe, tarafsızlık ilkesini hiçe sayarak algı operasyonlarına yöneliyorlar. Hatırlatmak isteriz. Safı ve tarafı Türkiye olan milletimiz nerede duracağını çok iyi biliyor. Kirli propaganda yürütenleri, asimetrik psikolojik harekat çabaları içinde olanları yakından tanıyor. Ve milletimiz, iradesini hedef alan manşetleri, kurgulanan oyunları, ilkelerimiz ve değerlerimizin rehberliğinde 14 Mayıs'ta bozmaya hazırlanıyor. Oyuncuları tanıyan, senaristleri unutmayan ve oyunların farkında olan aziz milletimizin dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında duracağına canı gönülden inanıyoruz. Türkiye'nin yükselişini durdurmayı hayal edenler var ise onlara bu hayalden vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz. Bu aziz millet Türkiye düşmanlarını sevindirmedi, sevindirmeyecek."