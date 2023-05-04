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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/iletisim-baskani-altundan-bati-basininin-cumhurbaskani-erdogana-yonelik-yayinlarina-tepki-1070633809.html
İletişim Başkanı Altun'dan Batı basınının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayınlarına tepki
İletişim Başkanı Altun'dan Batı basınının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayınlarına tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Batı basınının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yayınlarını ilişkin, "Türkiye'nin yükselişini... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T21:59+0300
2023-05-04T21:59+0300
2023 türkiye seçimleri
fahrettin altun
recep tayyip erdoğan
batı basını
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 Mayıs seçimleri öncesi Batı medyasının patolojik hale gelen Türkiye karşıtlığı ve Erdoğan düşmanlığını esefle karşıladığını belirterek "Milletimizin iradesini hedef alan yayınları şaşkınlıkla izliyoruz." ifadesini kullandı.Türkiye prangalardan kurtuldukça Batı merkezli saldırıların şiddetinin arttığının gözlemlendiğini aktaran Altun şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230504/bakan-cavusoglu-the-economistin-sonraki-sayisinda-yayinlanacak-makalesini-geri-cektigini-acikladi-1070631740.html
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fahrettin altun, recep tayyip erdoğan, batı basını
fahrettin altun, recep tayyip erdoğan, batı basını

İletişim Başkanı Altun'dan Batı basınının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayınlarına tepki

21:59 04.05.2023
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Batı basınının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yayınlarını ilişkin, "Türkiye'nin yükselişini durdurmayı hayal edenler var ise onlara bu hayalden vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz. Bu aziz millet Türkiye düşmanlarını sevindirmedi, sevindirmeyecek." açıklamasında bulundu.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 Mayıs seçimleri öncesi Batı medyasının patolojik hale gelen Türkiye karşıtlığı ve Erdoğan düşmanlığını esefle karşıladığını belirterek "Milletimizin iradesini hedef alan yayınları şaşkınlıkla izliyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye prangalardan kurtuldukça Batı merkezli saldırıların şiddetinin arttığının gözlemlendiğini aktaran Altun şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin çıkarlarını önceleyip dayatılanı reddettikçe, tarafsızlık ilkesini hiçe sayarak algı operasyonlarına yöneliyorlar. Hatırlatmak isteriz. Safı ve tarafı Türkiye olan milletimiz nerede duracağını çok iyi biliyor. Kirli propaganda yürütenleri, asimetrik psikolojik harekat çabaları içinde olanları yakından tanıyor. Ve milletimiz, iradesini hedef alan manşetleri, kurgulanan oyunları, ilkelerimiz ve değerlerimizin rehberliğinde 14 Mayıs'ta bozmaya hazırlanıyor. Oyuncuları tanıyan, senaristleri unutmayan ve oyunların farkında olan aziz milletimizin dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında duracağına canı gönülden inanıyoruz. Türkiye'nin yükselişini durdurmayı hayal edenler var ise onlara bu hayalden vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz. Bu aziz millet Türkiye düşmanlarını sevindirmedi, sevindirmeyecek."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
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