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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/icisleri-bakani-soylu-kararsizlar-istikrara-oy-verecek-1070605049.html
İçişleri Bakanı Soylu: Kararsızlar istikrara oy verecek
İçişleri Bakanı Soylu: Kararsızlar istikrara oy verecek
Bakan Soylu, ''Seçmen esas kararı 14 Mayıs'ta verecek. Kararsızların istikrara göre oy vereceğini düşünüyorum'' dedi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T13:09+0300
2023-05-04T13:09+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı seçimi
ak parti
süleyman soylu
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Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.Seçime sayılı günler kala siyaset arenası ve meydanlar da bir hayli hareketli...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Soylu, ''Seçmen tercihini neye göre belirliyor?'' sorusuna ise ''Bugünkü araştırmalar bugünü anlatıyor. Bir de kararsızlar var bir de oy kullanmaya gitmeyeceğim diyenler var. Seçmen esas kararı 14 Mayıs'ta verecek. Kararsızların istikrara göre oy vereceğini düşünüyorum.'' yanıtını verdi.'Darbe sözünü ben söylemedim'14 Mayıs'ı ''siyasi darbe girişimi'' olarak yorumladığı hatırlatılarak ''Bu söylem seçim sonucunu tartışılır kılmıyor mu?'' diye sorulan Soylu, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-soylu-kararsiz-secmeni-sandiga-gitmeye-ikna-etti-otekilerin-hic-boyle-bir-derdi-yok-1069911104.html
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seçim, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, ak parti, süleyman soylu
seçim, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, ak parti, süleyman soylu

İçişleri Bakanı Soylu: Kararsızlar istikrara oy verecek

13:09 04.05.2023
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA
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Bakan Soylu, ''Seçmen esas kararı 14 Mayıs'ta verecek. Kararsızların istikrara göre oy vereceğini düşünüyorum'' dedi.
Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Seçime sayılı günler kala siyaset arenası ve meydanlar da bir hayli hareketli...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Soylu, ''Seçmen tercihini neye göre belirliyor?'' sorusuna ise ''Bugünkü araştırmalar bugünü anlatıyor. Bir de kararsızlar var bir de oy kullanmaya gitmeyeceğim diyenler var. Seçmen esas kararı 14 Mayıs'ta verecek. Kararsızların istikrara göre oy vereceğini düşünüyorum.'' yanıtını verdi.

'Darbe sözünü ben söylemedim'

14 Mayıs'ı ''siyasi darbe girişimi'' olarak yorumladığı hatırlatılarak ''Bu söylem seçim sonucunu tartışılır kılmıyor mu?'' diye sorulan Soylu, şöyle konuştu:
''Kılmaz. Bu sözü ben söylemiş değilim. (ABD Başkanı Biden'ın başkan seçilmeden önce yaptığı bir açıklamayı dinleterek) Biden 'Darbelerle olmadı şimdi seçimle bunu başarmalıyız.' diyor. Seçmene nasıl bir durumda olduğumuzu göstermeliyiz."
Seçmeni ikna ederken Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
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Bakan Soylu, kararsız seçmeni sandığa gitmeye ikna etti: 'Ötekilerin hiç böyle bir derdi yok'
19 Nisan, 16:48
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