https://sputniknews.com.tr/20230504/icisleri-bakani-soylu-kararsizlar-istikrara-oy-verecek-1070605049.html
İçişleri Bakanı Soylu: Kararsızlar istikrara oy verecek
İçişleri Bakanı Soylu: Kararsızlar istikrara oy verecek
Bakan Soylu, ''Seçmen esas kararı 14 Mayıs'ta verecek. Kararsızların istikrara göre oy vereceğini düşünüyorum'' dedi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T13:09+0300
2023-05-04T13:09+0300
2023-05-04T13:09+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı seçimi
ak parti
süleyman soylu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070494133_0:56:1688:1006_1920x0_80_0_0_bbad15920fcabc5c83e2074e607ee1cb.jpg
Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.Seçime sayılı günler kala siyaset arenası ve meydanlar da bir hayli hareketli...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Soylu, ''Seçmen tercihini neye göre belirliyor?'' sorusuna ise ''Bugünkü araştırmalar bugünü anlatıyor. Bir de kararsızlar var bir de oy kullanmaya gitmeyeceğim diyenler var. Seçmen esas kararı 14 Mayıs'ta verecek. Kararsızların istikrara göre oy vereceğini düşünüyorum.'' yanıtını verdi.'Darbe sözünü ben söylemedim'14 Mayıs'ı ''siyasi darbe girişimi'' olarak yorumladığı hatırlatılarak ''Bu söylem seçim sonucunu tartışılır kılmıyor mu?'' diye sorulan Soylu, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-soylu-kararsiz-secmeni-sandiga-gitmeye-ikna-etti-otekilerin-hic-boyle-bir-derdi-yok-1069911104.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070494133_36:0:1688:1239_1920x0_80_0_0_ed9437d0b2cfe9180070998bb075d76d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
seçim, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, ak parti, süleyman soylu
seçim, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, ak parti, süleyman soylu
İçişleri Bakanı Soylu: Kararsızlar istikrara oy verecek
Abone ol
Bakan Soylu, ''Seçmen esas kararı 14 Mayıs'ta verecek. Kararsızların istikrara göre oy vereceğini düşünüyorum'' dedi.
Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.
Seçime sayılı günler kala siyaset arenası ve meydanlar da bir hayli hareketli...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Soylu, ''Seçmen tercihini neye göre belirliyor?'' sorusuna ise ''Bugünkü araştırmalar bugünü anlatıyor. Bir de kararsızlar var bir de oy kullanmaya gitmeyeceğim diyenler var. Seçmen esas kararı 14 Mayıs'ta verecek. Kararsızların istikrara göre oy vereceğini düşünüyorum.'' yanıtını verdi.
'Darbe sözünü ben söylemedim'
14 Mayıs'ı ''siyasi darbe girişimi'' olarak yorumladığı hatırlatılarak ''Bu söylem seçim sonucunu tartışılır kılmıyor mu?'' diye sorulan Soylu, şöyle konuştu:
''Kılmaz. Bu sözü ben söylemiş değilim. (ABD Başkanı Biden'ın başkan seçilmeden önce yaptığı bir açıklamayı dinleterek) Biden 'Darbelerle olmadı şimdi seçimle bunu başarmalıyız.' diyor. Seçmene nasıl bir durumda olduğumuzu göstermeliyiz."