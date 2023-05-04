https://sputniknews.com.tr/20230504/icisleri-bakani-soylu-kararsizlar-istikrara-oy-verecek-1070605049.html

İçişleri Bakanı Soylu: Kararsızlar istikrara oy verecek

İçişleri Bakanı Soylu: Kararsızlar istikrara oy verecek

Bakan Soylu, ''Seçmen esas kararı 14 Mayıs'ta verecek. Kararsızların istikrara göre oy vereceğini düşünüyorum'' dedi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T13:09+0300

2023-05-04T13:09+0300

2023-05-04T13:09+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanlığı seçimi

ak parti

süleyman soylu

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Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.Seçime sayılı günler kala siyaset arenası ve meydanlar da bir hayli hareketli...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Soylu, ''Seçmen tercihini neye göre belirliyor?'' sorusuna ise ''Bugünkü araştırmalar bugünü anlatıyor. Bir de kararsızlar var bir de oy kullanmaya gitmeyeceğim diyenler var. Seçmen esas kararı 14 Mayıs'ta verecek. Kararsızların istikrara göre oy vereceğini düşünüyorum.'' yanıtını verdi.'Darbe sözünü ben söylemedim'14 Mayıs'ı ''siyasi darbe girişimi'' olarak yorumladığı hatırlatılarak ''Bu söylem seçim sonucunu tartışılır kılmıyor mu?'' diye sorulan Soylu, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-soylu-kararsiz-secmeni-sandiga-gitmeye-ikna-etti-otekilerin-hic-boyle-bir-derdi-yok-1069911104.html

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seçim, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, ak parti, süleyman soylu