https://sputniknews.com.tr/20230504/fransiz-sozcu-abdnin-parise-mudahalesine-iliskin-iddialari-yorumlamaktan-kacindi-1070629774.html

Fransız Sözcü, ABD'nin Paris'e müdahalesine ilişkin iddiaları yorumlamaktan kaçındı

Fransız Sözcü, ABD'nin Paris'e müdahalesine ilişkin iddiaları yorumlamaktan kaçındı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, eski Fransa Başbakanı Francois Fillon'un ülkesine en çok ABD'nin müdahale ettiği ifadelerine ilişkin... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T20:08+0300

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dünya

fransa

anne-claire legendre

francois fillon

abd

nicolas sarkozy

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Sözcü Legendre, bakanlığın haftalık basın konferansında gazetecilerin sorularını yanıtladı.AA muhabirinin, Fillon'un "Fransa'nın içişlerine en çok müdahalenin ABD'den geldiğiyle" ilgili iddiasına ilişkin sorusu üzerine Legendre, "yapacak bir yorumu olmadığını" ifade etti.Legendre, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Slovakya Dışişleri Bakanı Rastislav Kacer ile bu sabah görüştüğünü belirterek, görüşmede iki bakanın, Ukrayna krizini, temmuzda düzenlenecek NATO Zirvesini, Avrupa'nın stratejik özerkliğinin güçlendirilmesini ve Batı Balkanlardaki istikrarı ele aldıklarını kaydetti.Fillon, salı günü Fransa'ya yönelik dış müdahalelere ilişkin parlamentonun soruşturma komisyonuna yaptığı açıklamalarda, "Dış müdahalelerle karşılaştım ve çoğu zaman ABD isimli dost ve müttefik ülkeden geliyordu" demişti.Eski Fransa Başbakanı Fillon, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve kendisinin ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından 5 yıl boyunca dinlendiğini iddia etmişti.

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fransa, anne-claire legendre, francois fillon, abd, nicolas sarkozy