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Fransız Bakan'ın, İtalya Başbakanı ile ilgili sözleri iki ülke arasında kriz çıkardı
Fransız Bakan'ın, İtalya Başbakanı ile ilgili sözleri iki ülke arasında kriz çıkardı
Fransa İçişleri Gerald Darmanin'in, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin göçmen sorununu halletme kapasitesine sahip olmadığını söylemesi iki ülke arasında... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T17:40+0300
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giorgia meloni
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Darmanin, Fransız radyosu RMC'de yaptığı açıklamada, Tunus'taki siyasi krizlerden de kaynaklı olarak Akdeniz üzerinden İtalya'ya rekor sayıda kaçak göçmenin geçtiğini belirtti."Bayan Le Pen'in (Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen) arkadaşları tarafından seçilen aşırı sağcı Bayan Meloni ve hükümeti, halletmesi için seçildiği göçmen sorununu çözebilecek kapasitede değil." ifadesini kullanan Darmanin, ülkesinin güneyinde özellikle reşit olmayanların da yer aldığı göçmen akınının başladığını söyledi.Darmanin, Meloni'nin seçim vaadinin aksine ülkeye göçmen akınının arttığını ifade etti.İtalya'dan tepkiDarmanin'in sözleri İtalya’da büyük tepki uyandırdı.İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fransa Dışişleri Bakanı (Catherine) Colonna ile öngörülen buluşmamız için Paris’e gitmeyeceğim. Bakan Darmanin tarafından hükümetimize ve İtalya’ya karşı sarf edilen sözler kabul edilemez. Avrupa’nın ortak sınamalarıyla mücadele için gereken ruh bu değil.” ifadelerini kullandı.Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Tajani’nin bu iletisinin ardından destek yorumları paylaştı.İtalya - Fransa ilişkileri, daha önce de düzensiz göç konusunda özellikle de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşu gemilerine İtalya’nın limanlarını açmaması sebebiyle gerilmişti.İtalya'da bir limana sığınmak için haftalarca onay bekleyen Ocean Viking, başbakanlık görevine yeni gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti tarafından reddedilince Fransa yönetimi Kasım 2022'de Bakanlar Kurulu kararıyla özel bir statü çıkararak gemiyi kabul edeceklerini açıklamıştı.Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İtalyan makamlarını insanca davranmamakla suçlayarak Paris'in "kabul vererek" Roma'dan daha insancıl davrandığını söylemişti.Darmanin, geminin ilk olarak Akdeniz üzerinden İtalya kara sularına girmesi nedeniyle bu ülkenin göçmenleri kabul etmesi gerektiğinin altını çizmiş, Fransa ve Almanya dahil diğer Avrupa ülkelerinin göçmenlerin bir kısmını İtalya'dan almayı Roma makamlarına ilettiklerini ancak ret cevabı aldıklarını aktarmıştı.İtalya'nın "hasta olanların kendilerine kalacağı" endişesiyle gemiyi kabul etmediğini belirten Fransız Bakan, ülkesinin uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve İtalya'nın tavrının görüşülmesi için gelecek günlerde AB Komisyonu ve Almanya ile toplantı gerçekleştireceğini ifade etmişti.Darmanin, Fransa'nın İtalya'dan göçmen dağıtım programı çerçevesinde alacağı 3 bin 500 göçmenin alımını askıya aldığını ifade etmiş, diğer AB ülkelerini de İtalya ile yaptıkları göçmenleri yeniden yerleştirme programını durdurmaya çağırmıştı.İtalya Dışişleri Bakanı Tajani de Darmanin'in açıklamalarını orantısız olarak değerlendirerek Fransa'ya tepki göstermişti.Akdeniz'deki düzensiz göç sorunuAkdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan kaçak göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, genellikle İtalya oluyor.Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda göçmen, Avrupa'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.
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fransa, italya, giorgia meloni, göçmen, kaçak göçmen
fransa, italya, giorgia meloni, göçmen, kaçak göçmen

Fransız Bakan'ın, İtalya Başbakanı ile ilgili sözleri iki ülke arasında kriz çıkardı

17:40 04.05.2023 (güncellendi: 17:41 04.05.2023)
© AP Photo / Andreea Alexandru Giorgia Meloni
 Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
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Fransa İçişleri Gerald Darmanin'in, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin göçmen sorununu halletme kapasitesine sahip olmadığını söylemesi iki ülke arasında krize neden oldu.
Darmanin, Fransız radyosu RMC'de yaptığı açıklamada, Tunus'taki siyasi krizlerden de kaynaklı olarak Akdeniz üzerinden İtalya'ya rekor sayıda kaçak göçmenin geçtiğini belirtti.
"Bayan Le Pen'in (Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen) arkadaşları tarafından seçilen aşırı sağcı Bayan Meloni ve hükümeti, halletmesi için seçildiği göçmen sorununu çözebilecek kapasitede değil." ifadesini kullanan Darmanin, ülkesinin güneyinde özellikle reşit olmayanların da yer aldığı göçmen akınının başladığını söyledi.
Darmanin, Meloni'nin seçim vaadinin aksine ülkeye göçmen akınının arttığını ifade etti.

İtalya'dan tepki

Darmanin'in sözleri İtalya’da büyük tepki uyandırdı.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fransa Dışişleri Bakanı (Catherine) Colonna ile öngörülen buluşmamız için Paris’e gitmeyeceğim. Bakan Darmanin tarafından hükümetimize ve İtalya’ya karşı sarf edilen sözler kabul edilemez. Avrupa’nın ortak sınamalarıyla mücadele için gereken ruh bu değil.” ifadelerini kullandı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Tajani’nin bu iletisinin ardından destek yorumları paylaştı.
İtalya - Fransa ilişkileri, daha önce de düzensiz göç konusunda özellikle de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşu gemilerine İtalya’nın limanlarını açmaması sebebiyle gerilmişti.
İtalya'da bir limana sığınmak için haftalarca onay bekleyen Ocean Viking, başbakanlık görevine yeni gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti tarafından reddedilince Fransa yönetimi Kasım 2022'de Bakanlar Kurulu kararıyla özel bir statü çıkararak gemiyi kabul edeceklerini açıklamıştı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İtalyan makamlarını insanca davranmamakla suçlayarak Paris'in "kabul vererek" Roma'dan daha insancıl davrandığını söylemişti.
Darmanin, geminin ilk olarak Akdeniz üzerinden İtalya kara sularına girmesi nedeniyle bu ülkenin göçmenleri kabul etmesi gerektiğinin altını çizmiş, Fransa ve Almanya dahil diğer Avrupa ülkelerinin göçmenlerin bir kısmını İtalya'dan almayı Roma makamlarına ilettiklerini ancak ret cevabı aldıklarını aktarmıştı.
İtalya'nın "hasta olanların kendilerine kalacağı" endişesiyle gemiyi kabul etmediğini belirten Fransız Bakan, ülkesinin uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve İtalya'nın tavrının görüşülmesi için gelecek günlerde AB Komisyonu ve Almanya ile toplantı gerçekleştireceğini ifade etmişti.
Darmanin, Fransa'nın İtalya'dan göçmen dağıtım programı çerçevesinde alacağı 3 bin 500 göçmenin alımını askıya aldığını ifade etmiş, diğer AB ülkelerini de İtalya ile yaptıkları göçmenleri yeniden yerleştirme programını durdurmaya çağırmıştı.
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani de Darmanin'in açıklamalarını orantısız olarak değerlendirerek Fransa'ya tepki göstermişti.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan kaçak göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, genellikle İtalya oluyor.
Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda göçmen, Avrupa'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.
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