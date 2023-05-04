Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun evi, aşı kartında sahtecilik suçlamasıyla arandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doç. Dr. Ersoy: Bilirkişi heyeti, bakanlığın hazırladığı raporun 'kamu zararına' olduğunu saptadı
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasette 'ulus devlet' tartışması
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala siyasette son gelişmeler.
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Nisanda TÜFE yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda yüzde 43,68 oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
BRICS'in genişlemesi
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Son 10 gün
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
14 Mayıs'ta Kürtlerin tavrı ne olacak
18:34
103 dk
Z RAPORU
Seçime son 11 gün: liderlerin seçim kampanyaları
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Akit Gazetesi’ndeki yangın
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Canlı
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
Canlı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230504/eski-brezilya-devlet-baskani-bolsonaronun-evi-asi-kartinda-sahtecilik-suclamasiyla-arandi-1070591065.html
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun evi, aşı kartında sahtecilik suçlamasıyla arandı
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun evi, aşı kartında sahtecilik suçlamasıyla arandı
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun evinin, Kovid-19 aşı kartında sahtecilik yaptığı suçlamasıyla polis tarafından arandığı bildirildi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T07:07+0300
2023-05-04T07:07+0300
dünya
brezilya
jair bolsonaro
aşı
yolsuzluk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068233742_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_66b7c02b0609fa414b6b15e5cf91e2df.jpg
Başkent Brasilia'da, Bolsonaro'nun evine baskın yapan polis, Kovid-19 aşı sertifikasında sahtecilik yaptığı iddiasıyla eski devlet başkanının cep telefonuna el koydu.Bolsonaro, birkaç akrabası ve danışmanının, ABD'ye giriş izni almak için aşı kartındaki bilgileri değiştirdiği öne sürüldü.Aşırı sağcı Bolsonaro, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, "Aşı sertifikasında değişiklik iddiaları kesin olarak yalandır. Benden hiçbir yerde aşı sertifikası talep etmediler, benim tarafımda yanlış bir şey yok, aşıyı yaptırmadım, nokta. Bunu asla inkar etmedim." ifadesini kullandı.Federal Polisten yapılan açıklamada ise söz konusu kişilerin, aşı sertifikalarının içeriğinde değişikliğe gittiği, Brezilya ve ABD tarafından uygulanan mevcut sağlık kısıtlamalarından bu yolla kaçındığı kaydedildi.Soruşturma kapsamında, Brasilia ve Rio de Janeiro'da bazı evlere baskınlar yapıldığı ve 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Soruşturmanın, Yargıtay Sulh Yargıcı Alexandre de Moraes'in talimatları doğrultusunda yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.Bolsonaro, salgının başladığı dönemlerdeki açıklamasında, Kovid-19'un küçük bir grip olduğunu ve insanların bu sebepten dolayı kısıtlanmasını doğru bulmadığını, birçok kez söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230427/eski-brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-kongre-baskinini-kiskirttigi-iddiasiyla-ifade-verdi-1070247739.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068233742_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_92d829553649d5d67b1ec60b44cfce13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
brezilya, jair bolsonaro, aşı, yolsuzluk
brezilya, jair bolsonaro, aşı, yolsuzluk

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun evi, aşı kartında sahtecilik suçlamasıyla arandı

07:07 04.05.2023
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDTJair Bolsonaro
Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDT
Abone olTelegram
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun evinin, Kovid-19 aşı kartında sahtecilik yaptığı suçlamasıyla polis tarafından arandığı bildirildi.
Başkent Brasilia'da, Bolsonaro'nun evine baskın yapan polis, Kovid-19 aşı sertifikasında sahtecilik yaptığı iddiasıyla eski devlet başkanının cep telefonuna el koydu.
Bolsonaro, birkaç akrabası ve danışmanının, ABD'ye giriş izni almak için aşı kartındaki bilgileri değiştirdiği öne sürüldü.
Aşırı sağcı Bolsonaro, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, "Aşı sertifikasında değişiklik iddiaları kesin olarak yalandır. Benden hiçbir yerde aşı sertifikası talep etmediler, benim tarafımda yanlış bir şey yok, aşıyı yaptırmadım, nokta. Bunu asla inkar etmedim." ifadesini kullandı.
Federal Polisten yapılan açıklamada ise söz konusu kişilerin, aşı sertifikalarının içeriğinde değişikliğe gittiği, Brezilya ve ABD tarafından uygulanan mevcut sağlık kısıtlamalarından bu yolla kaçındığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında, Brasilia ve Rio de Janeiro'da bazı evlere baskınlar yapıldığı ve 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Soruşturmanın, Yargıtay Sulh Yargıcı Alexandre de Moraes'in talimatları doğrultusunda yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Bolsonaro, salgının başladığı dönemlerdeki açıklamasında, Kovid-19'un küçük bir grip olduğunu ve insanların bu sebepten dolayı kısıtlanmasını doğru bulmadığını, birçok kez söylemişti.
Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, Ulusal Kongre'ye baskın düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
DÜNYA
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Kongre baskınını kışkırttığı iddiasıyla ifade verdi
27 Nisan, 07:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала