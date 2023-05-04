https://sputniknews.com.tr/20230504/ermenistan-parlamentosu-baskani-simonyan-turkiyeyle-kara-sinirinin-acilmasini-umuyoruz-1070631018.html
Ermenistan Parlamentosu Başkanı Simonyan: Türkiye'yle kara sınırının açılmasını umuyoruz
Ermenistan Parlamentosu Başkanı Simonyan: Türkiye'yle kara sınırının açılmasını umuyoruz
Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, Türkiye'yle Ermenistan arasındaki kara sınırının uluslararası karayolu ulaşımına ve nakliye faaliyetlerine... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T20:35+0300
2023-05-04T20:35+0300
2023-05-04T20:35+0300
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ermenistan
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Ankara'da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) zirvesinde konuşan Ermenistan Parlamentosu Başkanı Simonyan, "Geçen yıldan itibaren Ermenistan ve Türkiye, ilişkileri normalleştirme sürecini başlattı, bu süreçte belirli bir ilerlemeler kaydedildi, ancak hala çözüm bekleyen birçok sorun var. Yakın gelecekte kara sınırını uluslararası ulaşıma ve nakliye faaliyetlerine açmanın mümkün olacağını umuyoruz" dedi.Ermenistan'ın egemenliğe, toprak bütünlüğüne ve ulusal mevzuata tamamen saygı gösterilmesini öngören ilkeler temelinde bölgesel ulaşım yollarını erişime açmayı sürdürmeye hazır olduğunu anlatan Simonyan, Erivan'ın komşularından toprak talepleri olmadığını ve komşularının bu ilkeleri esas almasını beklediğini ifade etti.Simonyan, bölgesel ekonomik işbirliğinin barış ve istikrarın pekişmesine katkı sunacağından emin olduğunu vurguladı.
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alen roberti simonyan, ermenistan, türkiye
alen roberti simonyan, ermenistan, türkiye
Ermenistan Parlamentosu Başkanı Simonyan: Türkiye'yle kara sınırının açılmasını umuyoruz
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Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, Türkiye'yle Ermenistan arasındaki kara sınırının uluslararası karayolu ulaşımına ve nakliye faaliyetlerine açılmasını umduklarını söyledi.
Ankara'da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) zirvesinde konuşan Ermenistan Parlamentosu Başkanı Simonyan, "Geçen yıldan itibaren Ermenistan ve Türkiye, ilişkileri normalleştirme sürecini başlattı, bu süreçte belirli bir ilerlemeler kaydedildi, ancak hala çözüm bekleyen birçok sorun var. Yakın gelecekte kara sınırını uluslararası ulaşıma ve nakliye faaliyetlerine açmanın mümkün olacağını umuyoruz" dedi.
Ermenistan'ın egemenliğe, toprak bütünlüğüne ve ulusal mevzuata tamamen saygı gösterilmesini öngören ilkeler temelinde bölgesel ulaşım yollarını erişime açmayı sürdürmeye hazır olduğunu anlatan Simonyan, Erivan'ın komşularından toprak talepleri olmadığını ve komşularının bu ilkeleri esas almasını beklediğini ifade etti.
Simonyan, bölgesel ekonomik işbirliğinin barış ve istikrarın pekişmesine katkı sunacağından emin olduğunu vurguladı.