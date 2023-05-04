Ermenistan Parlamentosu Başkanı Simonyan: Türkiye'yle kara sınırının açılmasını umuyoruz

Ankara'da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) zirvesinde konuşan Ermenistan Parlamentosu Başkanı Simonyan, "Geçen yıldan itibaren Ermenistan ve Türkiye, ilişkileri normalleştirme sürecini başlattı, bu süreçte belirli bir ilerlemeler kaydedildi, ancak hala çözüm bekleyen birçok sorun var. Yakın gelecekte kara sınırını uluslararası ulaşıma ve nakliye faaliyetlerine açmanın mümkün olacağını umuyoruz" dedi.



Ermenistan'ın egemenliğe, toprak bütünlüğüne ve ulusal mevzuata tamamen saygı gösterilmesini öngören ilkeler temelinde bölgesel ulaşım yollarını erişime açmayı sürdürmeye hazır olduğunu anlatan Simonyan, Erivan'ın komşularından toprak talepleri olmadığını ve komşularının bu ilkeleri esas almasını beklediğini ifade etti.



Simonyan, bölgesel ekonomik işbirliğinin barış ve istikrarın pekişmesine katkı sunacağından emin olduğunu vurguladı.