https://sputniknews.com.tr/20230504/erdogan-bu-dogalgazi-nukleer-santrali-petrolu-cebimize-koyup-goturmeyecegiz-1070612725.html
Erdoğan: Bu doğalgazı, nükleer santrali, petrolü cebimize koyup götürmeyeceğiz
Erdoğan: Bu doğalgazı, nükleer santrali, petrolü cebimize koyup götürmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu doğalgazı, nükleer santrali, petrolü cebimize koyup götürmeyeceğiz. Bunlar devletin kazancı" dedi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T14:52+0300
2023-05-04T14:52+0300
2023-05-04T14:57+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
Erdoğan: Bu doğalgazı, nükleer santrali, petrolü cebimize koyup götürmeyeceğiz
14:52 04.05.2023 (güncellendi: 14:57 04.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu doğalgazı, nükleer santrali, petrolü cebimize koyup götürmeyeceğiz. Bunlar devletin kazancı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor
Kamudan ihraç edilen PKK'lıları geri alacaklarmış.
PKK'sından HDP'sine bölücülerin cüretkarlığını görüyorsunuz. Bay Bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden silahlarını doldurmaya başlamışlar.
Bu doğalgazı, nükleer santrali, petrolü cebimize koyup götürmeyeceğiz. Bunlar devletin kazancı.
LGBT dayatmasını gölgelemek için masada yer alan kişi, sorsanız Milli Görüş'çüyüz derler.
CHP, İYİ Parti LGBT'ci. Biz ailenin kutsiyetine inanırız.
Dışarıdaki ve içerideki FETÖ'cülerin heyecanını görüyorsunuz değil mi? Bay bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden sinsi planlar yapmaya başlamışlar.