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SON DAKİKA | Erdoğan: Bu doğalgazı, nükleer santrali, petrolü cebimize koyup götürmeyeceğiz
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/erdogan-bu-dogalgazi-nukleer-santrali-petrolu-cebimize-koyup-goturmeyecegiz-1070612725.html
Erdoğan: Bu doğalgazı, nükleer santrali, petrolü cebimize koyup götürmeyeceğiz
Erdoğan: Bu doğalgazı, nükleer santrali, petrolü cebimize koyup götürmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu doğalgazı, nükleer santrali, petrolü cebimize koyup götürmeyeceğiz. Bunlar devletin kazancı" dedi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı

Erdoğan: Bu doğalgazı, nükleer santrali, petrolü cebimize koyup götürmeyeceğiz

14:52 04.05.2023 (güncellendi: 14:57 04.05.2023)
© FotoğrafErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu doğalgazı, nükleer santrali, petrolü cebimize koyup götürmeyeceğiz. Bunlar devletin kazancı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor
Kamudan ihraç edilen PKK'lıları geri alacaklarmış.
PKK'sından HDP'sine bölücülerin cüretkarlığını görüyorsunuz. Bay Bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden silahlarını doldurmaya başlamışlar.
Bu doğalgazı, nükleer santrali, petrolü cebimize koyup götürmeyeceğiz. Bunlar devletin kazancı.
LGBT dayatmasını gölgelemek için masada yer alan kişi, sorsanız Milli Görüş'çüyüz derler.
CHP, İYİ Parti LGBT'ci. Biz ailenin kutsiyetine inanırız.
Dışarıdaki ve içerideki FETÖ'cülerin heyecanını görüyorsunuz değil mi? Bay bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden sinsi planlar yapmaya başlamışlar.
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