https://sputniknews.com.tr/20230504/erdogan-40-gune-40-yilin-isini-sigdirmayi-nasil-basardik-1070593163.html

Erdoğan: 40 güne, 40 yılın işini sığdırmayı nasıl başardık?

Erdoğan: 40 güne, 40 yılın işini sığdırmayı nasıl başardık?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 40 günde yaptıkları işlerin hepsinin arka planında ciddi bir emek, vizyon, planlama, kadro ve siyasi irade olduğunu... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T10:02+0300

2023-05-04T10:02+0300

2023-05-04T10:02+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

ak parti

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

seçim

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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı "40 güne 40 yılın işini sığdırmayı nasıl başardık?" başlıklı paylaşımında, son 40 günde savunmadan ulaşıma, sağlıktan finansa, çalışma hayatından uydu teknolojilerine her alanda millete önemli müjdeler verdiklerini belirtti.Bu müjdeler arasında 60 yıllık bir hayalin ürünü olan Togg'un yollara çıkması, ülkenin milli muharip uçağı KAAN'ın hangardan çıkması, TCG Anadolu gemisinin donanmaya teslim edilmesi, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ülkeye getirilmesi, Akkuyu Santrali'yle Türkiye'nin nükleer ülkeler ligine resmen girmesi ve Avrupa'nın en uzun tüneli Zigana'nın rekor sürede açılmasının yer aldığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:Erdoğan, bu başarının, doğru bildiği yolda yürümeyi göze alanların zaferi olduğunu belirterek "İnşallah çok daha büyük başarılara beraber imza atacağız. Türkiye Yüzyılı destanını 85 milyon olarak hep beraber yazacağız. Yeter ki kendimize inanalım, ülkemize güvenelim, umudumuzu asla kaybetmeyelim. Zafer, inananlarındır..." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230503/cumhurbaskani-erdogan-yeni-zigana-tuneli-acilis-toreninde-konusuyor-1070570963.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, seçim