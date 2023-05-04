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https://sputniknews.com.tr/20230504/dunya-bankasinin-yeni-baskani-ajay-banga-oldu-1070595652.html
Dünya Bankası'nın yeni başkanı Ajay Banga oldu
Dünya Bankası'nın yeni başkanı Ajay Banga oldu
Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, ABD'nin adayı Ajay Banga'yı bankanın yeni başkanı olarak seçti. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T11:23+0300
2023-05-04T11:23+0300
dünya bankası
ajay banga
lider
başkan
joe biden
ekonomi
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Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Ajay Banga'nın Dünya Bankası'nın 14'üncü başkanı olduğu bildirildi.Açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu'nun Ajay Banga'yı 2 Haziran'dan itibaren 5 yıllık bir dönem için Dünya Bankası Başkanı olarak seçtiği aktarıldı.Kurulun 2011'de bankanın hissedarları tarafından kararlaştırılan seçim sürecini takip ettiği vurgulanan açıklamada, sürecin açık, liyakate dayalı ve şeffaf olduğu belirtildi.Açıklamada, Kurulun nisan ayında gerçekleşen IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda görüşüldüğü gibi Dünya Bankası Grubu'nun gelişimi süreci ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı en zorlu kalkınma sorunlarının üstesinden gelmeyi amaçlayan tüm hedefleri ve çabalarına ilişkin Banga ile çalışmayı dört gözle beklediği kaydedildi.Biden: Banga dönüştürücü bir lider olacakABD Başkanı Joe Biden ise Banga'nın Dünya Bankası'nın yeni başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Banga'nın Dünya Bankası Başkanı pozisyonuna uzmanlık, deneyim ve yenilik getiren dönüştürücü bir lider olacağını belirtti.Banga'nın Dünya Bankası'nın iklim değişikliği de dahil olmak üzere, yoksulluğu azaltma temel misyonunu doğrudan etkileyen küresel zorlukları ele almak için yönlendirilmesine yardımcı olacağını kaydeden Biden, Banga ile yeni görevinde çalışmayı ve Dünya Bankası'nı dönüştürme çabalarını desteklemeyi dört gözle beklediğini vurguladı.Dünya Bankası Başkanı David Malpass, şubat ayında, 4 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılacağını duyurmuştu.Malpass'ın kararının ardından Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Ajay Banga'yı aday gösterdiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230424/dunya-bankasi-ilk-kez-bir-turk-yoneticiyi-kara-listeye-aldi-1070094417.html
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dünya bankası, ajay banga, lider, başkan, joe biden
dünya bankası, ajay banga, lider, başkan, joe biden

Dünya Bankası'nın yeni başkanı Ajay Banga oldu

11:23 04.05.2023
© AFP 2023 / TONY KARUMBADünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, ABD'nin adayı Ajay Banga'yı bankanın yeni başkanı olarak seçti.
Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, ABD'nin adayı Ajay Banga'yı bankanın yeni başkanı olarak seçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023 / TONY KARUMBA
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Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, ABD'nin adayı Ajay Banga'yı bankanın yeni başkanı olarak seçti.
Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Ajay Banga'nın Dünya Bankası'nın 14'üncü başkanı olduğu bildirildi.
Açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu'nun Ajay Banga'yı 2 Haziran'dan itibaren 5 yıllık bir dönem için Dünya Bankası Başkanı olarak seçtiği aktarıldı.
Kurulun 2011'de bankanın hissedarları tarafından kararlaştırılan seçim sürecini takip ettiği vurgulanan açıklamada, sürecin açık, liyakate dayalı ve şeffaf olduğu belirtildi.
Açıklamada, Kurulun nisan ayında gerçekleşen IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda görüşüldüğü gibi Dünya Bankası Grubu'nun gelişimi süreci ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı en zorlu kalkınma sorunlarının üstesinden gelmeyi amaçlayan tüm hedefleri ve çabalarına ilişkin Banga ile çalışmayı dört gözle beklediği kaydedildi.

Biden: Banga dönüştürücü bir lider olacak

ABD Başkanı Joe Biden ise Banga'nın Dünya Bankası'nın yeni başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Banga'nın Dünya Bankası Başkanı pozisyonuna uzmanlık, deneyim ve yenilik getiren dönüştürücü bir lider olacağını belirtti.
Banga'nın Dünya Bankası'nın iklim değişikliği de dahil olmak üzere, yoksulluğu azaltma temel misyonunu doğrudan etkileyen küresel zorlukları ele almak için yönlendirilmesine yardımcı olacağını kaydeden Biden, Banga ile yeni görevinde çalışmayı ve Dünya Bankası'nı dönüştürme çabalarını desteklemeyi dört gözle beklediğini vurguladı.
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, şubat ayında, 4 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılacağını duyurmuştu.
Malpass'ın kararının ardından Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Ajay Banga'yı aday gösterdiğini açıklamıştı.
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