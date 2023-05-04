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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/duma-milletvekilinden-oneri-iha-onleyici-kartal-filosu-kurulsun-1070635576.html
Duma milletvekilinden öneri: İHA önleyici kartal filosu kurulsun
Duma milletvekilinden öneri: İHA önleyici kartal filosu kurulsun
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Juravlev, Kremlin Sarayı'na İHA'larla düzenlenen saldırı girişiminin... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T22:38+0300
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ukrayna
aleksey juravlev
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
insansız hava aracı
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Juravlev, Kremlin'e yapılan saldırı girişimine yanıt olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kiev ofisinin ve Ukrayna özel servislerinin karargahının vurulmasının yanı sıra önemli altyapı tesislerinin İHA’lardan korunması için İHA önleyici ‘kartal filosunun’ kurulmasını önerdi.Juravlev, “İHA’nın Kremlin’e ulaşmış olması, şahsıma yapılmış bir hakarettir” açıklamasında bulundu.Rus askeri uzman Şurıgin, eğitilmiş bir kartalın İHA’yı önlediğini görüntüleyen bir video yayınladıRus askeri uzman, gazeteci-yazar Vladislav Şurıgin, eğitilmiş bir kartalın uçan İHA’yı havada önlediğini görüntüleyen bir video yayınladı.Şurıgin, Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Juravlev’un Kremlin’e yönelik saldırı girişiminin ardından İHA’ları önleyen kartal filosunun kurulması yönündeki önerisine yorum olarak bir video paylaştı.Şurıgin, videoya ilişkin yorumunda "Önleyici kartalların eğitimi tam sürat devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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rusya, ukrayna, aleksey juravlev, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, insansız hava aracı, kartal
rusya, ukrayna, aleksey juravlev, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, insansız hava aracı, kartal

Duma milletvekilinden öneri: İHA önleyici kartal filosu kurulsun

22:38 04.05.2023
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Juravlev, Kremlin Sarayı'na İHA'larla düzenlenen saldırı girişiminin ardından insansız hava araçlarını (İHA) önlemek için eğitilmiş ‘kartal filosu’ kurulmasını önerdi.
Juravlev, Kremlin'e yapılan saldırı girişimine yanıt olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kiev ofisinin ve Ukrayna özel servislerinin karargahının vurulmasının yanı sıra önemli altyapı tesislerinin İHA’lardan korunması için İHA önleyici ‘kartal filosunun’ kurulmasını önerdi.
Juravlev, “İHA’nın Kremlin’e ulaşmış olması, şahsıma yapılmış bir hakarettir” açıklamasında bulundu.

Rus askeri uzman Şurıgin, eğitilmiş bir kartalın İHA’yı önlediğini görüntüleyen bir video yayınladı

Rus askeri uzman, gazeteci-yazar Vladislav Şurıgin, eğitilmiş bir kartalın uçan İHA’yı havada önlediğini görüntüleyen bir video yayınladı.
Şurıgin, Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Juravlev’un Kremlin’e yönelik saldırı girişiminin ardından İHA’ları önleyen kartal filosunun kurulması yönündeki önerisine yorum olarak bir video paylaştı.
Şurıgin, videoya ilişkin yorumunda "Önleyici kartalların eğitimi tam sürat devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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