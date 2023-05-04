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Duma milletvekilinden insansız hava araçlarının kullanımına geçici yasak getirme önerisi
Duma milletvekilinden insansız hava araçlarının kullanımına geçici yasak getirme önerisi
Moskova'daki Kremlin Sarayı'na İHA'larla düzenlenen saldırı girişiminin ardından Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya insansız hava araçlarının kullanımına... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T18:11+0300
2023-05-04T18:13+0300
dünya
insansız hava aracı (iha)
iha
kremlin
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Duma’nın Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya’da insansız hava araçlarının kullanımına geçici yasak getirilmesi gerektiğini belirtti.Gerekli başvuruyu Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev’e ve Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) Başkanı Aleksandr Neradko’ya yaptığını bildiren Hinşteyn, “Sadece insansız hava araçları değil, aynı zamanda insansız yeraltı/yerüstü ve denizaltı/yüzey araçları söz konusu” ifadelerini kullandı.Rus milletvekili, özel askeri harekat koşullarda insansız araçların ‘yüksek tehdit unsuru oluşturduğunu’ kaydederek, söz konusu araçların kullanımı ile ilgili düzenlemeleri getirecek ve kolluk kuvvetlerine engelleme yetkisi verecek yasaların hızla geliştirilmesi ve kabul edilmesi çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230504/rusya-disisleri-kremline-yonelik-saldiri-girisiminin-cevabi-tehditler-degerledirilerek-verilecek-1070612270.html
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insansız hava aracı (iha), iha, kremlin, moskova, rusya
insansız hava aracı (iha), iha, kremlin, moskova, rusya

Duma milletvekilinden insansız hava araçlarının kullanımına geçici yasak getirme önerisi

18:11 04.05.2023 (güncellendi: 18:13 04.05.2023)
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidinDuma
Duma - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Moskova'daki Kremlin Sarayı'na İHA'larla düzenlenen saldırı girişiminin ardından Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya insansız hava araçlarının kullanımına geçici yasak getirilmesi önerisi sunuldu.
Duma’nın Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya’da insansız hava araçlarının kullanımına geçici yasak getirilmesi gerektiğini belirtti.
Gerekli başvuruyu Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev’e ve Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) Başkanı Aleksandr Neradko’ya yaptığını bildiren Hinşteyn, “Sadece insansız hava araçları değil, aynı zamanda insansız yeraltı/yerüstü ve denizaltı/yüzey araçları söz konusu” ifadelerini kullandı.
Rus milletvekili, özel askeri harekat koşullarda insansız araçların ‘yüksek tehdit unsuru oluşturduğunu’ kaydederek, söz konusu araçların kullanımı ile ilgili düzenlemeleri getirecek ve kolluk kuvvetlerine engelleme yetkisi verecek yasaların hızla geliştirilmesi ve kabul edilmesi çağrısında bulundu.
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