https://sputniknews.com.tr/20230504/danimarka-askeri-tesisleri-modernize-ediyor-ve-ordunun-buyuklugunu-artiriyor-1070636613.html
Danimarka askeri tesisleri modernize ediyor ve ordunun büyüklüğünü artırıyor
Danimarka askeri tesisleri modernize ediyor ve ordunun büyüklüğünü artırıyor
Danimarka, önümüzdeki 10 yıl içinde askeri tesisleri modernize etmek ve ordunun büyüklüğünü artırmak için ek 5 milyar 600 milyon dolar ayırmayı planlıyor. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T22:50+0300
2023-05-04T22:50+0300
2023-05-04T22:50+0300
savunma
danimarka
nato
savunma
ordu
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Danimarka Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen, önceki hükümetlerin ve askeri yetkililerin savunma sektörünün finansmanını öncelik olarak görmediği için çok ciddi durumun geliştiğini söyledi.Ek fonların ayrıca Savunma Bakanlığı’na ait eski ve yarı yıkık askeri tesislerin onarımına ve eski bilgisayar sistemlerinin yenilenmesine yönlendirilmesi bekleniyor.Danimarka’daki koalisyon hükümetinin NATO’nun savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2’sine çıkarma hedefine 2030’a kadar ulaşma niyetinde olduğu ifade edildi.
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danimarka, nato, savunma, ordu
danimarka, nato, savunma, ordu
Danimarka askeri tesisleri modernize ediyor ve ordunun büyüklüğünü artırıyor
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Danimarka, önümüzdeki 10 yıl içinde askeri tesisleri modernize etmek ve ordunun büyüklüğünü artırmak için ek 5 milyar 600 milyon dolar ayırmayı planlıyor.
Danimarka Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen, önceki hükümetlerin ve askeri yetkililerin savunma sektörünün finansmanını öncelik olarak görmediği için çok ciddi durumun geliştiğini söyledi.
Ek fonların ayrıca Savunma Bakanlığı’na ait eski ve yarı yıkık askeri tesislerin onarımına ve eski bilgisayar sistemlerinin yenilenmesine yönlendirilmesi bekleniyor.
Danimarka’daki koalisyon hükümetinin NATO’nun savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2’sine çıkarma hedefine 2030’a kadar ulaşma niyetinde olduğu ifade edildi.