Danimarka askeri tesisleri modernize ediyor ve ordunun büyüklüğünü artırıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
İBB İtfaiye Daire Başkanı Albayrak: Akit gazetesinin sorumluları bize farklı bilgiler verdi
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Mimarlar Odası Başkanı Muhcu: Depremde ölü sayısının 100 bin olduğunu tahmin ediyorum
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs'a 10 gün kala seçim yasakları başladı
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında gol sesi çıkmadı
14:06
51 dk
ANKARA FARKI
Seçime 10 gün kala adaylarda ve partilerde son durum
15:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Seçime giden Türkiye için Suriye sorunu
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Muhalefet gelirse…
17:03
79 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dark web ile ne planlanıyor?
18:34
105 dk
Z RAPORU
Casusluk tartışması
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
88 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230504/danimarka-askeri-tesisleri-modernize-ediyor-ve-ordunun-buyuklugunu-artiriyor-1070636613.html
Danimarka askeri tesisleri modernize ediyor ve ordunun büyüklüğünü artırıyor
Danimarka askeri tesisleri modernize ediyor ve ordunun büyüklüğünü artırıyor
Danimarka, önümüzdeki 10 yıl içinde askeri tesisleri modernize etmek ve ordunun büyüklüğünü artırmak için ek 5 milyar 600 milyon dolar ayırmayı planlıyor. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T22:50+0300
2023-05-04T22:50+0300
savunma
danimarka
nato
savunma
ordu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068830304_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5e71b9ec987148682909df8a67bd9bcb.jpg
Danimarka Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen, önceki hükümetlerin ve askeri yetkililerin savunma sektörünün finansmanını öncelik olarak görmediği için çok ciddi durumun geliştiğini söyledi.Ek fonların ayrıca Savunma Bakanlığı’na ait eski ve yarı yıkık askeri tesislerin onarımına ve eski bilgisayar sistemlerinin yenilenmesine yönlendirilmesi bekleniyor.Danimarka’daki koalisyon hükümetinin NATO’nun savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2’sine çıkarma hedefine 2030’a kadar ulaşma niyetinde olduğu ifade edildi.
danimarka
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068830304_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a72b6a4030484b9446084955a52371ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
danimarka, nato, savunma, ordu
danimarka, nato, savunma, ordu

Danimarka askeri tesisleri modernize ediyor ve ordunun büyüklüğünü artırıyor

22:50 04.05.2023
© AADanimarka Donanması
Danimarka Donanması - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Danimarka, önümüzdeki 10 yıl içinde askeri tesisleri modernize etmek ve ordunun büyüklüğünü artırmak için ek 5 milyar 600 milyon dolar ayırmayı planlıyor.
Danimarka Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen, önceki hükümetlerin ve askeri yetkililerin savunma sektörünün finansmanını öncelik olarak görmediği için çok ciddi durumun geliştiğini söyledi.
Ek fonların ayrıca Savunma Bakanlığı’na ait eski ve yarı yıkık askeri tesislerin onarımına ve eski bilgisayar sistemlerinin yenilenmesine yönlendirilmesi bekleniyor.
Danimarka’daki koalisyon hükümetinin NATO’nun savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2’sine çıkarma hedefine 2030’a kadar ulaşma niyetinde olduğu ifade edildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала