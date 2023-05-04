https://sputniknews.com.tr/20230504/danimarka-askeri-tesisleri-modernize-ediyor-ve-ordunun-buyuklugunu-artiriyor-1070636613.html

Danimarka askeri tesisleri modernize ediyor ve ordunun büyüklüğünü artırıyor

Danimarka askeri tesisleri modernize ediyor ve ordunun büyüklüğünü artırıyor

Danimarka, önümüzdeki 10 yıl içinde askeri tesisleri modernize etmek ve ordunun büyüklüğünü artırmak için ek 5 milyar 600 milyon dolar ayırmayı planlıyor. 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T22:50+0300

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savunma

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savunma

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Danimarka Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen, önceki hükümetlerin ve askeri yetkililerin savunma sektörünün finansmanını öncelik olarak görmediği için çok ciddi durumun geliştiğini söyledi.Ek fonların ayrıca Savunma Bakanlığı’na ait eski ve yarı yıkık askeri tesislerin onarımına ve eski bilgisayar sistemlerinin yenilenmesine yönlendirilmesi bekleniyor.Danimarka’daki koalisyon hükümetinin NATO’nun savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2’sine çıkarma hedefine 2030’a kadar ulaşma niyetinde olduğu ifade edildi.

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