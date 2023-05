https://sputniknews.com.tr/20230504/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-umarim-bir-gun-abye-gireriz-ama-bu-olmazsa-dunyanin-sonu-degil-1070631117.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rusya'ya karşı çok saldırgan olan bazı ülkeler var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rusya'ya karşı çok saldırgan olan bazı ülkeler var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Elbette biz dahil herkes Ukrayna'yı destekliyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tamamen destekliyoruz ve Rusya'nın... 04.05.2023

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,, Alman Die Zeit gazetesine mülakat verdi."Birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk'e verdiği bir röportajda, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle Batı'ya, Batı'nın ne dediğini Türkiye'nin umursamadığına dair bir mesaj vereceğini söyledi. Bu ne anlama geliyor?" sorusu üzerine Kalın, son yıllarda Avrupa ve ABD'deki bazı siyasetçiler tarafından Türk demokrasisine, yapılan seçimlere ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlü saldırılar olduğunu söyledi.'Türkiye ile AB ilişkilerinde AB üyeliği ve vize serbestisi gibi konularda verilen sözler tutulmadı'Türkiye'nin Ukrayna krizinde Rusya'ya yaptırım uygulamama politikasının eleştirildiğini belirten Kalın, "Türkiye ile AB ilişkilerinde AB üyeliği ve vize serbestisi gibi konularda verilen sözler tutulmadı. Bu durum ülkenin tamamında, AK Parti ve diğer tüm siyasi partilerde Batı'ya karşı güvensizliğin artmasına yol açtı. Sayın Cumhurbaşkanımızın demek istediği kendi ülkemizdeki seçimlere odaklanıyoruz. Başka ülkelerin ne dediği ile ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı.'Batı, dünyanın geri kalanına yabancılaşıyor'"Ama Cumhurbaşkanının sözünü tekrar hatırlarsak, seçimlerden sonra Türkiye'nin Batı'ya yabancılaşmasının sonuçları ne olur?" sorusuna karşılık da Kalın, şunları dile getirdi:'Öncelikle neden bu savaşın içindeyiz?'Kalın, hangi ülkeleri kastettiğinin sorulması üzerine de bunların hangi ülkeler olduğunun bilindiğini, isim vermeye gerek olmadığını söyledi.Öte yandan Almanya ve Fransa gibi birkaç ülkenin bu savaşın ne kadar sürebileceğini merak etmeye başladığını aktaran Kalın, "Ve daha fazla soru soran başka ülkeler de var. Öncelikle neden bu savaşın içindeyiz? Batı'da Çin ile nasıl başa çıkılacağı konusunda da büyük bir anlaşmazlık var. Bazıları çok agresif bir yaklaşım benimsiyor. Henüz Rusya ile nasıl başa çıkılacağı konusunda bir çözüm yok ve Çin'e yönelik bu saldırgan tavrı şimdiden görüyoruz. Bundan çok endişeliyiz. Tüm bu alanlarda, Avrupa'nın kendisini 21. yüzyılda küresel bir oyuncu olarak nasıl konumlandırmak istediğine dair bir tartışma var" ifadelerini kullandı.'Biz NATO'nun bir parçasıyız'Türkiye'nin bunda nasıl bir rol oynadığı sorusuna karşılık Kalın, "Müttefiklerimizle nasıl bir ortak geleceğimiz olduğu konusunda dürüst bir tartışma yapmak istiyoruz. Biz NATO'nun bir parçasıyız, AB'ye katılmak istiyoruz ama karşılıklı çıkar ve saygıya dayalı bir eşitlik ilişkisi istiyoruz. Hiyerarşi yok, ataerkillik yok, eşitler arasında bir ilişki yok" diye konuştu.'Umarım bir gün AB'ye gireriz ama bu olmazsa, dünyanın sonu değil'Türkiye'nin ihracatının yüzde 40'ının AB'ye yapıldığı, Türkiye'deki yabancı yatırımların yüzde 70'inin AB'den geldiği aktarılarak, "Bunu değiştirmek istiyor musunuz?" diye sorulması üzerine Kalın, "Avrupa bizim en büyük ticaret ortağımız, bu durumu korumak ve ticari ilişkileri artırmak istiyoruz ama geçmişte Türkiye'ye çok haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. AB'ye üye olmadan Gümrük Birliği'ne giren tek ülkeyiz. Umarım bir gün AB'ye gireriz ama bu olmazsa, dünyanın sonu değil" değerlendirmesinde bulundu.'Rusya ile uzlaşmanın ve iyi ilişkiler kurmanın bir yolunu buluyoruz'Kalın, "Türkiye, Ukrayna'daki savaşla mücadelede Batı için de önemli bir rol oynuyor. Aracı olarak hareket etmek sizin stratejiniz miydi yoksa başka seçeneğiniz yok muydu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:'Hiçbir ülkeye bağımlı olmak istemiyoruz'"Türkiye gelecekte de Doğu'ya yönelmeye devam edecek mi?" sorusu üzerine ise Kalın, "Dış politikayı sıfır toplamlı bir oyun olarak görmüyoruz. NATO üyesi olmamız ve AB'nin bir parçası olmak istememiz, Rusya, Çin ve Körfez ülkeleri ile iyi ekonomik veya siyasi ilişkilere sahip olamayacağımız anlamına gelmez. Rusya ve Çin ile ticaret yapıyor olmamız, Avrupa ile ticaretimizi bırakacağımız anlamına gelmiyor. Dünyada olup bitenleri elbette takip ediyoruz. Bu yüzden kendi politikamızı geliştiriyoruz. Hiçbir ülkeye bağımlı olmak istemiyoruz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin 20 yıldır iktidarda olduğu ifade edilerek "Bugün ülkeyi nasıl görüyorsunuz?" sorusuna karşılık Kalın, "Türkiye 20 yıl öncesine göre çok daha güçlü. Savunma sanayimiz son birkaç on yılda büyük adımlar attı. Altyapımızı geliştirdik ve yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Enerji sektöründe yenilenebilir enerjilerin payını artırıyoruz. Kısa süre önce Karadeniz'de büyük bir gaz yatağı keşfettik ve daha fazlasını keşfetmeyi umuyoruz. Üniversitelerimize, hastanelerimize bakın. Bütün bu alanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde devrim niteliğinde değişimler gördük" ifadelerini kullandı.'Türkiye'ye diz çöktürecek büyük bir siyasi ve ekonomik kriz yaşamadık'Kalın, "Bu seçim için yapılan anketler, muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yakın bir yarış gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine kazanacağını düşündüren ne?" sorusu üzerine de "Yaşam standartlarını iyileştirdi ve milyonlarca insanı yoksulluktan kurtardı. Son 20 yılda 1970'ler, 1980'ler ve 1990'lardaki gibi Türkiye'ye diz çöktürecek büyük bir siyasi ve ekonomik kriz yaşamadık" dedi.'Tek istisna, gerçekten bir sorun olan yüksek enflasyondur'"Affedersiniz ama Türkiye bir krizin ortasında, ekonomik durum son derece gergin" denilmesi üzerine Kalın, şunları söyledi:"Hala yüzde 50'nin üzerinde. Bir de bunlar resmi rakamlar, enflasyonu yüzde 100'ün üzerinde gösteren bağımsız rakamlar var" ifadelerine karşılık da Kalın, "Ekonomistlerimiz önümüzdeki 4-6 ayda enflasyonun düşmeye devam edeceğini söylüyor. Biz de düşük gelirli ailelerin ve özellikle orta sınıfın yüksek enflasyondan etkilenmemesi için çalışıyoruz. Bu yüzden asgari ücreti yükselttik ve bu yüzden emekli maaşlarını yükseltiyoruz" dedi.'Erdoğan kazanırsa enflasyonda düşüş eğiliminin devam edeceğine inanıyorum'Kalın, "Şu anda para birimi yatırımlarla yapay olarak sabit tutuluyor, bunu uzun vadede sürdüremezsiniz. Ya seçimden sonra fiyatlar tekrar yükselirse?" denilmesi üzerine de "Aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanırsa enflasyonda düşüş eğiliminin devam edeceğine inanıyorum. Mevcut hükümet, enflasyonu düşürmek ve para birimini sabit tutmak için daha fazla önlem alacak. Ve seçimden sonra daha fazla yabancı yatırım geleceğini düşünüyorum. Bazı yatırımcılar muhtemelen seçim sonuçlarının ne olacağını görmek için bekliyorlar, bunu anlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.İbrahim Kalın, "Yatırımcılar belki de muhalefetin kazanmasını bekliyorlar" ifadesine, "Türkiye yatırım dostu bir ülke. Darbe girişimlerine, PKK terörüne ve yüksek enflasyona rağmen tamamladığımız devasa projelere bakın. Az önce uzaya ilk uydumuzu gönderdik, dronlarımız Ukrayna dahil savaşların yönünü değiştiriyor ve kendi elektrikli arabamızı üretiyoruz" karşılığını verdi."Ancak bu, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlara yardımcı olmuyor. Konrad Adenauer Vakfı'nın geçen yıl yaptığı bir araştırmaya göre Türk gençlerinin yüzde 73'ü imkan bulsa yurt dışında yaşardı. Gücü yetmiyorsa elektrikli araba olmasının gençlere hiçbir faydası yok. Bu sorunları nasıl ele alıyorsunuz?" sorularına karşılık Kalın, "Dün bir grup gençle beraberdik, görmeliydiniz. Gençler elektrikli otomobillere meraklı. Bu arada arabamız da çok ucuz. Bu bir döngü, yakında bu yüksek enflasyondan çıkacağız" dedi.Kalın, "Her şey söylediğiniz kadar iyiyse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybettiğini gösteren anketleri nasıl açıklıyorsunuz? Neden insanlar refah ve ilerleme vaadine inanmıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:'Doğru kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu biliyorlar'"Yıkıcı deprem, hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğin azalmasında nasıl bir rol oynuyor?" sorusu üzerine Kalın, depremde 50 binden fazla can kaybı yaşandığını hatırlattı. Kalın, "Gerçekten yıkıcı bir depremdi. Biz bu ülkede böyle bir şey görmedik. O zamandan beri bölgeye birçok kez gittik. İnsanlar, hükümetin evlerini yeniden inşa etmesini bekliyor ve bunu yapacak doğru kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu biliyorlar" diye konuştu."Ama bu yıkımın mümkün olmamasını sağlamak hükümetin görevi değil miydi?" sorusu üzerine Kalın, şunları söyledi:'Sonuç ne olursa olsun seçim sonucuna saygı duyuyoruz'Kalın, "Yurt dışında olduğu kadar muhalefette de hükümetin seçim yenilgisini kabul etmeyeceğine dair korkular var. Ne düşünüyorsunuz?" sorusunu, "Son 21 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok seçime, genel seçime, yerel seçime, referandumlara katıldı. Bu seçim onun 17. seçimi olacak. Seçim sonucunu hiç sorgulamadı. Sonuç ne olursa olsun seçim sonucuna saygı duyuyoruz" diye yanıtladı.The Economist'e tepkiÖte yandan Kalın Twitter'dan, İngiliz "The Ekonomist" dergesinde yer alan "2023'ün en önemli seçimi. Türkiye ve Demokrasinin geleceği" başlıklı haberi de değerlendirdi. Haberde yer alan "Yeni hükümet Batı’yla hasarlı ilişkileri tamir edecek" ifadesine tepki gösteren Kalın, "Ben bu dili, söylemi ve hangi bağlamda söylendiğini iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek" ifadelerini kullandı.

