Cumhurbaşkanı Erdoğan: 80 yılda yapılamayanı 21 yılda bu ülkeye beraber kazandırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



Cumhur İttifakı olarak zincirleri kıra kıra zafere koşuyoruz."



"80 yılda yapılamayanı 21 yılda bu ülkeye beraber kazandırdık."



"14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek, 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız."



"Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamleleri bizimle gerçekleşti."



"Sağlık sistemini sizlerle beraber bugünkü modern hale getirdik. Avrupa'nın en konforlu yollarını, en büyük havalimanlarını, en yeni hızlı trenlerini ülkemize beraber kazandırdık."



İktidara gelmenin yolunu milletin iradesi yerine FETÖ'cüler ve bölücülerle işbirliğinde arayanları 14 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gömeceğiz.



(Kılıçdaroğlu) Gazi Mustafa Kemal'in partisini, manda ve himaye peşinde koşanların cirit attığı, milli bünyeye zararlı mandacı muhipler cemiyetine çevirdi.

