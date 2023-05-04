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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 80 yılda yapılamayanı 21 yılda bu ülkeye beraber kazandırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 80 yılda yapılamayanı 21 yılda bu ülkeye beraber kazandırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıyor. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T18:22+0300
2023-05-04T19:00+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
samsun
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Cumhur İttifakı olarak zincirleri kıra kıra zafere koşuyoruz.""80 yılda yapılamayanı 21 yılda bu ülkeye beraber kazandırdık.""14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek, 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız.""Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamleleri bizimle gerçekleşti.""Sağlık sistemini sizlerle beraber bugünkü modern hale getirdik. Avrupa'nın en konforlu yollarını, en büyük havalimanlarını, en yeni hızlı trenlerini ülkemize beraber kazandırdık."İktidara gelmenin yolunu milletin iradesi yerine FETÖ'cüler ve bölücülerle işbirliğinde arayanları 14 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gömeceğiz.(Kılıçdaroğlu) Gazi Mustafa Kemal'in partisini, manda ve himaye peşinde koşanların cirit attığı, milli bünyeye zararlı mandacı muhipler cemiyetine çevirdi.
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recep tayyip erdoğan, samsun
recep tayyip erdoğan, samsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 80 yılda yapılamayanı 21 yılda bu ülkeye beraber kazandırdık

18:22 04.05.2023 (güncellendi: 19:00 04.05.2023)
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Cumhur İttifakı olarak zincirleri kıra kıra zafere koşuyoruz."

"80 yılda yapılamayanı 21 yılda bu ülkeye beraber kazandırdık."

"14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek, 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız."

"Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamleleri bizimle gerçekleşti."

"Sağlık sistemini sizlerle beraber bugünkü modern hale getirdik. Avrupa'nın en konforlu yollarını, en büyük havalimanlarını, en yeni hızlı trenlerini ülkemize beraber kazandırdık."

İktidara gelmenin yolunu milletin iradesi yerine FETÖ'cüler ve bölücülerle işbirliğinde arayanları 14 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gömeceğiz.

(Kılıçdaroğlu) Gazi Mustafa Kemal'in partisini, manda ve himaye peşinde koşanların cirit attığı, milli bünyeye zararlı mandacı muhipler cemiyetine çevirdi.
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