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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/cumhurbaskani-adayi-kilicdaroglu-sizin-icin-calisacagim-sizin-icin-uretecegim-1070632121.html
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Sizin için çalışacağım, sizin için üreteceğim
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Sizin için çalışacağım, sizin için üreteceğim
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu kardeşiniz yandaş için, 5'li çeteler, uyuşturucu baronları için değil, halk için çalışır... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T21:11+0300
2023-05-04T21:13+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
seçim
denizli
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Kılıçdaroğlu, Denizli'de 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaklarını, gençlerin umutsuzluğunu yok edeceklerini ve Türkiye'yi büyüteceklerini söyledi.Türkiye'nin değişime ihtiyacı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Kadın tarım işçilerinin sosyal güvenceleri olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu kadınlar belli bir yaşa gelince herhangi bir gelirleri olmuyor. Eşinden bir şey kaldıysa kaldı, yoksa hiçbir şeyler olmuyor. Kırsalda çalışan, yani bağda, bahçede çalışan, bütün kadınların ve bütün gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Kırsalda, tarlada çalışan bütün kadınlar zamanı gelince emekli olacaklar." diye konuştu.'Benim saraylarda oturmak gibi bir alışkanlığım yok'Kılıçdaroğlu, 2015'ten itibaren emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 2 maaş asgari ücret tutarında ikramiye verilsin dediğini kaydederek, şöyle devam etti:Kılıçdaroğlu, milliyetçiliğini sorgulamaya kalkanların olduğunu belirterek, "Siz kimsiniz, milliyetçilik kim? Bizim yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 temel kırmızı çizgisi vardır, bir vatanımız, iki bayrağımız. Biz vatanımız ve bayrağımız için gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur bu. Çünkü biz Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan bir partiyiz. Biz avukatlık bürolarında kurulan, dilekçeyle kurulan parti değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel kökleri olan bir partidir. Bize Atatürk'ten miras olan bir partidir. Biz böyle emek harcarız." ifadelerini kullandı.'Hepimiz sıkıntı içindeyiz'Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Kılıçdaroğlu, polislerin zor şartlarda görev yaptıklarını gayet iyi bildiğini de kaydetti.'Yani hiçbir üreticinin zarar etmeyeceği bir modeli getiriyoruz'6 lider olarak söz verdiklerini ve esnaf bakanlığı kuracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sizin sorunlarınızı çözecek olan da esnaf bakanlığı olacak. Hiç endişe etmeyin. Çünkü bizim ilk tanıştığımız kişi çocukken esnaftır. Mahallenin esnafına gideriz. Ekmeği oradan alırız. Alışverişi oradan yaparız. Dolayısıyla esnafın yaşaması lazım. Yine bir şey daha. Büyük alışveriş merkezlerini haftada 1 gün kapatacağız." dedi.Kılıçdaroğlu, çiftçi için havza bazlı planlama yapacaklarını kaydederek "Kim neyi ekeceğini önceden bilecek. Devletin kaça satın alacağını da önceden bilecek. Havza bazlı planlamada hiç kimsenin zarar etmediği bir modeli inşa edeceğiz. Formülümüz şu; Allah aşkına bir tarafa yazın ne üretiyorsanız buğday, arpa, yulaf, kekik neyse maliyet artı makul kar, eşittir taban fiyat olacak. Yani hiçbir üreticinin zarar etmeyeceği bir modeli getiriyoruz." ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, en geç iki yıl içinde Suriyeli sığınmacıları ülkelerine uğurlayacaklarını da söyledi.Mitingde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da birer konuşma yaptı.
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kemal kılıçdaroğlu, seçim, denizli
kemal kılıçdaroğlu, seçim, denizli

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Sizin için çalışacağım, sizin için üreteceğim

21:11 04.05.2023 (güncellendi: 21:13 04.05.2023)
© AACumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu kardeşiniz yandaş için, 5'li çeteler, uyuşturucu baronları için değil, halk için çalışır. Sizin için çalışacağım, sizin için üreteceğim. Bütün hizmetlerimi sizin için yapacağım. Ben sizden birisiyim. Halktan birisiyim. Eskiden neysem şimdi de aynıyım" dedi.
Kılıçdaroğlu, Denizli'de 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaklarını, gençlerin umutsuzluğunu yok edeceklerini ve Türkiye'yi büyüteceklerini söyledi.
Türkiye'nin değişime ihtiyacı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Bu değişimi beraber gerçekleştireceğiz. Beraber sandığa gideceğiz ve oyumuzu kullanacağız. Geleceğiz ama halkın iradesiyle geleceğiz. Baskıyla, şiddetle değil, halkın iradesiyle geleceğiz. Demokrasi içerisinde geleceğiz ve demokrasi içerisinde ülkemizi büyüteceğiz. Sevgili gençler hazır mısınız? Sandığa gitmeye hazır mısınız. Neden söylüyorum biliyor musunuz? 5 milyon 300 bin genç bu kez sandığa gidecekler ve ilk kez oy kullanacaklar. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizsiniz. Ben de Allah nasip eder sizlerin oylarıyla o koltuğa oturduğumda göreceksiniz, sizler için nasıl çalıştığımı, ülkenin gençlerine nasıl umut verdiğimizi göreceksiniz."
Kadın tarım işçilerinin sosyal güvenceleri olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu kadınlar belli bir yaşa gelince herhangi bir gelirleri olmuyor. Eşinden bir şey kaldıysa kaldı, yoksa hiçbir şeyler olmuyor. Kırsalda çalışan, yani bağda, bahçede çalışan, bütün kadınların ve bütün gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Kırsalda, tarlada çalışan bütün kadınlar zamanı gelince emekli olacaklar." diye konuştu.

'Benim saraylarda oturmak gibi bir alışkanlığım yok'

Kılıçdaroğlu, 2015'ten itibaren emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 2 maaş asgari ücret tutarında ikramiye verilsin dediğini kaydederek, şöyle devam etti:
"Önce 'Parayı nereden bulacağız? Para yok.' dediler, vermediler. Israr edince sonunda 1000 lira para verdiler. Şimdi seçim yaklaştı biraz artırdılar. Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda emekçi aylığını almaya gittiğinde 15 bin lira ikramiyeyi anasının ak sütü gibi alacak ve onu çoluk çocuğuyla, torunlarıyla beraber huzur içinde harcayacak. Ben bunu söylediğimde diyorlar ki 'Parayı nereden bulacaksın? Sen 5'li çetelere para bulurken var. 5'li çetelere demiyorsun 'Parayı nereden bulacaksın' diye. Bu kardeşiniz yandaş için, 5'li çeteler, uyuşturucu baronları için değil, halk için çalışır. Sizin için çalışacağım, sizin için üreteceğim. Bütün hizmetlerimi sizin için yapacağım. Ben sizden birisiyim. Halktan birisiyim. Eskiden neysem şimdi de aynıyım. Mütevazı evimde oturuyorum. Zaten mutfağımı çoğunuz biliyorsunuz. Benim saraylarda oturmak gibi bir alışkanlığım yok. Çok zengin bir aileden de gelmedim. Allah nasip ederse seçerseniz saraya değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sına gideceğim."
Kılıçdaroğlu, milliyetçiliğini sorgulamaya kalkanların olduğunu belirterek, "Siz kimsiniz, milliyetçilik kim? Bizim yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 temel kırmızı çizgisi vardır, bir vatanımız, iki bayrağımız. Biz vatanımız ve bayrağımız için gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur bu. Çünkü biz Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan bir partiyiz. Biz avukatlık bürolarında kurulan, dilekçeyle kurulan parti değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel kökleri olan bir partidir. Bize Atatürk'ten miras olan bir partidir. Biz böyle emek harcarız." ifadelerini kullandı.

'Hepimiz sıkıntı içindeyiz'

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Hepimiz sıkıntı içindeyiz. Toplumsal bir sıkıntı var. Gençlerimiz sıkıntı içinde. Bir tweet attığı zaman annesi, babası hemen uyarıyor. 'Aman ha oğlum, aman ha kızım, başım belaya girebilir' diye. 'Aman şöyle böyle olur' diyor pek çok anne baba. Gençler, size sözüm, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda en rahat beni eleştirebileceksiniz. Bu konuda size yüzde 100 garanti veriyorum. Çünkü devleti yönetenler eleştiriden ders çıkarmak zorundadırlar. Olur ya benim bir hatam olabilir, bir eksiğim de olabilir. Genç de yaşlı da kadın da erkek de beni uyarabilir. Aslında bu uyarı benim için çok değerlidir. Öyle olmak zorundadır. Dolayısıyla eleştirdi diye insanları yakala, hapse at, tutukla, gözaltına al. Bunların hiçbirisi olmayacak."
Kılıçdaroğlu, polislerin zor şartlarda görev yaptıklarını gayet iyi bildiğini de kaydetti.

'Yani hiçbir üreticinin zarar etmeyeceği bir modeli getiriyoruz'

6 lider olarak söz verdiklerini ve esnaf bakanlığı kuracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sizin sorunlarınızı çözecek olan da esnaf bakanlığı olacak. Hiç endişe etmeyin. Çünkü bizim ilk tanıştığımız kişi çocukken esnaftır. Mahallenin esnafına gideriz. Ekmeği oradan alırız. Alışverişi oradan yaparız. Dolayısıyla esnafın yaşaması lazım. Yine bir şey daha. Büyük alışveriş merkezlerini haftada 1 gün kapatacağız." dedi.
Kılıçdaroğlu, çiftçi için havza bazlı planlama yapacaklarını kaydederek "Kim neyi ekeceğini önceden bilecek. Devletin kaça satın alacağını da önceden bilecek. Havza bazlı planlamada hiç kimsenin zarar etmediği bir modeli inşa edeceğiz. Formülümüz şu; Allah aşkına bir tarafa yazın ne üretiyorsanız buğday, arpa, yulaf, kekik neyse maliyet artı makul kar, eşittir taban fiyat olacak. Yani hiçbir üreticinin zarar etmeyeceği bir modeli getiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, en geç iki yıl içinde Suriyeli sığınmacıları ülkelerine uğurlayacaklarını da söyledi.
Mitingde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da birer konuşma yaptı.
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