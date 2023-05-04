https://sputniknews.com.tr/20230504/cumhurbaskani-adayi-kilicdaroglu-sizin-icin-calisacagim-sizin-icin-uretecegim-1070632121.html

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Sizin için çalışacağım, sizin için üreteceğim

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Sizin için çalışacağım, sizin için üreteceğim

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu kardeşiniz yandaş için, 5'li çeteler, uyuşturucu baronları için değil, halk için çalışır... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T21:11+0300

2023-05-04T21:11+0300

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2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

seçim

denizli

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Kılıçdaroğlu, Denizli'de 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaklarını, gençlerin umutsuzluğunu yok edeceklerini ve Türkiye'yi büyüteceklerini söyledi.Türkiye'nin değişime ihtiyacı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Kadın tarım işçilerinin sosyal güvenceleri olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu kadınlar belli bir yaşa gelince herhangi bir gelirleri olmuyor. Eşinden bir şey kaldıysa kaldı, yoksa hiçbir şeyler olmuyor. Kırsalda çalışan, yani bağda, bahçede çalışan, bütün kadınların ve bütün gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Kırsalda, tarlada çalışan bütün kadınlar zamanı gelince emekli olacaklar." diye konuştu.'Benim saraylarda oturmak gibi bir alışkanlığım yok'Kılıçdaroğlu, 2015'ten itibaren emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 2 maaş asgari ücret tutarında ikramiye verilsin dediğini kaydederek, şöyle devam etti:Kılıçdaroğlu, milliyetçiliğini sorgulamaya kalkanların olduğunu belirterek, "Siz kimsiniz, milliyetçilik kim? Bizim yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 temel kırmızı çizgisi vardır, bir vatanımız, iki bayrağımız. Biz vatanımız ve bayrağımız için gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur bu. Çünkü biz Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan bir partiyiz. Biz avukatlık bürolarında kurulan, dilekçeyle kurulan parti değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel kökleri olan bir partidir. Bize Atatürk'ten miras olan bir partidir. Biz böyle emek harcarız." ifadelerini kullandı.'Hepimiz sıkıntı içindeyiz'Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Kılıçdaroğlu, polislerin zor şartlarda görev yaptıklarını gayet iyi bildiğini de kaydetti.'Yani hiçbir üreticinin zarar etmeyeceği bir modeli getiriyoruz'6 lider olarak söz verdiklerini ve esnaf bakanlığı kuracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sizin sorunlarınızı çözecek olan da esnaf bakanlığı olacak. Hiç endişe etmeyin. Çünkü bizim ilk tanıştığımız kişi çocukken esnaftır. Mahallenin esnafına gideriz. Ekmeği oradan alırız. Alışverişi oradan yaparız. Dolayısıyla esnafın yaşaması lazım. Yine bir şey daha. Büyük alışveriş merkezlerini haftada 1 gün kapatacağız." dedi.Kılıçdaroğlu, çiftçi için havza bazlı planlama yapacaklarını kaydederek "Kim neyi ekeceğini önceden bilecek. Devletin kaça satın alacağını da önceden bilecek. Havza bazlı planlamada hiç kimsenin zarar etmediği bir modeli inşa edeceğiz. Formülümüz şu; Allah aşkına bir tarafa yazın ne üretiyorsanız buğday, arpa, yulaf, kekik neyse maliyet artı makul kar, eşittir taban fiyat olacak. Yani hiçbir üreticinin zarar etmeyeceği bir modeli getiriyoruz." ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, en geç iki yıl içinde Suriyeli sığınmacıları ülkelerine uğurlayacaklarını da söyledi.Mitingde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da birer konuşma yaptı.

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