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Çin'de 1 Mayıs tatilinde iç turizm, salgın öncesi seviyelere ulaştı
Çin'de 1 Mayıs tatilinde iç turizm, salgın öncesi seviyelere ulaştı
Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının geçen yılın sonunda kaldırılmasının ardından ilk İşçi Bayramı tatilinde hem seyahat trafiği hem de iç turizm gelirleri salgın... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
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koronavirüs tedbirleri
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kovid-19
iç turizm
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Çin Turizm ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla 29 Nisan-3 Mayıs'taki 5 günlük tatilde yurt içinde 274 milyon seyahat yapılırken, iç turizmden 148 milyon yuan (21.4 milyar dolar) gelir elde edildi.Tatil döneminde yurt içi seyahatlerin sayısı yıllık yüzde 70,8 artışla 274 milyona ulaşırken, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 19 arttı.İç turizm gelirleri de yıllık yüzde 128,9 artışla 148 milyon yuana (21,4 milyar dolar) çıkarken 2019 seviyesini yakaladı.Sinemaların gişe gelirleri de tatil dönemindeki canlanmadan nasibini aldı. Gişe gelirleri tatil sonunda 1.52 milyar yuanı (yaklaşık 220 milyon dolar) aşarak bugüne dek İşçi Bayramı tatillerindeki en yüksek üçüncü gişe gelirine ulaştı.Tatil dönemi gişe gelirleri 2019'da 1.53 milyar yuan, 2021'de 1.67 milyar yuan olarak kayıtlara geçmişti.Tüketimdeki canlanmanın, imalat sektöründeki yavaşlamaya karşın hizmet sektöründe yarattığı olumlu ivmeyle Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacağı öngörülüyor.Kovid-19 salgınları geçen yıl turizme darbe vurmuştuÇin'de 2022'de ülke genelinde çok sayıda şehirde Omicron vakalarının tetiklediği salgınlar nedeniyle uygulanan karantina ve seyahat kısıtlamalarının yarattığı endişe nedeniyle 5 günlük İşçi Bayramı tatilinde yurt içinde 160 milyon seyahat yapılırken, seyahatlerin sayısı önceki yıla göre yüzde 30.2 azalmıştı.Tatil döneminde iç turizm gelirleri, 64.68 milyar yuan ile önceki yıla göre 42.9 düşüş kaydetmişti.Ülkenin en büyük şehirleri Şanghay, Pekin ve Guangcou'da, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle tatil döneminde seyahatlere kısıtlama getirilirken, vatandaşlara şehir dışına çıkmamaları tavsiye edilmişti.
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çin, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri , önlem, kovid-19, iç turizm
çin, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri , önlem, kovid-19, iç turizm

Çin'de 1 Mayıs tatilinde iç turizm, salgın öncesi seviyelere ulaştı

12:58 04.05.2023 (güncellendi: 12:59 04.05.2023)
© AFP 2023Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde iç turizm, salgın öncesi seviyelere ulaştı
Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinde iç turizm, salgın öncesi seviyelere ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023
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Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının geçen yılın sonunda kaldırılmasının ardından ilk İşçi Bayramı tatilinde hem seyahat trafiği hem de iç turizm gelirleri salgın öncesi seviyeleri yakaladı.
Çin Turizm ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla 29 Nisan-3 Mayıs'taki 5 günlük tatilde yurt içinde 274 milyon seyahat yapılırken, iç turizmden 148 milyon yuan (21.4 milyar dolar) gelir elde edildi.
Tatil döneminde yurt içi seyahatlerin sayısı yıllık yüzde 70,8 artışla 274 milyona ulaşırken, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 19 arttı.
İç turizm gelirleri de yıllık yüzde 128,9 artışla 148 milyon yuana (21,4 milyar dolar) çıkarken 2019 seviyesini yakaladı.
Sinemaların gişe gelirleri de tatil dönemindeki canlanmadan nasibini aldı. Gişe gelirleri tatil sonunda 1.52 milyar yuanı (yaklaşık 220 milyon dolar) aşarak bugüne dek İşçi Bayramı tatillerindeki en yüksek üçüncü gişe gelirine ulaştı.
Tatil dönemi gişe gelirleri 2019'da 1.53 milyar yuan, 2021'de 1.67 milyar yuan olarak kayıtlara geçmişti.
Tüketimdeki canlanmanın, imalat sektöründeki yavaşlamaya karşın hizmet sektöründe yarattığı olumlu ivmeyle Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Kovid-19 salgınları geçen yıl turizme darbe vurmuştu

Çin'de 2022'de ülke genelinde çok sayıda şehirde Omicron vakalarının tetiklediği salgınlar nedeniyle uygulanan karantina ve seyahat kısıtlamalarının yarattığı endişe nedeniyle 5 günlük İşçi Bayramı tatilinde yurt içinde 160 milyon seyahat yapılırken, seyahatlerin sayısı önceki yıla göre yüzde 30.2 azalmıştı.
Tatil döneminde iç turizm gelirleri, 64.68 milyar yuan ile önceki yıla göre 42.9 düşüş kaydetmişti.
Ülkenin en büyük şehirleri Şanghay, Pekin ve Guangcou'da, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle tatil döneminde seyahatlere kısıtlama getirilirken, vatandaşlara şehir dışına çıkmamaları tavsiye edilmişti.
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