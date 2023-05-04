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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/chp-internet-sitesini-yurt-disi-erisimine-kapatti-1070599987.html
CHP internet sitesini yurt dışı erişimine kapattı
CHP internet sitesini yurt dışı erişimine kapattı
CHP, siber saldırı ihtimaline karşı olarak resmi web sayfasını 15 Mayıs gecesine kadar yurt dışından erişime kapattığını duyurdu. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T12:17+0300
2023-05-04T12:17+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
siber saldırı
internet
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CHP internet sitesini yurt dışı erişimine kapattı.Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği siber saldırı ihtimaline karşı CHP'den özel bir önlem geldi. CHP'nin internet sitesinde, "Yurt dışından gelebilecek siber saldırılardan korunmak için sistemlerimizi 15.05.2023 23:59'a kadar geçici olarak yurt dışına kapattık. Seçimden sonra görüşürüz" açıklaması yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230501/ince-chp-secmenine-seslendi-sizin-bildiginiz-ataturkun-partisi-yok-artik-1070456046.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, siber saldırı, internet
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, siber saldırı, internet

CHP internet sitesini yurt dışı erişimine kapattı

12:17 04.05.2023
© Fotoğraf : CHPCHP Resmi Web Sayfasını Yurt Dışı Erişimine Kapattı
CHP Resmi Web Sayfasını Yurt Dışı Erişimine Kapattı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© Fotoğraf : CHP
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CHP, siber saldırı ihtimaline karşı olarak resmi web sayfasını 15 Mayıs gecesine kadar yurt dışından erişime kapattığını duyurdu.
CHP internet sitesini yurt dışı erişimine kapattı.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği siber saldırı ihtimaline karşı CHP'den özel bir önlem geldi.
CHP'nin internet sitesinde, "Yurt dışından gelebilecek siber saldırılardan korunmak için sistemlerimizi 15.05.2023 23:59'a kadar geçici olarak yurt dışına kapattık. Seçimden sonra görüşürüz" açıklaması yer alıyor.
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Muharrem İnce, CHP seçmenine seslendi: Atatürk'ün partisi burada Memleket Partisi
1 Mayıs, 21:11
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