https://sputniknews.com.tr/20230504/chp-internet-sitesini-yurt-disi-erisimine-kapatti-1070599987.html

CHP internet sitesini yurt dışı erişimine kapattı

CHP internet sitesini yurt dışı erişimine kapattı

CHP, siber saldırı ihtimaline karşı olarak resmi web sayfasını 15 Mayıs gecesine kadar yurt dışından erişime kapattığını duyurdu. 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T12:17+0300

2023-05-04T12:17+0300

2023-05-04T12:17+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

siber saldırı

internet

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CHP internet sitesini yurt dışı erişimine kapattı.Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği siber saldırı ihtimaline karşı CHP'den özel bir önlem geldi. CHP'nin internet sitesinde, "Yurt dışından gelebilecek siber saldırılardan korunmak için sistemlerimizi 15.05.2023 23:59'a kadar geçici olarak yurt dışına kapattık. Seçimden sonra görüşürüz" açıklaması yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230501/ince-chp-secmenine-seslendi-sizin-bildiginiz-ataturkun-partisi-yok-artik-1070456046.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, siber saldırı, internet