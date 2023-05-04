https://sputniknews.com.tr/20230504/chp-internet-sitesini-yurt-disi-erisimine-kapatti-1070599987.html
CHP internet sitesini yurt dışı erişimine kapattı
CHP internet sitesini yurt dışı erişimine kapattı
CHP, siber saldırı ihtimaline karşı olarak resmi web sayfasını 15 Mayıs gecesine kadar yurt dışından erişime kapattığını duyurdu. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T12:17+0300
2023-05-04T12:17+0300
2023-05-04T12:17+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
siber saldırı
internet
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CHP internet sitesini yurt dışı erişimine kapattı.Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği siber saldırı ihtimaline karşı CHP'den özel bir önlem geldi. CHP'nin internet sitesinde, "Yurt dışından gelebilecek siber saldırılardan korunmak için sistemlerimizi 15.05.2023 23:59'a kadar geçici olarak yurt dışına kapattık. Seçimden sonra görüşürüz" açıklaması yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230501/ince-chp-secmenine-seslendi-sizin-bildiginiz-ataturkun-partisi-yok-artik-1070456046.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, siber saldırı, internet
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, siber saldırı, internet
CHP internet sitesini yurt dışı erişimine kapattı
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CHP, siber saldırı ihtimaline karşı olarak resmi web sayfasını 15 Mayıs gecesine kadar yurt dışından erişime kapattığını duyurdu.
CHP internet sitesini yurt dışı erişimine kapattı.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği siber saldırı ihtimaline karşı CHP'den özel bir önlem geldi.
CHP'nin internet sitesinde, "Yurt dışından gelebilecek siber saldırılardan korunmak için sistemlerimizi 15.05.2023 23:59'a kadar geçici olarak yurt dışına kapattık. Seçimden sonra görüşürüz" açıklaması yer alıyor.