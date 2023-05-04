https://sputniknews.com.tr/20230504/boga-matadoru-metrelerce-havaya-firlatti-1070600635.html
Boğa matadoru metrelerce havaya fırlattı
Boğa matadoru metrelerce havaya fırlattı
Meksika’da boğa güreşi etkinliği sırasında boğanın saldırısında metrelerce havaya uçan matador ağır şekilde yaralandı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T12:21+0300
2023-05-04T12:21+0300
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boğa
matador
meksika
boğa güreşi
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Meksika’nın Aguascalientes şehrinde düzenlenen boğa güreşi etkinliği sırasında 34 yaşındaki Jose Guadalupe Adame adlı matador boğanın saldırısına uğradı.Boğanın boynuz darbeleriyle havaya uçan matador, kafa üstü yere düşerek bilincini kaybetti. Çevrede bulunan görevliler matadorun yardımına koşarak, arenadaki revire götürdü.Matadorun durumunun ciddi olması nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Saldırı sonucu beyninde ödem oluşan matadorun, ameliyata alındığı aktarıldı.
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Boğa matadoru metrelerce havaya fırlattı
Boğa matadoru metrelerce havaya fırlattı
2023-05-04T12:21+0300
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video, boğa, matador, видео, meksika, boğa güreşi
video, boğa, matador, видео, meksika, boğa güreşi
Boğa matadoru metrelerce havaya fırlattı
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Meksika’da boğa güreşi etkinliği sırasında boğanın saldırısında metrelerce havaya uçan matador ağır şekilde yaralandı.
Meksika’nın Aguascalientes şehrinde düzenlenen boğa güreşi etkinliği sırasında 34 yaşındaki Jose Guadalupe Adame adlı matador boğanın saldırısına uğradı.
Boğanın boynuz darbeleriyle havaya uçan matador, kafa üstü yere düşerek bilincini kaybetti.
Çevrede bulunan görevliler matadorun yardımına koşarak, arenadaki revire götürdü.
Matadorun durumunun ciddi olması nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Saldırı sonucu beyninde ödem oluşan matadorun, ameliyata alındığı aktarıldı.