Binali Yıldırım: Seçim bitti gerginlik de biter, ondan sonra geçim derdine daha çok yoğunlaşırız

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, "Seçim bitti gerginlik de biter, ondan sonra geçim derdine daha çok yoğunlaşırız. 27. dönem Meclisi çok güzel çalıştı... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T22:42+0300

2023-05-04T22:42+0300

2023-05-04T23:44+0300

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/08/1060973275_0:77:1200:752_1920x0_80_0_0_00db3b7fb038f6e6b449123a9fdc4814.jpg

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım seçim atmosferinde yükselen tansiyonun geçici olduğunu söyledi ve "Seçim bitti gerginlik de biter, ondan sonra geçim derdine daha çok yoğunlaşırız" dedi.Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:"Üç dönemde istisna uygulanmadı. Bütün isimlere, grup başkanı, grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları. Ben partinin genel başkanlığını da yaptım. Burada bir karar alınırsa bu kararın sonuna kadar arkasında olmak daha hakkaniyete uygun bir şey. O bakımdan herhangi sıkıntımız yok. Kaldı ki AK Parti'de siyaset sadece milletvekilliğiyle yapılmıyor. Ben genel başkanvekili olarak görevime devam ediyorum. Bizim partide milletvekili olursun, olmazsın, ara verip tekrar olursun. Siyaset uzun soluklu iştir. Kısa dönemli değişikliklere takılırsanız siyaset yapmanız gereği kalmaz.'Her gün iki ile gidiyorum'21 yıllık parti kuruculuğundan bugüne kadar devam eden yoğun çalışmam var. Aday olmadı vaziyeti idare ediyor gibi diye bir algı olmasın. Her gün iki ile gidiyorum. Dün Kars ve Muş'taydım. Yarın Bilecik, Burdur, öbürüsü gün Isparta. Vatandaş diğer seçimlere göre biraz daha sakin. Seçmen ittifaklara göre kendini konumlandırmış vaziyette. Son gün karar verecekler mutlaka vardır.'İlk turda biz seçimi alırız'Seçimin ilk turda Cumhur İttifakı lehine biteceğine düşünüyorum. İlk turda biz seçimi alırız. Yapacak her zaman yeni şeyler vardır. İhtiyaçlar değişiyor. İnsanların başlangıçta içme suyuna ihtiyacı vardı, köy yollarına, okula ihtiyacı vardı. Şimdi internet yetmiyor diyor. Kapasite artırın diyor köydekiler. İhtiyaç çok. İnsan var olduğu müddetçe ihtiyaçlar olmaya devam edecek. O ihtiyaçları da önemseyen, yapma azminde olan kadrolara da ihtiyaç var. Tecrübemiz var. Sadece söz veren kadrolar yok. Verdiği sözleri hayata geçiren iktidardan bahsediyoruz. 21 yıl dağ gibi sorunları dağ gibi projelere dönüştürmüşüz.'Kurumu fazla yıpratmadan kenara çekilmesi iyi olur'Biz insanlarla uğraşmayalım, projelerle uğraşalım. Bir insanı ekmeğinden etmenin bize kazandıracağı bir şey yok. İşini yapmıyorsa, hak etmesi gereken maaşın gereğini yerine getirmiyorsa tabii ki ona işlem yapmak gerekir. Öbür türlü diğer çalışanlara haksızlık olur. Mekanizma belli disiplin soruşturması, hukuki yollar var. Kızılay 150 yıllık geçmişi var. Kızılay'la ilgili benim kafam çok berrak. Kızılay bu geçmiş içinde zaman zaman maalesef kötü durumlara düştü. Bizim iktidarımız öncesinde de Kızılay'da taht kavgaları çok oldu. Biz geldik kuruma ciddi saygınlık kazandırdığımız gibi imkanlarını da çok artırdık. Son depremde yaşanan olay hiçbir şekilde akıl sahibi insanın kabul edebileceği bir şey değil. Elindeki çadırları parayla başkasına vermek. Kendi ihtiyacın varken onun üzerinden ticaret yapma yoluna gitmek akla izana uyacak bir şey değil. Başkanın bu şartlar altında bırakması gerektiğini bakanlardan söyleyenler oldu. Benim kanaatimde kurumu fazla yıpratmadan kenara çekilmesi iyi olur.'Kim babası hayrına destek verir?'Ortaklar içinde manevi, milli değerlere sahip çıkan da var. '40 bin insanımızın kanına girdiniz, 15 Temmuz'a bu ülkeyi yaşattınız, sizin desteğinizle mi iktidar olacağız'. Böyle bir şey duydunuz mu? Ortaklık yaptıklarının oylarına desteğine talip olmaları nasıl oluyor? Giriyorsunuz, anlaşma yapıyorsunuz, sizi destekleyeceğiz deniyor. Kim babası hayrına destek verir? Bu millet büyük bedel ödedi? Hem 15 Temmuz'da ödedi, 40 yılda ödüyoruz. Biz terörü 20 yılda ülkenin gündeminden çıkardık. Oy uğruna dağın desteğini, FETÖ'nün desteğine sessiz kalmak bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük.'HÜDA PAR'ın bir terör eylemi var mı? HÜDA PAR kim PKK kim? Özerklik istiyorsa halt etmiş'Hiçbir zaman HDP, Yeşil Sol Parti PKK'ya terör örgütü dememiştir ve PKK'nın eylemlerini de kınamamıştır. Millet İttifakı seçilirse silahlar bırakılacak diyor. Böyle bir kabiliyetiniz var idiyse bu kadar insanın hayatını kaybetmesine niye sebep oldunuz? Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü tehdit altında. Adamların şartı ortada. Yerel özerkliği istiyoruz dedi. HÜDA PAR'ın bir terör eylemi var mı? HÜDA PAR kim PKK kim? Özerklik istiyorsa halt etmiş! Bu milletin yüz yıl önce yaptığı ahit var. Üniter devlet yapısı. Vatan toprağı bütündür. Bu bugün de geçerli. Terör örgütleri ve onların arkasındakiler Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Yüz yıl önce de bölmeye çalıştılar, bu millet şahlandı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında kenetlendi. Şimdi yarım kalan hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bunu da içeriden adaylarla yapmaya çalışıyorlar. Terörle başaramadılar, 20 yıldır amansız mücadele yaptık. Topraklarımızın dışında güvenlik bandı oluşturarak bu başarıyı elde ettik. Şimdi Suriye'den asker çekeceğiz diyor. Irak'ta ne işimiz var diyor. HDP tezkereye hayır oyu veriyor CHP de hayır oyu veriyor. Dış politikada bakış açısı farklı değil.'Çocuk mu kandırıyorsunuz?'Ankara'nın belediye iktisadi teşekküllerinde CHP üyelerinin yönetim kurulu üyesi olduğunu biliyorum. PKK'lı olup olmadığını güvenlik unsurları ortaya çıkarır. HDP terör örgütünden talimat alan yapı sadece iyilik olsun diye Kemal Bey'e destek oluyor. Çocuk mu kandırıyorsunuz, halka bu kadar hakaret olmaz.'Değişim istiyorsa, değişime, huzur, istikrar, tecrübe istiyorsa bize oy verecek'İstanbul'a başkan seçiyoruz dedim. Söylediklerimden ben sorumluyum. İşi niye bu kadar farklı yönlere çekiliyor diye bizzat söyleyen benim. Genç seçmen kardeşimiz kararını rahatça verecek. Değişim istiyorsa, değişime, huzur, istikrar, tecrübe istiyorsa bize verecek. Biz kimseye 'illa bize oy vereceksin' diye iddia peşinde değiliz. Elbette herkesin aklı, fikri var. Bu seçimi beka meselesi olarak görüyorum.'Seçim kazanmak sıradanlaştı'Bana göre kampanya sert geçmiyor geçmiş yıllara göre. İnsanlar daha sakin, bu iyi bir şey. Bunu iki türlü yorumlayabilirsiniz. Birincisi vatandaş emindir, kararını vermiştir. Kazanımlarını kaybetmek istemiyordur. Veya umudunu kesmiştir. Yine gününü bekliyordur. Biz birinci ihtimalin daha kuvvetli olduğunu görüyoruz sahada. AK Parti kazanmaya alışık parti olduğu için. 15 seçimi her seferinde çıtayı yükselterek kazanmış. Seçim kazanmak sıradanlaştı. Bağırarak, çağırarak, tehdit ederek psikolojik üstünlük olmaz. "Bizim PKK'nın, FETÖ'nün desteğine ihtiyacımız yok" İki kelime. Bu açıklamayı yapamazlar mı? Terör örgütünün siyasi temsilcileriyle anlaşıyorsunuz. Dağa haber gidiyor. Diyorlar ki bu söylemi şimdilik durduralım deniyorlar.'Bizim pis işlerle işimiz olmaz'İzah edemedikleri bir ilişki vardır. Bunların açığa çıkma endişesi vardır. Önceden kendileri faş edebilir. Pis iş çok kötü bir tabir. Bizim pis işlerle işimiz olmaz. Ama bu dark web denen dünyada olan şeyler. Parayı bastırıyorsunuz, birini infaz etmek istiyorsanız teknoloji müsait. Bizim böyle bir faaliyetimiz yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemini sıkıntılı görüyorum. 'Ben YSK'ya güvenmiyorum' dedi. Bu fevkalade talihsiz açıklama. YSK çok partili hayatımızdan beri seçim yapıyor. İstanbul seçimlerinde benden önde olduğunu açıkladı. Böyle bir açıklama iktidara talip olan birinin söyleyeceği bir açıklama olmamalı.'HÜDA PAR'ın iki yahut üç arkadaşa biz listelerimizde yer verdik. Onun dışında ittifak ilişkimiz yok onlarla'HÜDA PAR'ın iki yahut üç arkadaşa biz listelerimizde yer verdik. Onun dışında ittifak ilişkimiz yok onlarla. Cumhur İttifakı olarak 4 parti giriyoruz. Bu partilerin her biri kendi amblemleriyle giriyorlar. Millet İttifakı'nda öyle değil; bağımsız giren hiçbir parti yok. Onlar CHP'ye yaslanmış durumdalar. CHP'nin vekil listesinden kontenjan aldılar. İYİ Parti de 7 yerde destek verecek, 9 yerde CHP'den destek alacak. Erzincan'da CHP güçlü İYİ Parti değil. Erzincan'dan CHP'de birinci sıra, ikinci sıra İYİ Parti. Orada ne İYİ Parti aldığı oyu ne CHP tam olarak aldığı oyu bilebilecek. Diğerleri seçime girmeden vekil çıkaran partiler.'Terörün içinde parti olsa bizim yanımızdan yöremizden geçemez'HÜDA PAR Başkanı çıkıp açık söyledi. 'Bizim terörle, Hizbullah'la bir alakamız yok, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, üniter yapısıyla sorunumuz yok" diye çıktı açıkladı. Bazen Hizbullah'la ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Bir parti teröre bulaşmamışsa farklı bir şeydir. Terörün içinde parti olsa bizim yanımızdan yöremizden geçemez. Bize katkısı olacağını ümit ederek listelerimizde yer verdik. Göreceğiz. Tabii ki olacak. DSP de bizim listelerden girdi.'Seçim bitti gerginlik de biter, ondan sonra geçim derdine daha çok yoğunlaşırız'Bana da Togg'u vermediler. Ben Başbakanlık yaptım. Paramla günü gelince alır kullanırım. Verseler olurdu. Zaten Togg'u reddediyorlar. Fabrika nerede diyor, nerede araba diyor, teneke diyorlardı. Herşey siyaset değil. Siyasetimizi yapalım ama ülkenin kazanımları. Savunma sanayinde destan yazdık. Savunma sanayi bağımsızlıktır. Seçim bitti gerginlik de biter, ondan sonra geçim derdine daha çok yoğunlaşırız. 27. dönem Meclisi çok güzel çalıştı. EYT'yi çıkardı, öğrencilere af çıkardı, icra dosyalarını terkin etti, emeklilerin maaşlarını 7 bin 500'e çıkardı. 3600 katsayı işini halletti. Askerliği 6 aya indirdi. Sadece 5 yılda yapılanların birkaçını söyledim."Canlı yayın sırasında Mehmet Akif Ersoy'un adını karıştıran Binali Yıldırım, "Hatlar karıştı kusura bakmayın" diyerek özür diledi.

