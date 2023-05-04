https://sputniknews.com.tr/20230504/bbp-genel-baskani-destici-milletimiz-yetkiyi-versin-idami-getirecegiz-1070629310.html

BBP Genel Başkanı Destici: Milletimiz yetkiyi versin, idamı getireceğiz

BBP Genel Başkanı Destici: Milletimiz yetkiyi versin, idamı getireceğiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu milletimiz bize yetkiyi versin, Büyük Birlik Partisi'ne anayasayı değiştirecek gücü versin, biz... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T19:56+0300

2023-05-04T19:56+0300

2023-05-04T19:56+0300

2023 türkiye seçimleri

mustafa destici

büyük birlik partisi (bbp)

idam

cumhur ittifakı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/04/1070629483_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_48c63bf49c1c8adae7a58ef7ddb260b6.jpg

Çekmeköy Madenler Mahallesi'nde düzenlenen vatandaş buluşmasında konuşan Destici, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin iki seçimi birlikte yaşayacağını söyledi. Destici, tarihi ve kritik bir seçime gittiklerini belirterek, "Bakın bu seçimde bir tarafta devletin varlığını, ülkesinin bütünlüğünü, milletinin istiklalini ve istikbalini önceleyerek, hiçbir pazarlık içerisinde bulunmadan bir araya gelmiş AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeniden Refah Partimizin oluşturduğu Cumhur İttifakı var. Bir tarafta da pazarlık masasında PKK ile işbirliğiyle kurulan Millet İttifakı var." diye konuştu.Emperyalizmin başı ABD'nin yedili masayı desteklediğini iddia eden Destici, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "Seçimden sonra iktidar kaybedecek ve Türkiye'de oluşacak yeni hükümetle stratejik bir süreç başlatacağız." dediğini aktardı.Destici, "Onlar kimi destekliyor? Yedili masayı, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Onun için bu tarihi bir seçimdir ve Allah'ın izniyle biz sizlerle, milletimizle tarih yazacak ve bu seçimi kazanacağız." değerlendirmesini yaptı.Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüştüğünü iddia eden Destici, şöyle devam etti:"Açıklamayı kim yaptı? HDP'nin eski milletvekili, şu anda milletvekili adayı olan Sırrı Sakık yaptı. Ne dedi? 'Ey Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar arkasında verdiğin sözleri açıkla.' dedi. Kendi konuşmaları var. Ne diyor? 'Başta terörist başı Abdullah Öcalan olmak üzere bütün teröristlerin serbest bırakılacağını söyledin, bunu açıkla' diyor. Şimdi eğer bu doğru değilse Kemal Kılıçdaroğlu çıksın, 'Böyle bir şey yok' desin. Ben Sırrı Sakık'ın söylediğini söylüyorum. Kendimden bir şey söylemiyorum."Destici, Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde "PKK'lı oldukları için Van Belediyesinden çıkarılanları tekrar işe alacağını" söylediğini ileri sürdü. Destici, "Bir taraftan diyeceksin ki 'özerklik getireceğim', öbür taraftan diyeceksin ki 'tek vatan'. Bir taraftan PKK ile işbirliği yapacaksın, öbür taraftan tek bayrak. Bu millet, sizin bu yalanlarınızı yemez ve 14 Mayıs'ta size dersinizi verecek." ifadelerini kullandı.'Biz idamı getireceğiz'Başta kadınlara, çocuğa ve engelliye yönelik şiddeti lanetlediklerini ifade eden Destici şunları söyledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa destici, büyük birlik partisi (bbp), idam, cumhur ittifakı