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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/bbp-genel-baskani-destici-milletimiz-yetkiyi-versin-idami-getirecegiz-1070629310.html
BBP Genel Başkanı Destici: Milletimiz yetkiyi versin, idamı getireceğiz
BBP Genel Başkanı Destici: Milletimiz yetkiyi versin, idamı getireceğiz
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu milletimiz bize yetkiyi versin, Büyük Birlik Partisi'ne anayasayı değiştirecek gücü versin, biz... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T19:56+0300
2023-05-04T19:56+0300
2023 türkiye seçimleri
mustafa destici
büyük birlik partisi (bbp)
idam
cumhur ittifakı
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Çekmeköy Madenler Mahallesi'nde düzenlenen vatandaş buluşmasında konuşan Destici, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin iki seçimi birlikte yaşayacağını söyledi. Destici, tarihi ve kritik bir seçime gittiklerini belirterek, "Bakın bu seçimde bir tarafta devletin varlığını, ülkesinin bütünlüğünü, milletinin istiklalini ve istikbalini önceleyerek, hiçbir pazarlık içerisinde bulunmadan bir araya gelmiş AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeniden Refah Partimizin oluşturduğu Cumhur İttifakı var. Bir tarafta da pazarlık masasında PKK ile işbirliğiyle kurulan Millet İttifakı var." diye konuştu.Emperyalizmin başı ABD'nin yedili masayı desteklediğini iddia eden Destici, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "Seçimden sonra iktidar kaybedecek ve Türkiye'de oluşacak yeni hükümetle stratejik bir süreç başlatacağız." dediğini aktardı.Destici, "Onlar kimi destekliyor? Yedili masayı, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Onun için bu tarihi bir seçimdir ve Allah'ın izniyle biz sizlerle, milletimizle tarih yazacak ve bu seçimi kazanacağız." değerlendirmesini yaptı.Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüştüğünü iddia eden Destici, şöyle devam etti:"Açıklamayı kim yaptı? HDP'nin eski milletvekili, şu anda milletvekili adayı olan Sırrı Sakık yaptı. Ne dedi? 'Ey Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar arkasında verdiğin sözleri açıkla.' dedi. Kendi konuşmaları var. Ne diyor? 'Başta terörist başı Abdullah Öcalan olmak üzere bütün teröristlerin serbest bırakılacağını söyledin, bunu açıkla' diyor. Şimdi eğer bu doğru değilse Kemal Kılıçdaroğlu çıksın, 'Böyle bir şey yok' desin. Ben Sırrı Sakık'ın söylediğini söylüyorum. Kendimden bir şey söylemiyorum."Destici, Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde "PKK'lı oldukları için Van Belediyesinden çıkarılanları tekrar işe alacağını" söylediğini ileri sürdü. Destici, "Bir taraftan diyeceksin ki 'özerklik getireceğim', öbür taraftan diyeceksin ki 'tek vatan'. Bir taraftan PKK ile işbirliği yapacaksın, öbür taraftan tek bayrak. Bu millet, sizin bu yalanlarınızı yemez ve 14 Mayıs'ta size dersinizi verecek." ifadelerini kullandı.'Biz idamı getireceğiz'Başta kadınlara, çocuğa ve engelliye yönelik şiddeti lanetlediklerini ifade eden Destici şunları söyledi:
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mustafa destici, büyük birlik partisi (bbp), idam, cumhur ittifakı
mustafa destici, büyük birlik partisi (bbp), idam, cumhur ittifakı

BBP Genel Başkanı Destici: Milletimiz yetkiyi versin, idamı getireceğiz

19:56 04.05.2023
© AABüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu milletimiz bize yetkiyi versin, Büyük Birlik Partisi'ne anayasayı değiştirecek gücü versin, biz idamı getireceğiz." dedi.
Çekmeköy Madenler Mahallesi'nde düzenlenen vatandaş buluşmasında konuşan Destici, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin iki seçimi birlikte yaşayacağını söyledi. Destici, tarihi ve kritik bir seçime gittiklerini belirterek, "Bakın bu seçimde bir tarafta devletin varlığını, ülkesinin bütünlüğünü, milletinin istiklalini ve istikbalini önceleyerek, hiçbir pazarlık içerisinde bulunmadan bir araya gelmiş AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeniden Refah Partimizin oluşturduğu Cumhur İttifakı var. Bir tarafta da pazarlık masasında PKK ile işbirliğiyle kurulan Millet İttifakı var." diye konuştu.

Emperyalizmin başı ABD'nin yedili masayı desteklediğini iddia eden Destici, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "Seçimden sonra iktidar kaybedecek ve Türkiye'de oluşacak yeni hükümetle stratejik bir süreç başlatacağız." dediğini aktardı.
Destici, "Onlar kimi destekliyor? Yedili masayı, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Onun için bu tarihi bir seçimdir ve Allah'ın izniyle biz sizlerle, milletimizle tarih yazacak ve bu seçimi kazanacağız." değerlendirmesini yaptı.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüştüğünü iddia eden Destici, şöyle devam etti:
"Açıklamayı kim yaptı? HDP'nin eski milletvekili, şu anda milletvekili adayı olan Sırrı Sakık yaptı. Ne dedi? 'Ey Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar arkasında verdiğin sözleri açıkla.' dedi. Kendi konuşmaları var. Ne diyor? 'Başta terörist başı Abdullah Öcalan olmak üzere bütün teröristlerin serbest bırakılacağını söyledin, bunu açıkla' diyor. Şimdi eğer bu doğru değilse Kemal Kılıçdaroğlu çıksın, 'Böyle bir şey yok' desin. Ben Sırrı Sakık'ın söylediğini söylüyorum. Kendimden bir şey söylemiyorum."
Destici, Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde "PKK'lı oldukları için Van Belediyesinden çıkarılanları tekrar işe alacağını" söylediğini ileri sürdü. Destici, "Bir taraftan diyeceksin ki 'özerklik getireceğim', öbür taraftan diyeceksin ki 'tek vatan'. Bir taraftan PKK ile işbirliği yapacaksın, öbür taraftan tek bayrak. Bu millet, sizin bu yalanlarınızı yemez ve 14 Mayıs'ta size dersinizi verecek." ifadelerini kullandı.

'Biz idamı getireceğiz'

Başta kadınlara, çocuğa ve engelliye yönelik şiddeti lanetlediklerini ifade eden Destici şunları söyledi:
"Bu milletimiz bize yetkiyi versin, Büyük Birlik Partisine anayasayı değiştirecek gücü versin, biz idamı getireceğiz. O çocuğumuzun boynuna tuğlayı bağlayıp, kuyuya atan, kör kuyuya atan o cani sapığın, şerefsizin boynuna tuğlayı bağlayıp, taşı bağlayıp, biz de kuyuya atmazsak, aynı kuyuya atmazsak, namerdiz. İki kesim için idam cezasını istiyoruz ve getireceğiz. Biri bu kadınlarımızı, genç kızlarımızı, çocuklarımızı taciz ve tecavüzden sonra öldüren cani sapıklar için. İki bizzat kurşunu sıkarak, bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi, güvenlik korucumuzu, öğretmenimizi, sivil vatandaşlarımızı kundaktaki bebeklerimizi, kadınlarımızı şehit eden hainler, katiller sürüsü teröristler için."
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