Bakan Soylu: Ey Biden, sana sesleniyoruz, o kirli ellerini bu coğrafyadan çektireceğiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doç. Dr. Ersoy: Bilirkişi heyeti, bakanlığın hazırladığı raporun 'kamu zararına' olduğunu saptadı
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasette 'ulus devlet' tartışması
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala siyasette son gelişmeler.
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de ikili mücadelelerin en başarılı futbolcuları
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Tuğberk Çitilci: Yıllık yüzde 52 ÜFE var, ama artış henüz fiyatlara yansımadı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
BRICS'in genişlemesi
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Son 10 gün
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Roj Girasun: Kılıçdaroğlu bölgede HDP'nin oyunu aşan bir destek alıyor
18:34
103 dk
Z RAPORU
Seçime son 11 gün: liderlerin seçim kampanyaları
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
İBB İtfaiye Daire Başkanı Albayrak: Akit gazetesinin sorumluları bize farklı bilgiler verdi
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Mimarlar Odası Başkanı Muhcu: Depremde ölü sayısının 100 bin olduğunu tahmin ediyorum
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs'a 10 gün kala seçim yasakları başladı
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında gol sesi çıkmadı
14:06
51 dk
ANKARA FARKI
Seçime 10 gün kala adaylarda ve partilerde son durum
15:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Seçime giden Türkiye için Suriye sorunu
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Muhalefet gelirse…
17:03
79 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dark web ile ne planlanıyor?
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/bakan-soylu-ey-biden-sana-sesleniyoruz-o-kirli-ellerini-bu-cografyadan-cektirecegiz-1070622604.html
Bakan Soylu: Ey Biden, sana sesleniyoruz, o kirli ellerini bu coğrafyadan çektireceğiz
Bakan Soylu: Ey Biden, sana sesleniyoruz, o kirli ellerini bu coğrafyadan çektireceğiz
İçileri Bakanı Süleyman Soylu, "Amerika diyor ki 'Eğer Türkiye, 2023'te Türkiye Yüzyılı yolculuğuna başlarsa Orta Doğu ve Orta Asya'daki karıştırdığımız bütün... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T18:22+0300
2023-05-04T18:24+0300
2023 türkiye seçimleri
süleyman soylu
joe biden
abd
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070577003_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d09154c320e0d2f221a99a58bbf9027c.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Türkiye 2028'de 1,5 trilyon milli gelir hesaplıyorsa bu istikrarla oldu. Eğer bugün Gabar Dağı'nda neredeyse tüketimimizin yüzde 10'u kadar petrol buluyorsak bu Türkiye'de terörle mücadelede verdiğimiz ve oradan geri dönmediğimiz istikrarla oldu." dedi.AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Beyoğlu Hasköy Sahil Parkı'nda düzenlenen mahalle buluşmasındaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ve bugün Giresun'da, Ordu'da, Rize'de ve Trabzon'da on binlerce insan tarafından karşılanarak, HDP bayraklarıyla değil Türk bayraklarıyla miting yaptığını söyledi.AK Parti döneminde yapılan yatırım ve projeleri anlatan Soylu, "Bunların hepsi istikrarla oldu. Bugün Türkiye 2028'de 1,5 trilyon milli gelir hesaplıyorsa bu istikrarla oldu. Eğer bugün Gabar Dağı'nda neredeyse tüketimimizin yüzde 10'u kadar petrol buluyorsak bu Türkiye'de terörle mücadelede verdiğimiz ve oradan geri dönmediğimiz istikrarla oldu. Eğer biz bugün enerjide tam bağımsızlığa yürüyorsak bu istikrarla oldu. Eğer biz Yusufeli'nde dünyanın en büyük beş barajından birisini yapıyorsak bu istikrarla oldu. Eğer biz 14 kilometrelik çift tünel Zigana Tüneli'ni yapıyorsak, dağları deliyor, şehirleri buluşturuyorsak bu istikrarla oldu. Tayyip Erdoğan'ın koyduğu iradeyle ve bu milletin ona sahip çıkmasıyla oldu." diye konuştu.Türkiye'yi bu istikrardan ayırmaya çalışanların olduğunu ifade eden Soylu, koalisyonlarla bakanlık ve koltuk pazarlıklarıyla bunun bozulmak istendiğini kaydetti.'Bizim ittifakımız, Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açacak ittifaktır'Milet İttifakı'nın pazarlıkları karşısında Cumhur İttifakı'nın yer aldığını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:Bakan Soylu, Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi, 6-8 Ekim olayları, 15 Temmuz darbe girişiminden bahsederek, bu saldırılarla Türkiye'nin önünün kesilmek istendiğini belirtti.'Yerli malı haftası artık TEKNOFEST ile kutlanıyor'Eski dönemlerde yerli malı haftalarında meyve ve diğer gıda ürünlerinin olduğunu aktaran Soylu, şu ifadeleri kullandı:'Aile yapımızı bozmak istiyorlar'Uyuşturucuyla mücadelede 2017 yılında 941 olan ölüm sayısını 270'e düşürdüklerini, terörün olduğu gibi uyuşturucunun da kökünü kurutacaklarını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:"Aile yapımızı bozmak istiyorlar. Her şeyi değiştirmek istiyorlar. FETÖ'yü başımıza bela etmelerinin sebebi nedir biliyor musunuz? Dinimizi başkalaştırmak. DEAŞ'ı başımıza bela etmelerinin sebebi milleti Müslümanlıktan soğutmak. PKK'yı başımıza bela etmelerinin sebebi de Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizi oradan uzaklaştırmaya çalışmak. Bunların üçünü de başımıza musallat eden Amerika'dır. Nasıl Irak'ı, Suriye'yi çökerttiyse, nasıl Libya'yı, Afganistan'ı çökerttiyse, nasıl Pakistan'ı istikrarsızlaştırdıysa aynısını yapmak istiyor."'Tayyip Erdoğan gitsin FETÖ'cüler mi gelsin?'Bu seçimde atılacak her oyun Amerika'ya atılan bir tokat olduğunu vurgulayan Soylu, "Şimdi bu aziz millete soruyoruz. Tayyip Erdoğan gitsin LGBT'ciler mi gelsin? Tayyip Erdoğan gitsin Apo ile Selo mu gelsin? Tayyip Erdoğan gitsin Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de terör devleti mi kurulsun? Tayyip Erdoğan gitsin FETÖ'cüler mi gelsin? Allah fırsat vermesin." dedi.Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdiği programa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhur İttifakı'ndaki partilerinin milletvekili adayları ile ilçe başkanları da katıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070577003_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7ab8e4f749f2130e5c2d37e6339b7903.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, joe biden, abd, seçim
süleyman soylu, joe biden, abd, seçim

Bakan Soylu: Ey Biden, sana sesleniyoruz, o kirli ellerini bu coğrafyadan çektireceğiz

18:22 04.05.2023 (güncellendi: 18:24 04.05.2023)
© İHA / AHMET DOĞAN - MURAT HOROZ-İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© İHA / AHMET DOĞAN - MURAT HOROZ-
Abone olTelegram
İçileri Bakanı Süleyman Soylu, "Amerika diyor ki 'Eğer Türkiye, 2023'te Türkiye Yüzyılı yolculuğuna başlarsa Orta Doğu ve Orta Asya'daki karıştırdığımız bütün meselelerin hepsini düzeltecek. Ey ABD'nin başkanı Biden, sana sesleniyoruz, o kirli ellerini bu coğrafyadan çektireceğiz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Türkiye 2028'de 1,5 trilyon milli gelir hesaplıyorsa bu istikrarla oldu. Eğer bugün Gabar Dağı'nda neredeyse tüketimimizin yüzde 10'u kadar petrol buluyorsak bu Türkiye'de terörle mücadelede verdiğimiz ve oradan geri dönmediğimiz istikrarla oldu." dedi.
AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Beyoğlu Hasköy Sahil Parkı'nda düzenlenen mahalle buluşmasındaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ve bugün Giresun'da, Ordu'da, Rize'de ve Trabzon'da on binlerce insan tarafından karşılanarak, HDP bayraklarıyla değil Türk bayraklarıyla miting yaptığını söyledi.
AK Parti döneminde yapılan yatırım ve projeleri anlatan Soylu, "Bunların hepsi istikrarla oldu. Bugün Türkiye 2028'de 1,5 trilyon milli gelir hesaplıyorsa bu istikrarla oldu. Eğer bugün Gabar Dağı'nda neredeyse tüketimimizin yüzde 10'u kadar petrol buluyorsak bu Türkiye'de terörle mücadelede verdiğimiz ve oradan geri dönmediğimiz istikrarla oldu. Eğer biz bugün enerjide tam bağımsızlığa yürüyorsak bu istikrarla oldu. Eğer biz Yusufeli'nde dünyanın en büyük beş barajından birisini yapıyorsak bu istikrarla oldu. Eğer biz 14 kilometrelik çift tünel Zigana Tüneli'ni yapıyorsak, dağları deliyor, şehirleri buluşturuyorsak bu istikrarla oldu. Tayyip Erdoğan'ın koyduğu iradeyle ve bu milletin ona sahip çıkmasıyla oldu." diye konuştu.
Türkiye'yi bu istikrardan ayırmaya çalışanların olduğunu ifade eden Soylu, koalisyonlarla bakanlık ve koltuk pazarlıklarıyla bunun bozulmak istendiğini kaydetti.

'Bizim ittifakımız, Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açacak ittifaktır'

Milet İttifakı'nın pazarlıkları karşısında Cumhur İttifakı'nın yer aldığını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:
"Bizim ittifakımız hesap ittifakı değildir. Bizim ittifakımız al ver ittifakı değildir. Bizim ittifakımız sandalye bölüşmek, bakan bölüşme ittifakı değildir. Bizim ittifakımız bize Selçuklu'nun bıraktığı, bize Osmanlı'nın bıraktığı, bize Mevlana'nın bıraktığı, Eyüp Sultan'ın bıraktığı, Hacı Bayram Veli'nin bıraktığı, Hacı Bektaş-ı Veli'nin bıraktığı ve bütün Türkiye'nin değerler ittifakıdır. Bizim ittifakımız, Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açacak ittifaktır."
Bakan Soylu, Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi, 6-8 Ekim olayları, 15 Temmuz darbe girişiminden bahsederek, bu saldırılarla Türkiye'nin önünün kesilmek istendiğini belirtti.

'Yerli malı haftası artık TEKNOFEST ile kutlanıyor'

Eski dönemlerde yerli malı haftalarında meyve ve diğer gıda ürünlerinin olduğunu aktaran Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili gençler sizin yetiştiğiniz Türkiye'de yerli malı haftası nasıl kutlanıyor biliyor musunuz? Yerli malı haftası artık TEKNOFEST ile kutlanıyor. Elmamız, armudumuz bizim ama şimdi yeni yerli mallarımız var. İHA'mız var, SİHA'mız var. Akıncı'mız, Kızılelma'mız, Gökbey helikopterimiz, Atak 1 helikopterimiz, Atak 2 helikopterimiz var mı? Siz var dedikçe bay bay Kemal çıldırıyor. Yerli milli uydumuz İMECE var mı? Altay tankımız var mı? TGC Anadolu gemimiz var mı? KAAN milli muharip uçağımız var mı? Hürkuş'umuz, Hürjet'imiz var mı? Kendi yerli mühimmatlarımız var mı? İşte çıldırdıkları budur. Amerika diyor ki 'Eğer Türkiye, 2023'te Türkiye Yüzyılı yolculuğuna başlarsa Orta Doğu ve Orta Asya'daki karıştırdığımız bütün meselelerin hepsini düzeltecek. Ey ABD'nin başkanı Biden, sana sesleniyoruz, o kirli ellerini bu coğrafyadan çektireceğiz."

'Aile yapımızı bozmak istiyorlar'

Uyuşturucuyla mücadelede 2017 yılında 941 olan ölüm sayısını 270'e düşürdüklerini, terörün olduğu gibi uyuşturucunun da kökünü kurutacaklarını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:
"Aile yapımızı bozmak istiyorlar. Her şeyi değiştirmek istiyorlar. FETÖ'yü başımıza bela etmelerinin sebebi nedir biliyor musunuz? Dinimizi başkalaştırmak. DEAŞ'ı başımıza bela etmelerinin sebebi milleti Müslümanlıktan soğutmak. PKK'yı başımıza bela etmelerinin sebebi de Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizi oradan uzaklaştırmaya çalışmak. Bunların üçünü de başımıza musallat eden Amerika'dır. Nasıl Irak'ı, Suriye'yi çökerttiyse, nasıl Libya'yı, Afganistan'ı çökerttiyse, nasıl Pakistan'ı istikrarsızlaştırdıysa aynısını yapmak istiyor."

'Tayyip Erdoğan gitsin FETÖ'cüler mi gelsin?'

Bu seçimde atılacak her oyun Amerika'ya atılan bir tokat olduğunu vurgulayan Soylu, "Şimdi bu aziz millete soruyoruz. Tayyip Erdoğan gitsin LGBT'ciler mi gelsin? Tayyip Erdoğan gitsin Apo ile Selo mu gelsin? Tayyip Erdoğan gitsin Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de terör devleti mi kurulsun? Tayyip Erdoğan gitsin FETÖ'cüler mi gelsin? Allah fırsat vermesin." dedi.
Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdiği programa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhur İttifakı'ndaki partilerinin milletvekili adayları ile ilçe başkanları da katıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала