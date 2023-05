https://sputniknews.com.tr/20230504/bakan-soylu-ey-biden-sana-sesleniyoruz-o-kirli-ellerini-bu-cografyadan-cektirecegiz-1070622604.html

Bakan Soylu: Ey Biden, sana sesleniyoruz, o kirli ellerini bu coğrafyadan çektireceğiz

Bakan Soylu: Ey Biden, sana sesleniyoruz, o kirli ellerini bu coğrafyadan çektireceğiz

İçileri Bakanı Süleyman Soylu, "Amerika diyor ki 'Eğer Türkiye, 2023'te Türkiye Yüzyılı yolculuğuna başlarsa Orta Doğu ve Orta Asya'daki karıştırdığımız bütün... 04.05.2023

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Türkiye 2028'de 1,5 trilyon milli gelir hesaplıyorsa bu istikrarla oldu. Eğer bugün Gabar Dağı'nda neredeyse tüketimimizin yüzde 10'u kadar petrol buluyorsak bu Türkiye'de terörle mücadelede verdiğimiz ve oradan geri dönmediğimiz istikrarla oldu." dedi.AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Beyoğlu Hasköy Sahil Parkı'nda düzenlenen mahalle buluşmasındaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ve bugün Giresun'da, Ordu'da, Rize'de ve Trabzon'da on binlerce insan tarafından karşılanarak, HDP bayraklarıyla değil Türk bayraklarıyla miting yaptığını söyledi.AK Parti döneminde yapılan yatırım ve projeleri anlatan Soylu, "Bunların hepsi istikrarla oldu. Bugün Türkiye 2028'de 1,5 trilyon milli gelir hesaplıyorsa bu istikrarla oldu. Eğer bugün Gabar Dağı'nda neredeyse tüketimimizin yüzde 10'u kadar petrol buluyorsak bu Türkiye'de terörle mücadelede verdiğimiz ve oradan geri dönmediğimiz istikrarla oldu. Eğer biz bugün enerjide tam bağımsızlığa yürüyorsak bu istikrarla oldu. Eğer biz Yusufeli'nde dünyanın en büyük beş barajından birisini yapıyorsak bu istikrarla oldu. Eğer biz 14 kilometrelik çift tünel Zigana Tüneli'ni yapıyorsak, dağları deliyor, şehirleri buluşturuyorsak bu istikrarla oldu. Tayyip Erdoğan'ın koyduğu iradeyle ve bu milletin ona sahip çıkmasıyla oldu." diye konuştu.Türkiye'yi bu istikrardan ayırmaya çalışanların olduğunu ifade eden Soylu, koalisyonlarla bakanlık ve koltuk pazarlıklarıyla bunun bozulmak istendiğini kaydetti.'Bizim ittifakımız, Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açacak ittifaktır'Milet İttifakı'nın pazarlıkları karşısında Cumhur İttifakı'nın yer aldığını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:Bakan Soylu, Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi, 6-8 Ekim olayları, 15 Temmuz darbe girişiminden bahsederek, bu saldırılarla Türkiye'nin önünün kesilmek istendiğini belirtti.'Yerli malı haftası artık TEKNOFEST ile kutlanıyor'Eski dönemlerde yerli malı haftalarında meyve ve diğer gıda ürünlerinin olduğunu aktaran Soylu, şu ifadeleri kullandı:'Aile yapımızı bozmak istiyorlar'Uyuşturucuyla mücadelede 2017 yılında 941 olan ölüm sayısını 270'e düşürdüklerini, terörün olduğu gibi uyuşturucunun da kökünü kurutacaklarını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:"Aile yapımızı bozmak istiyorlar. Her şeyi değiştirmek istiyorlar. FETÖ'yü başımıza bela etmelerinin sebebi nedir biliyor musunuz? Dinimizi başkalaştırmak. DEAŞ'ı başımıza bela etmelerinin sebebi milleti Müslümanlıktan soğutmak. PKK'yı başımıza bela etmelerinin sebebi de Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizi oradan uzaklaştırmaya çalışmak. Bunların üçünü de başımıza musallat eden Amerika'dır. Nasıl Irak'ı, Suriye'yi çökerttiyse, nasıl Libya'yı, Afganistan'ı çökerttiyse, nasıl Pakistan'ı istikrarsızlaştırdıysa aynısını yapmak istiyor."'Tayyip Erdoğan gitsin FETÖ'cüler mi gelsin?'Bu seçimde atılacak her oyun Amerika'ya atılan bir tokat olduğunu vurgulayan Soylu, "Şimdi bu aziz millete soruyoruz. Tayyip Erdoğan gitsin LGBT'ciler mi gelsin? Tayyip Erdoğan gitsin Apo ile Selo mu gelsin? Tayyip Erdoğan gitsin Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de terör devleti mi kurulsun? Tayyip Erdoğan gitsin FETÖ'cüler mi gelsin? Allah fırsat vermesin." dedi.Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdiği programa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhur İttifakı'ndaki partilerinin milletvekili adayları ile ilçe başkanları da katıldı.

