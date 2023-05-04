https://sputniknews.com.tr/20230504/bakan-akardan-tahil-girisimi-toplantisi-aciklamasi-1070629961.html

Bakan Akar'dan tahıl girişimi toplantısı açıklaması

Bakan Akar'dan tahıl girişimi toplantısı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, tahıl girişimine yönelik toplantıya ilişkin, "Bakan yardımcılarının toplantısı öncesinde BM, Türkiye, Rusya, Ukrayna'dan teknik... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T20:13+0300

2023-05-04T20:13+0300

2023-05-04T20:13+0300

ukrayna krizi

tahıl

hulusi akar

rusya

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ukrayna

istanbul

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Akar, Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları arasında yarın yapılması planlanan toplantıya ilişkin soruyu yanıtladı.Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıkların görüşmelerinin ardından "tahıl girişimi"nin süresinin 18 Mayıs'a kadar uzatıldığını hatırlatan Akar, "Bu süre bitmeden önce görüşmelerimizi olabildiğince hızlandırmak suretiyle bunun tekrar herhangi bir aksaklığa meydan vermeksizin istikrarlı bir şekilde devamı için gayretlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.Yarın yapılması planlanan toplantıya yönelik ise Akar, "Yarın yapmayı planladığımız bakan yardımcılarının toplantısı yerine teknik düzeyde bir toplantı yapılacak. Bakan yardımcılarının toplantısı öncesinde BM, Türkiye, Rusya, Ukrayna'dan teknik personelin katılacağı bir toplantının yapılmasının zarureti ortaya çıktı. Yarın bu toplantı yapılacak. Bu toplantının ardından da önümüzdeki hafta bakan yardımcılarının toplantısı söz konusu olacak." açıklamasında bulundu.Bakan yardımcılarının yapacağı toplantının gündemine ilişkin de bilgi veren Akar, şunları kaydetti:Akar, toplantıların yerine yönelik soruya "Hem teknik toplantıyı hem bakan yardımcılarının toplantısını İstanbul'a planladık." yanıtını verdi.Tahıl girişiminin süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de Akar, "Görüşmelerden, konuşmalardan aldığımız izlenim bu çalışmaların olumlu şekilde sonuçlanacağı yönünde. Bunun için çalışıyor, buna gayret gösteriyoruz." dedi.

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tahıl, hulusi akar, rusya, türkiye, ukrayna, istanbul