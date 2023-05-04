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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/bakan-akardan-tahil-girisimi-toplantisi-aciklamasi-1070629961.html
Bakan Akar'dan tahıl girişimi toplantısı açıklaması
Bakan Akar'dan tahıl girişimi toplantısı açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar, tahıl girişimine yönelik toplantıya ilişkin, "Bakan yardımcılarının toplantısı öncesinde BM, Türkiye, Rusya, Ukrayna'dan teknik... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
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Akar, Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları arasında yarın yapılması planlanan toplantıya ilişkin soruyu yanıtladı.Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıkların görüşmelerinin ardından "tahıl girişimi"nin süresinin 18 Mayıs'a kadar uzatıldığını hatırlatan Akar, "Bu süre bitmeden önce görüşmelerimizi olabildiğince hızlandırmak suretiyle bunun tekrar herhangi bir aksaklığa meydan vermeksizin istikrarlı bir şekilde devamı için gayretlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.Yarın yapılması planlanan toplantıya yönelik ise Akar, "Yarın yapmayı planladığımız bakan yardımcılarının toplantısı yerine teknik düzeyde bir toplantı yapılacak. Bakan yardımcılarının toplantısı öncesinde BM, Türkiye, Rusya, Ukrayna'dan teknik personelin katılacağı bir toplantının yapılmasının zarureti ortaya çıktı. Yarın bu toplantı yapılacak. Bu toplantının ardından da önümüzdeki hafta bakan yardımcılarının toplantısı söz konusu olacak." açıklamasında bulundu.Bakan yardımcılarının yapacağı toplantının gündemine ilişkin de bilgi veren Akar, şunları kaydetti:Akar, toplantıların yerine yönelik soruya "Hem teknik toplantıyı hem bakan yardımcılarının toplantısını İstanbul'a planladık." yanıtını verdi.Tahıl girişiminin süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de Akar, "Görüşmelerden, konuşmalardan aldığımız izlenim bu çalışmaların olumlu şekilde sonuçlanacağı yönünde. Bunun için çalışıyor, buna gayret gösteriyoruz." dedi.
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tahıl, hulusi akar, rusya, türkiye, ukrayna, istanbul
tahıl, hulusi akar, rusya, türkiye, ukrayna, istanbul

Bakan Akar'dan tahıl girişimi toplantısı açıklaması

20:13 04.05.2023
© AAMilli Savunma Bakan Hulusi Akar, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerine YPG tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası, "Hazır olan Mehmetçik süratle gerekli tedbirleri aldı ve karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şuana kadar yapılan çalışmalarda ilk adlığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerine YPG tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası, Hazır olan Mehmetçik süratle gerekli tedbirleri aldı ve karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şuana kadar yapılan çalışmalarda ilk adlığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanı Akar, tahıl girişimine yönelik toplantıya ilişkin, "Bakan yardımcılarının toplantısı öncesinde BM, Türkiye, Rusya, Ukrayna'dan teknik personelin katılacağı bir toplantının yapılmasının zarureti ortaya çıktı. Yarın bu toplantı yapılacak. Önümüzdeki hafta da bakan yardımcılarının toplantısı söz konusu olacak." dedi.
Akar, Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları arasında yarın yapılması planlanan toplantıya ilişkin soruyu yanıtladı.
Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıkların görüşmelerinin ardından "tahıl girişimi"nin süresinin 18 Mayıs'a kadar uzatıldığını hatırlatan Akar, "Bu süre bitmeden önce görüşmelerimizi olabildiğince hızlandırmak suretiyle bunun tekrar herhangi bir aksaklığa meydan vermeksizin istikrarlı bir şekilde devamı için gayretlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.
Yarın yapılması planlanan toplantıya yönelik ise Akar, "Yarın yapmayı planladığımız bakan yardımcılarının toplantısı yerine teknik düzeyde bir toplantı yapılacak. Bakan yardımcılarının toplantısı öncesinde BM, Türkiye, Rusya, Ukrayna'dan teknik personelin katılacağı bir toplantının yapılmasının zarureti ortaya çıktı. Yarın bu toplantı yapılacak. Bu toplantının ardından da önümüzdeki hafta bakan yardımcılarının toplantısı söz konusu olacak." açıklamasında bulundu.
Bakan yardımcılarının yapacağı toplantının gündemine ilişkin de bilgi veren Akar, şunları kaydetti:
"Bir taraftan tahıl sevkiyatı görüşülürken diğer taraftan da orada kalan bazı Türk bandıralı gemiler var. O gemilerin tahliyesi de gündeme alınacak. Bunların hepsini birlikte çalışarak bir gündem oluşturacağız ve bu gündemi de bakan yardımcıları görüşecek, daha sonra karara bağlanacak. Özellikle Afrika'daki istikrara çok önemli katkısının olmasından dolayı tahıl girişiminin hızlı, güvenli ve planlı şekilde devam etmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Yarın teknik düzeydeki toplantı, önümüzdeki hafta da bakan yardımcılarının toplantısıyla bu konunun planlı şekilde devam edeceğini değerlendiriyoruz."
Akar, toplantıların yerine yönelik soruya "Hem teknik toplantıyı hem bakan yardımcılarının toplantısını İstanbul'a planladık." yanıtını verdi.
Tahıl girişiminin süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de Akar, "Görüşmelerden, konuşmalardan aldığımız izlenim bu çalışmaların olumlu şekilde sonuçlanacağı yönünde. Bunun için çalışıyor, buna gayret gösteriyoruz." dedi.
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