Bakan Akar: Son10 gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50’ye yaklaştı
14:00 04.05.2023 (güncellendi: 14:01 04.05.2023)
© AAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantının yarın Moskova'da gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı. Akar, Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik soruyu yanıtladı.
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Milli Savunma Bakanı Akar, "Suriye’nin kuzeyinde dün akşam 8 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece son 10 gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50’ye yaklaştı." dedi.
AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Kayseri Birleşik Kafkasya Derneğinin düzenlediği etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.
Kendisine hediye edilen 'Çerkez kalpağı' ile konuşmasını yapan Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını belirtti.
Milleti, 85 milyonu bir ve bütün olarak nitelendiren Akar, "Biz tek yumruk, tek yüreğiz. Birlikten kuvvet doğuyor. Aramızdaki kardeşliği, birliği beraberliği bozmak için fitne ve fesat eksik olmuyor. Bunu bilecek buna göre tedbirlerimizi alacağız" diye konuştu.
Birliğin, beraberliğin bozulmasına müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:
"Biz biriz, bu bayrak bizim bayrağımız, bu Cumhuriyet bizim Cumhuriyetimiz, bu tarih bizim tarihimiz. Dolayısıyla dışarıdan gelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemizi sürdürdük, inşallah sürdüreceğiz. Bu Cumhuriyeti biz kurduk, Milli Mücadele’yi biz yaptık, terörle mücadeleyi biz yaptık, yapıyoruz. Şehitlerimiz yan yana yatıyor. Bu memleket, bu Cumhuriyet, bu devlet bizim. Bunlar için çalışmak bizim boynumuzun borcu."
"Terörü kaynağında yok etme" anlayışı ile operasyonların Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde kararlılıkla sürdüğünü aktaran Akar, şunları söyledi:
"Teröristleri kaçtıkları yere kadar kovalayacağız. Terörist neredeyse hedefimiz orası. İnşallah 85 milyon asil milletimizi, başına musallat olan bu beladan kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız. Sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla buna da muktediriz. Irak’ın kuzeyindeki teröristlere ait barınaklar, sığınaklar inler teröristlerin başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Biraz önce aldığımız habere göre de Suriye’nin kuzeyinde dün akşam 8 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece son 10 gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50’ye yaklaştı"