https://sputniknews.com.tr/20230504/avukat-mehmet-ilker-birgan-kira-yuzunden-herkes-birbiriyle-kavgali-hale-geldi-1070634440.html

Avukat Mehmet İlker Birgan: Kira yüzünden herkes birbiriyle kavgalı hale geldi

Avukat Mehmet İlker Birgan: Kira yüzünden herkes birbiriyle kavgalı hale geldi

Avukat Mehmet İlker Birgan, "1 Eylül itibariyle açılacak itilaflarda arabulucu şart. Anlaşma ihtimali artacaktır ama bu durumun bu şekilde çözülebileceğini... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T22:18+0300

2023-05-04T22:18+0300

2023-05-04T22:19+0300

akşam postasi

kira

kiracı

konut

radyo

mehmet ilker birgan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9fcc5c74e4c359064f7783d5e5865dca.jpg

Yüzde 25’lik artış limiti ve kira rayiçlerinin çok yükselmesi kiracılarla ev sahiplerini karşı karşıya getiriyor. Avukat Mehmet İlker Birgan, bu durumu Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.Birgan, "Kiracı ve mülk sahibi arasındaki ilişkiler bozulmuş durumda. İlişkilerin bozulmasındaki en önemli sebep enflasyonun yıllık bazda yüzde 150’leri bulmuş olması ve kira artış oranlarının belirlenmesi noktasındaki sorunlar. 1 Temmuz 2023’e kadar kira artış oranının konutlarda yüzde 25 ile sınırlandırılması konusunda çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Uygulaması konusunda mülk sahipleri de haklı olarak zarara uğradığını düşünerek kirayı yüzde 25’in üzerinde olabildiğince arttırmaya çalışıyorlar. Hükümet belirlemiş olduğu yeniden değerleme artış oranı var ve 2022 yılı için bu oran yüzde 122 olarak belirlenmişti ama mülk sahibi kirayı yüzde 25 arttırabilsin diyor. Bu hakkaniyetli bir durum değil. Denge iki taraf açısından da bozulmuş durumda" dedi.'İlk duruşmalar bir yıl sonraya veriliyor'Kira davalarının ilk duruşmasının bir yıl sonraya verildiğini ve söz konusu davalarının sonuçlanmasının 3 ila 5 yılı bulduğuna dikkat çeken Birgan, "1 Eylül 2023 tarihi itibariyle kira davalarında arabulucuya gitmek zorunlu hale geliyor. Şu an dava açılabilir ama 1 Eylül itibariyle açılacak itilaflarda arabulucu şart. Arabulucu, her iki tarafı da bir araya getirip anlaşılması hususunda süreci kolaylaştıracak. Anlaşma ihtimali artacaktır ama bu durumun bu şekilde çözülebileceğini düşünmüyoruz çünkü buradaki sorunun asıl kaynağı ekonomik nedenler. Kiracıyla kiraya veren düşman oldular. Geldiğimiz nokta budur. Bu dönem atlatılana kadar kiraya veren de kiracı da birbirlerini idare ederek, bu günlerin son bulacağını ve düzlüğe çıkacağımızı düşünerek bu süreci atlatmamız lazım" diye konuştu.'İstanbul’da 800 bin boş konut'İstanbul'da 800 bin boş konut olduğuna dikkat çeken Birgan, şöyle devam etti: "Vatandaş kendisini enflasyondan korumak için gayrimenkul yatırımı yapıyor ve bu konutların büyük bölümü kiraya verilmiyor. Avrupa’nın birkaç ülkesinde boş konut vergisinin Türkiye’de de uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Boş konut vergisi uygulanırsa piyasada daha fazla kiralanabilir konut olacağı için kiraların düşebileceğini öngörüyorum."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

kira, kiracı, konut, radyo, mehmet ilker birgan