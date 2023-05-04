https://sputniknews.com.tr/20230504/avrupa-merkez-bankasindan-faiz-karari-1070614131.html
Avrupa Merkez Bankası faiz artışına devam etti, bilanço küçültmeyi hızlandırdı
Avrupa Merkez Bankası faiz artışına devam etti, bilanço küçültmeyi hızlandırdı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak faiz artırım hızını düşürürken, bilanço küçültmeyi hızlandırdı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T15:22+0300
2023-05-04T15:22+0300
2023-05-04T16:19+0300
ekonomi
avrupa merkez bankası (ecb)
ekonomi
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ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın, üç temel politika faizini 25 baz puan artırdığı belirtildi. Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3.75'e, mevduat faizinin yüzde 3.25'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4'e yükseltildiği kaydedildi. ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine karşın Temmuz 2022'den beri faiz oranlarını toplam 375 baz puan artırarak en hızlı sıkılaştırma adımını atmış olması dikkati çekti. Banka, 3 temel politika faizini son 3 toplantıda 50 baz puan artırmıştı. Para piyasaları, çoğunlukla 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlarken, önceki faiz artışlarının ekonomide etkisini göstermeye başlamasına karşın ECB'nin faiz oranlarını artırması dikkati çekti. ECB'nin faiz artırım hamlesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5.25 aralığına yükseltmesinin ardından geldi. ECB, aldığı 7. faiz artırımı kararıyla Euro Bölgesi'nde geçen ay yüzde 7 olan enflasyonun daha da artmasına tepki verirken, gelecekte yapılacak hamleler konusunda ise herhangi bir işaret göstermedi.
https://sputniknews.com.tr/20230503/fed-faiz-kararini-acikladi--1070578629.html
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ekonomi, avrupa merkez bankası (ecb)
ekonomi, avrupa merkez bankası (ecb)
Avrupa Merkez Bankası faiz artışına devam etti, bilanço küçültmeyi hızlandırdı
15:22 04.05.2023 (güncellendi: 16:19 04.05.2023) Abone ol
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak faiz artırım hızını düşürürken, bilanço küçültmeyi hızlandırdı.
ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın, üç temel politika faizini 25 baz puan artırdığı belirtildi. Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3.75'e, mevduat faizinin yüzde 3.25'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4'e yükseltildiği kaydedildi.
ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine karşın Temmuz 2022'den beri faiz oranlarını toplam 375 baz puan artırarak en hızlı sıkılaştırma adımını atmış olması dikkati çekti. Banka, 3 temel politika faizini son 3 toplantıda 50 baz puan artırmıştı.
Para piyasaları, çoğunlukla 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlarken, önceki faiz artışlarının ekonomide etkisini göstermeye başlamasına karşın ECB'nin faiz oranlarını artırması dikkati çekti.
ECB'nin faiz artırım hamlesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5.25 aralığına yükseltmesinin ardından geldi.
ECB, aldığı 7. faiz artırımı kararıyla Euro Bölgesi'nde geçen ay yüzde 7 olan enflasyonun daha da artmasına tepki verirken, gelecekte yapılacak hamleler konusunda ise herhangi bir işaret göstermedi.