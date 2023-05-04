Avrupa Merkez Bankası faiz artışına devam etti, bilanço küçültmeyi hızlandırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doç. Dr. Ersoy: Bilirkişi heyeti, bakanlığın hazırladığı raporun 'kamu zararına' olduğunu saptadı
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasette 'ulus devlet' tartışması
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala siyasette son gelişmeler.
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de ikili mücadelelerin en başarılı futbolcuları
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Tuğberk Çitilci: Yıllık yüzde 52 ÜFE var, ama artış henüz fiyatlara yansımadı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
BRICS'in genişlemesi
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Son 10 gün
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Roj Girasun: Kılıçdaroğlu bölgede HDP'nin oyunu aşan bir destek alıyor
18:34
103 dk
Z RAPORU
Seçime son 11 gün: liderlerin seçim kampanyaları
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
İBB İtfaiye Daire Başkanı Albayrak: Akit gazetesinin sorumluları bize farklı bilgiler verdi
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Mimarlar Odası Başkanı Muhcu: Depremde ölü sayısının 100 bin olduğunu tahmin ediyorum
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs'a 10 gün kala seçim yasakları başladı
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında gol sesi çıkmadı
14:06
51 dk
ANKARA FARKI
Seçime 10 gün kala adaylarda ve partilerde son durum
15:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Seçime giden Türkiye için Suriye sorunu
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Muhalefet gelirse…
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230504/avrupa-merkez-bankasindan-faiz-karari-1070614131.html
Avrupa Merkez Bankası faiz artışına devam etti, bilanço küçültmeyi hızlandırdı
Avrupa Merkez Bankası faiz artışına devam etti, bilanço küçültmeyi hızlandırdı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak faiz artırım hızını düşürürken, bilanço küçültmeyi hızlandırdı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T15:22+0300
2023-05-04T16:19+0300
ekonomi
avrupa merkez bankası (ecb)
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/04/1070615608_0:70:3143:1837_1920x0_80_0_0_cc73088747b13644bdf3b9f2f0347e91.jpg
ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın, üç temel politika faizini 25 baz puan artırdığı belirtildi. Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3.75'e, mevduat faizinin yüzde 3.25'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4'e yükseltildiği kaydedildi. ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine karşın Temmuz 2022'den beri faiz oranlarını toplam 375 baz puan artırarak en hızlı sıkılaştırma adımını atmış olması dikkati çekti. Banka, 3 temel politika faizini son 3 toplantıda 50 baz puan artırmıştı. Para piyasaları, çoğunlukla 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlarken, önceki faiz artışlarının ekonomide etkisini göstermeye başlamasına karşın ECB'nin faiz oranlarını artırması dikkati çekti. ECB'nin faiz artırım hamlesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5.25 aralığına yükseltmesinin ardından geldi. ECB, aldığı 7. faiz artırımı kararıyla Euro Bölgesi'nde geçen ay yüzde 7 olan enflasyonun daha da artmasına tepki verirken, gelecekte yapılacak hamleler konusunda ise herhangi bir işaret göstermedi.
https://sputniknews.com.tr/20230503/fed-faiz-kararini-acikladi--1070578629.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/04/1070615608_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_f17209096aaf3ef7888b7eb0b40dbcd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekonomi, avrupa merkez bankası (ecb)
ekonomi, avrupa merkez bankası (ecb)

Avrupa Merkez Bankası faiz artışına devam etti, bilanço küçültmeyi hızlandırdı

15:22 04.05.2023 (güncellendi: 16:19 04.05.2023)
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Abone olTelegram
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak faiz artırım hızını düşürürken, bilanço küçültmeyi hızlandırdı.
ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın, üç temel politika faizini 25 baz puan artırdığı belirtildi. Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3.75'e, mevduat faizinin yüzde 3.25'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4'e yükseltildiği kaydedildi.
ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine karşın Temmuz 2022'den beri faiz oranlarını toplam 375 baz puan artırarak en hızlı sıkılaştırma adımını atmış olması dikkati çekti. Banka, 3 temel politika faizini son 3 toplantıda 50 baz puan artırmıştı.
Para piyasaları, çoğunlukla 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlarken, önceki faiz artışlarının ekonomide etkisini göstermeye başlamasına karşın ECB'nin faiz oranlarını artırması dikkati çekti.
ECB'nin faiz artırım hamlesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5.25 aralığına yükseltmesinin ardından geldi.
ECB, aldığı 7. faiz artırımı kararıyla Euro Bölgesi'nde geçen ay yüzde 7 olan enflasyonun daha da artmasına tepki verirken, gelecekte yapılacak hamleler konusunda ise herhangi bir işaret göstermedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
EKONOMİ
Fed politika faizini 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5.25 aralığına yükseltti
Dün, 21:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала