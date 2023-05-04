Akşener'den Soylu'ya: Biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş, fantezide dünya markası

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
İBB İtfaiye Daire Başkanı Albayrak: Akit gazetesinin sorumluları bize farklı bilgiler verdi
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Mimarlar Odası Başkanı Muhcu: Depremde ölü sayısının 100 bin olduğunu tahmin ediyorum
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs'a 10 gün kala seçim yasakları başladı
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında gol sesi çıkmadı
14:06
51 dk
ANKARA FARKI
Seçime 10 gün kala adaylarda ve partilerde son durum
15:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Seçime giden Türkiye için Suriye sorunu
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Muhalefet gelirse…
17:03
79 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dark web ile ne planlanıyor?
18:34
105 dk
Z RAPORU
Casusluk tartışması
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
88 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/aksenerden-soyluya-biz-kazanirsak-erkekler-erkeklerle-evlenecekmis-fantezide-dunya-markasi-1070637642.html
Akşener'den Soylu'ya: Biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş, fantezide dünya markası
Akşener'den Soylu'ya: Biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş, fantezide dünya markası
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş. Ya bitmedi, aynı arkadaşa göre erkeklerle hayvanlar da evlenecekmiş... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T23:23+0300
2023-05-04T23:23+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
süleyman soylu
lgbt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070367938_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7a77973ea8055215f5193b3090c0147.jpg
Şişli'de partisinin 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Akşener, vatandaşlardan 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisine destek istedi.Akşener, 30 senedir siyaset yaptığını belirterek "Pek çok rezillikler gördüm, bu ülke gördü. Amma velakin rezilliğin dibine girmiş bir seçim hayatımda ilk defa karşılaştığım seçim. İnanın bu ülke darbeler gördü, hızla kurtulduk. En son 15 Temmuz’u gördük. Bu aziz millet, devleti hem sokaktan hem köprüden toplayıp getirdiniz, demokrasiye sahip çıktınız ama bu seçimde muhalefeti desteklediğiniz takdirde siz darbeci oluyorsunuz. Aynı zamanda işgalci oluyorsunuz, aynı zamanda FETÖ'yü kazandırıyorsunuz." diye konuştu.Seçimde kullanılan dilin son derece zararlı ve tehlikeli olduğuna dikkati çeken Akşener sadece bunun için bile bu seçimi kazanmak zorunda olduklarını söyledi.Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Hani LGBT+Q diyorlar ya onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var" açıklamasına atıfta bulunarak, "Biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş. Ya bitmedi, aynı arkadaşa göre erkeklerle hayvanlar da evlenecekmiş, onu da serbest bırakacakmışız. Fantezide dünya markası. Ben böyle bir şey görmedim, duymadım." açıklamasını yaptı.'Kılıçdaroğlu'nu alkışlar altında Çankaya’ya götüreceğiz'İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçileceğini savunarak "Sayın Erdoğan, üzgünüm söylemeliyim, patates soğan yiyemeyenler seni yiyecekler. Nerede yiyecekler? Sandıkta yiyecekler. Nasıl yiyecekler? Helal oylarıyla yiyecekler. Sonuç ne olacak? 14 Mayıs akşamı sana 'güle güle' diyeceğiz, seni emekli edeceğiz. Kılıçdaroğlu'nu da alkışlar altında Çankaya’ya götüreceğiz." dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070367938_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26304066aa4b70556c21396d5a304a00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meral akşener, süleyman soylu, lgbt
meral akşener, süleyman soylu, lgbt

Akşener'den Soylu'ya: Biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş, fantezide dünya markası

23:23 04.05.2023
© İHA / ALİ GÖÇ - EREN KAN-AW878440Meral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© İHA / ALİ GÖÇ - EREN KAN-AW878440
Abone olTelegram
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş. Ya bitmedi, aynı arkadaşa göre erkeklerle hayvanlar da evlenecekmiş, onu da serbest bırakacakmışız." dedi.
Şişli'de partisinin 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Akşener, vatandaşlardan 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisine destek istedi.
Akşener, 30 senedir siyaset yaptığını belirterek "Pek çok rezillikler gördüm, bu ülke gördü. Amma velakin rezilliğin dibine girmiş bir seçim hayatımda ilk defa karşılaştığım seçim. İnanın bu ülke darbeler gördü, hızla kurtulduk. En son 15 Temmuz’u gördük. Bu aziz millet, devleti hem sokaktan hem köprüden toplayıp getirdiniz, demokrasiye sahip çıktınız ama bu seçimde muhalefeti desteklediğiniz takdirde siz darbeci oluyorsunuz. Aynı zamanda işgalci oluyorsunuz, aynı zamanda FETÖ'yü kazandırıyorsunuz." diye konuştu.
Seçimde kullanılan dilin son derece zararlı ve tehlikeli olduğuna dikkati çeken Akşener sadece bunun için bile bu seçimi kazanmak zorunda olduklarını söyledi.
Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Hani LGBT+Q diyorlar ya onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var" açıklamasına atıfta bulunarak, "Biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş. Ya bitmedi, aynı arkadaşa göre erkeklerle hayvanlar da evlenecekmiş, onu da serbest bırakacakmışız. Fantezide dünya markası. Ben böyle bir şey görmedim, duymadım." açıklamasını yaptı.

'Kılıçdaroğlu'nu alkışlar altında Çankaya’ya götüreceğiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçileceğini savunarak "Sayın Erdoğan, üzgünüm söylemeliyim, patates soğan yiyemeyenler seni yiyecekler. Nerede yiyecekler? Sandıkta yiyecekler. Nasıl yiyecekler? Helal oylarıyla yiyecekler. Sonuç ne olacak? 14 Mayıs akşamı sana 'güle güle' diyeceğiz, seni emekli edeceğiz. Kılıçdaroğlu'nu da alkışlar altında Çankaya’ya götüreceğiz." dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала