https://sputniknews.com.tr/20230504/aksenerden-soyluya-biz-kazanirsak-erkekler-erkeklerle-evlenecekmis-fantezide-dunya-markasi-1070637642.html

Akşener'den Soylu'ya: Biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş, fantezide dünya markası

Akşener'den Soylu'ya: Biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş, fantezide dünya markası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş. Ya bitmedi, aynı arkadaşa göre erkeklerle hayvanlar da evlenecekmiş... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T23:23+0300

2023-05-04T23:23+0300

2023-05-04T23:23+0300

2023 türkiye seçimleri

meral akşener

süleyman soylu

lgbt

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Şişli'de partisinin 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Akşener, vatandaşlardan 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisine destek istedi.Akşener, 30 senedir siyaset yaptığını belirterek "Pek çok rezillikler gördüm, bu ülke gördü. Amma velakin rezilliğin dibine girmiş bir seçim hayatımda ilk defa karşılaştığım seçim. İnanın bu ülke darbeler gördü, hızla kurtulduk. En son 15 Temmuz’u gördük. Bu aziz millet, devleti hem sokaktan hem köprüden toplayıp getirdiniz, demokrasiye sahip çıktınız ama bu seçimde muhalefeti desteklediğiniz takdirde siz darbeci oluyorsunuz. Aynı zamanda işgalci oluyorsunuz, aynı zamanda FETÖ'yü kazandırıyorsunuz." diye konuştu.Seçimde kullanılan dilin son derece zararlı ve tehlikeli olduğuna dikkati çeken Akşener sadece bunun için bile bu seçimi kazanmak zorunda olduklarını söyledi.Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Hani LGBT+Q diyorlar ya onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var" açıklamasına atıfta bulunarak, "Biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş. Ya bitmedi, aynı arkadaşa göre erkeklerle hayvanlar da evlenecekmiş, onu da serbest bırakacakmışız. Fantezide dünya markası. Ben böyle bir şey görmedim, duymadım." açıklamasını yaptı.'Kılıçdaroğlu'nu alkışlar altında Çankaya’ya götüreceğiz'İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçileceğini savunarak "Sayın Erdoğan, üzgünüm söylemeliyim, patates soğan yiyemeyenler seni yiyecekler. Nerede yiyecekler? Sandıkta yiyecekler. Nasıl yiyecekler? Helal oylarıyla yiyecekler. Sonuç ne olacak? 14 Mayıs akşamı sana 'güle güle' diyeceğiz, seni emekli edeceğiz. Kılıçdaroğlu'nu da alkışlar altında Çankaya’ya götüreceğiz." dedi.

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meral akşener, süleyman soylu, lgbt