https://sputniknews.com.tr/20230504/aksener-su-anda-karsinizda-duran-kisi-diyarbakirda-faili-mechulcu-ankarada-pkkli--1070587974.html
Akşener: PKK, her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür
Akşener: PKK, her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür
İYİ Parti Lideri Akşener, "PKK silahlı bir örgüttür, ülkeyi bölmek isteyen bir örgüttür ve her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür. Bunu... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T00:59+0300
2023-05-04T00:59+0300
2023-05-04T01:05+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
iyi parti
kürşad zorlu
pkk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070583335_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90d8ebac2c492da469fc77b87c9a33d8.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkçüler Günü Programı'nda konuştu.3 Mayıs Türkçüler Günü'nün çok büyük bir yolculuğun eseri olduğunu söyleyen Akşener, gençlerin tarihlerini bilmelerinin önemine işaret etti.Yeni bir dünya düzenine geçildiğini belirten Akşener, "Z Kuşağı, 'Talimat yani emir kipi ile konuşulsun istemiyorum' diyor. Yani 'bazı dayıların göster telefonunu demesini istemiyorum' denilen bir yeni dünyadan bahsediyoruz. Benim yedi yaşındaki torunum yüksek sesle ona bağırdığım zaman 'Lütfen babaanne benimle emir kipiyle konuşma' diye isyan ediyor. Şimdi bunları anlamak durumundayız" diye konuştu.Ziya Gökalp, Erol Güngör ve Mümtaz Turhan'ın Türk dünyası için yaptıklarını anlatan Meral Akşener, gençlere bu değerlerin anlatılması gerektiğini söyledi.'Şimdi bir uçta faili meçhulcü iseniz bir uçta PKK'lı olamazsınız'Seçim süreci ile ilgili de konuşan İYİ Parti Lideri Akşener, şunları kaydetti:'Bunu sıradanlaştıramazsınız, bunu suç olmaktan çıkaran bir dil haline getiremezsiniz'"PKK"lı tanımının normalleştirilmemesi ve rastgele bir durum haline getirilmemesi gerektiğini belirten Akşener, "PKK silahlı bir örgüttür, ülkeyi bölmek isteyen bir örgüttür ve her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür. Bunu sıradanlaştıramazsınız, bunu suç olmaktan çıkaran bir dil haline getiremezsiniz. Bu çok önemli bir şeydir. Şimdi işte bu düzensizlik, bu lüzumsuzluk, seçim kazanabilmek için yapılan bu acayip iftira ve hakaretler ülkeyi uçurumun eşiğine getiriyor" dedi.Zorlu: Kim ne derse desin, Büyük Atatürk çağdaş bir turancıydıİYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Türkiye'deki sığınmacıların, ülkenin demografik geleceğini tehdit ettiğini savundu.Tarihten ders çıkarılması gerektiğini belirten Zorlu, "Mustafa Kemal Atatürk, bu zemin üzerinde temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan bir devlet kurmak istemiştir. Şüphesiz Atatürk'ün, siyaset, ekonomi ve sosyal hayata ilişkin politikalarında Türkçülük ana damardır. Kim ne derse desin, Büyük Atatürk çağdaş bir turancıydı. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi kurumlar böyle inşa edilmişti ancak ölümüyle birlikte bu çalışma ve araştırmalar rafa kaldırıldı" diye konuştu.Konuşmaların ardından, Otağ Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu ve mehteran takımı gösteri sundu. Akşener, Selanik Türküsü söylenirken sahneye gelerek topluluğa eşlik etti. Program, demir dövme merasimiyle sona erdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070583335_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26b6a5d2b6293b850654c0c5cd2dabab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meral akşener, iyi parti, kürşad zorlu, pkk
meral akşener, iyi parti, kürşad zorlu, pkk
Akşener: PKK, her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür
00:59 04.05.2023 (güncellendi: 01:05 04.05.2023) Abone ol
İYİ Parti Lideri Akşener, "PKK silahlı bir örgüttür, ülkeyi bölmek isteyen bir örgüttür ve her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür. Bunu sıradanlaştıramazsınız, bunu suç olmaktan çıkaran bir dil haline getiremezsiniz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkçüler Günü Programı'nda konuştu.
3 Mayıs Türkçüler Günü'nün çok büyük bir yolculuğun eseri olduğunu söyleyen Akşener, gençlerin tarihlerini bilmelerinin önemine işaret etti.
Yeni bir dünya düzenine geçildiğini belirten Akşener, "Z Kuşağı, 'Talimat yani emir kipi ile konuşulsun istemiyorum' diyor. Yani 'bazı dayıların göster telefonunu demesini istemiyorum' denilen bir yeni dünyadan bahsediyoruz. Benim yedi yaşındaki torunum yüksek sesle ona bağırdığım zaman 'Lütfen babaanne benimle emir kipiyle konuşma' diye isyan ediyor. Şimdi bunları anlamak durumundayız" diye konuştu.
Ziya Gökalp, Erol Güngör ve Mümtaz Turhan'ın Türk dünyası için yaptıklarını anlatan Meral Akşener, gençlere bu değerlerin anlatılması gerektiğini söyledi.
'Şimdi bir uçta faili meçhulcü iseniz bir uçta PKK'lı olamazsınız'
Seçim süreci ile ilgili de konuşan İYİ Parti Lideri Akşener, şunları kaydetti:
"Şu anda karşınızda duran kişi 'Diyarbakır'da faili meçhulcü, Ankara'da PKK'lı' ama hepsini aynı adamlar söylüyor. Şimdi bir uçta faili meçhulcü iseniz bir uçta PKK'lı olamazsınız. Bir uçta PKK'lıysanız öbür yerde faili meçhulcü olamazsınız. Daha vahimi tam karşımda iki vali oturuyor. İkisine de söyleyeyim. İçişleri Bakanlığının mülki idaresi, emniyeti, yargının savcıları, hakimleri ya PKK'lı diye bu ülkeyi yöneten yetkililer tarafından bir kişi suçlanıyorsa gereği yapılır. Aksi takdirde sırf seçim kazanmak için iftira atarak üç, beş kişinin oyunu alacağım diye bakarsanız bir süre sonra bu konu cıvıtır ve tehlike arz etmekten, önem arz etmekten, dikkat edilmesi gerekmesinden ve ciddiyetinden yoksun hale gelir."
'Bunu sıradanlaştıramazsınız, bunu suç olmaktan çıkaran bir dil haline getiremezsiniz'
"PKK"lı tanımının normalleştirilmemesi ve rastgele bir durum haline getirilmemesi gerektiğini belirten Akşener, "PKK silahlı bir örgüttür, ülkeyi bölmek isteyen bir örgüttür ve her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür. Bunu sıradanlaştıramazsınız, bunu suç olmaktan çıkaran bir dil haline getiremezsiniz. Bu çok önemli bir şeydir. Şimdi işte bu düzensizlik, bu lüzumsuzluk, seçim kazanabilmek için yapılan bu acayip iftira ve hakaretler ülkeyi uçurumun eşiğine getiriyor" dedi.
Zorlu: Kim ne derse desin, Büyük Atatürk çağdaş bir turancıydı
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Türkiye'deki sığınmacıların, ülkenin demografik geleceğini tehdit ettiğini savundu.
Tarihten ders çıkarılması gerektiğini belirten Zorlu, "Mustafa Kemal Atatürk, bu zemin üzerinde temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan bir devlet kurmak istemiştir. Şüphesiz Atatürk'ün, siyaset, ekonomi ve sosyal hayata ilişkin politikalarında Türkçülük ana damardır. Kim ne derse desin, Büyük Atatürk çağdaş bir turancıydı. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi kurumlar böyle inşa edilmişti ancak ölümüyle birlikte bu çalışma ve araştırmalar rafa kaldırıldı" diye konuştu.
Konuşmaların ardından, Otağ Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu ve mehteran takımı gösteri sundu. Akşener, Selanik Türküsü söylenirken sahneye gelerek topluluğa eşlik etti. Program, demir dövme merasimiyle sona erdi.