https://sputniknews.com.tr/20230504/aksener-su-anda-karsinizda-duran-kisi-diyarbakirda-faili-mechulcu-ankarada-pkkli--1070587974.html

Akşener: PKK, her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür

Akşener: PKK, her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür

İYİ Parti Lideri Akşener, "PKK silahlı bir örgüttür, ülkeyi bölmek isteyen bir örgüttür ve her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür. Bunu... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T00:59+0300

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2023 türkiye seçimleri

meral akşener

iyi parti

kürşad zorlu

pkk

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkçüler Günü Programı'nda konuştu.3 Mayıs Türkçüler Günü'nün çok büyük bir yolculuğun eseri olduğunu söyleyen Akşener, gençlerin tarihlerini bilmelerinin önemine işaret etti.Yeni bir dünya düzenine geçildiğini belirten Akşener, "Z Kuşağı, 'Talimat yani emir kipi ile konuşulsun istemiyorum' diyor. Yani 'bazı dayıların göster telefonunu demesini istemiyorum' denilen bir yeni dünyadan bahsediyoruz. Benim yedi yaşındaki torunum yüksek sesle ona bağırdığım zaman 'Lütfen babaanne benimle emir kipiyle konuşma' diye isyan ediyor. Şimdi bunları anlamak durumundayız" diye konuştu.Ziya Gökalp, Erol Güngör ve Mümtaz Turhan'ın Türk dünyası için yaptıklarını anlatan Meral Akşener, gençlere bu değerlerin anlatılması gerektiğini söyledi.'Şimdi bir uçta faili meçhulcü iseniz bir uçta PKK'lı olamazsınız'Seçim süreci ile ilgili de konuşan İYİ Parti Lideri Akşener, şunları kaydetti:'Bunu sıradanlaştıramazsınız, bunu suç olmaktan çıkaran bir dil haline getiremezsiniz'"PKK"lı tanımının normalleştirilmemesi ve rastgele bir durum haline getirilmemesi gerektiğini belirten Akşener, "PKK silahlı bir örgüttür, ülkeyi bölmek isteyen bir örgüttür ve her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür. Bunu sıradanlaştıramazsınız, bunu suç olmaktan çıkaran bir dil haline getiremezsiniz. Bu çok önemli bir şeydir. Şimdi işte bu düzensizlik, bu lüzumsuzluk, seçim kazanabilmek için yapılan bu acayip iftira ve hakaretler ülkeyi uçurumun eşiğine getiriyor" dedi.Zorlu: Kim ne derse desin, Büyük Atatürk çağdaş bir turancıydıİYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Türkiye'deki sığınmacıların, ülkenin demografik geleceğini tehdit ettiğini savundu.Tarihten ders çıkarılması gerektiğini belirten Zorlu, "Mustafa Kemal Atatürk, bu zemin üzerinde temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan bir devlet kurmak istemiştir. Şüphesiz Atatürk'ün, siyaset, ekonomi ve sosyal hayata ilişkin politikalarında Türkçülük ana damardır. Kim ne derse desin, Büyük Atatürk çağdaş bir turancıydı. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi kurumlar böyle inşa edilmişti ancak ölümüyle birlikte bu çalışma ve araştırmalar rafa kaldırıldı" diye konuştu.Konuşmaların ardından, Otağ Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu ve mehteran takımı gösteri sundu. Akşener, Selanik Türküsü söylenirken sahneye gelerek topluluğa eşlik etti. Program, demir dövme merasimiyle sona erdi.

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meral akşener, iyi parti, kürşad zorlu, pkk