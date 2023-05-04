Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu kurgusunun en sorunlu üç tarafı

"Kılıçdaroğlu’nun kurduğu ittifak yapısının sorunlu taraflarından biri şu: HDP’den destek alıyor, bu kendisi açısından tabii ki önemli bir kazanç. Ancak HDP’den aldığı desteğin getirdiği kadar götürdüğü de olabiliyor. Bu da kendisi açısından önemli bir sorun. Kılıçdaroğlu’nun kurgusunun bir başka sorunlu tarafı da şu: İttifak kurgusunda çok önemli bir yer verdiği Deva ve Gelecek, AK Parti’den oy tırtıklamayı bir türlü başaramadı. AK Parti’de hatırı sayılır bir kayba yol açamadı bu iki parti. Güçlü bir İYİ Parti. HDP’nin aday çıkarmama kararının doğurabileceği sorunları ortadan kaldırabilirdi. Milliyetçi oylar açısından Kılıçdaroğlu’nu bir çekim merkezi haline getirebilirdi. Ancak masadan kalkıp masaya dönme olayı, İYİ Parti listelerinin ortaya çıkardığı tartışmalar, Meral Akşener’in mesajlarındaki belirsizlikler. İYİ Parti oylarının gerilemesine yol açtı."