https://sputniknews.com.tr/20230504/ahmet-hakan-kilicdaroglu-kurgusunun-en-sorunlu-uc-tarafi-1070592160.html
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu kurgusunun en sorunlu üç tarafı
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu kurgusunun en sorunlu üç tarafı
Ahmet Hakan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun seçim hazırlıkları konusundaki tavrını değerlendirdi ve 3 'hatası' olduğunu dile getirdi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T09:43+0300
2023-05-04T09:43+0300
2023-05-04T09:43+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ahmet hakan
millet ittifakı
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak yaptığı çalışmalarda bulduğu eksikleri dile getirdi.Ahmet Hakan bugünkü 'Kılıçdaroğlu kurgusunun en sorunlu üç tarafı' isimli yazısında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230429/hdp-es-genel-baskani-sancar-cumhurbaskanligi-seciminde-kemal-kilicdaroglunu-destekleyecegiz-1070344154.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ahmet hakan, millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ahmet hakan, millet ittifakı
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu kurgusunun en sorunlu üç tarafı
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Ahmet Hakan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun seçim hazırlıkları konusundaki tavrını değerlendirdi ve 3 'hatası' olduğunu dile getirdi.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak yaptığı çalışmalarda bulduğu eksikleri dile getirdi.
Ahmet Hakan bugünkü 'Kılıçdaroğlu kurgusunun en sorunlu üç tarafı' isimli yazısında
şunları ifade etti:
"Kılıçdaroğlu’nun kurduğu ittifak yapısının sorunlu taraflarından biri şu: HDP’den destek alıyor, bu kendisi açısından tabii ki önemli bir kazanç. Ancak HDP’den aldığı desteğin getirdiği kadar götürdüğü de olabiliyor. Bu da kendisi açısından önemli bir sorun. Kılıçdaroğlu’nun kurgusunun bir başka sorunlu tarafı da şu: İttifak kurgusunda çok önemli bir yer verdiği Deva ve Gelecek, AK Parti’den oy tırtıklamayı bir türlü başaramadı. AK Parti’de hatırı sayılır bir kayba yol açamadı bu iki parti. Güçlü bir İYİ Parti. HDP’nin aday çıkarmama kararının doğurabileceği sorunları ortadan kaldırabilirdi. Milliyetçi oylar açısından Kılıçdaroğlu’nu bir çekim merkezi haline getirebilirdi. Ancak masadan kalkıp masaya dönme olayı, İYİ Parti listelerinin ortaya çıkardığı tartışmalar, Meral Akşener’in mesajlarındaki belirsizlikler. İYİ Parti oylarının gerilemesine yol açtı."